https://ria.ru/20210129/zaderzhanie-1595116269.html

Полиция задержала сотрудницу штаба Навального в Екатеринбурге

Полиция задержала сотрудницу штаба Навального в Екатеринбурге

Полиция задержала сотрудницу штаба Алексея Навального в Екатеринбурге за нарушение установленного порядка организации шествия, сообщил на своей странице в... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T13:07

2021-01-29T13:07

2021-01-29T13:07

россия

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

свердловская область

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Полиция задержала сотрудницу штаба Алексея Навального в Екатеринбурге за нарушение установленного порядка организации шествия, сообщил на своей странице в Facebook адвокат Алексей Бушмаков, который защищает главу городского штаба блогера - Алексея Гресько.По его словам, Райх была задержана, позднее она оказалась в 10 отделе полиции. "Составляют протокол по 20.2 КоАП РФ за организацию шествия", - указал он.Ранее Гресько был признан виновным по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ "Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления" и арестован на 10 суток. Его защита обжаловала данное решение, но Свердловский областной суд оставил его в силе.Как ранее сообщал РИА Новости Бушмаков, в отношении Гресько также возбуждено дело по статье 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) за то, что он, находясь в московском аэропорту Внуково 17 января, якобы нарушал общественный порядок, не реагировал на замечания полиции, относился к сотрудникам полиции с пренебрежением, судебное заседание пройдет в Москве 5 февраля.Несогласованная акция состоялась в субботу в центре Екатеринбурга. Сотрудники полиции через громкоговорители предупреждали, что она не согласована и просили разойтись. Как передавал корреспондент РИА Новости, некоторые участники акции выкрикивали лозунги, силовики активно оттесняли толпу после того, как в них начали кидать снег и дымовые шашки. Несколько человек были задержаны. По данным министерства общественной безопасности Свердловский области, в акции приняли участие порядка 3 тысяч человек.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".

https://ria.ru/20210129/aktsii-1595108662.html

https://ria.ru/20210129/aktsiya-1595114475.html

россия

свердловская область

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россия, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, свердловская область, происшествия