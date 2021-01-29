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https://ria.ru/20210129/yanukovich-1595222138.html
Защита Януковича отрицает сообщения о вручении ему подозрения в госизмене
Защита Януковича отрицает сообщения о вручении ему подозрения в госизмене
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) не вручало подозрение экс-президенту страны Виктору Януковичу, заявили в пятницу в пресс-службе адвокатской... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T23:09
2021-01-29T23:09
россия
виталий сердюк
петр порошенко
госдума рф
верховная рада украины
виктор янукович
юлия тимошенко
москва
европа
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КИЕВ/МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины (ГБР) не вручало подозрение экс-президенту страны Виктору Януковичу, заявили в пятницу в пресс-службе адвокатской фирмы Aver lex, которая представляет интересы Януковича.В четверг ГБР Украины заявило, что подозревает Януковича в госизмене из-за Харьковских соглашений, подписанных с РФ в 2010 году, в результате которых Украина получила скидку на газ в обмен на продление пребывания Черноморского флота РФ в Крыму после 2017 года на 25 лет."Сообщение о вручении президенту Януковичу подозрения – неправда. Никакие подозрения ему не вручались. Государственное бюро расследований в очередной раз распространило неправдивую информацию относительно сообщения Виктору Януковичу подозрения в государственной измене", - говорится в тексте пресс-релиза компании Aver lex.По словам адвоката бывшего украинского президента Виталия Сердюка, у ГБР нет оснований для того, чтобы выносить какие-либо подозрения Януковичу по Харьковским соглашениям."Всем известно, что Харьковским соглашениям предшествовало подписание правительством Юлии Тимошенко в Москве заведомо невыгодных для Украины соглашений. Предусмотренная ими цена за газ была выше, чем для любой другой страны Европы, это просто убивало экономику Украины. В попытке минимизировать такой ущерб, в апреле 2010 года президент Украины подписал межгосударственное соглашение, которое предусматривало снижение цены на газ около 30%. В результате подписания соглашения Украина экономила миллиарды долларов. Это создало возможность для увеличения социальных выплат украинским гражданам", - приводятся слова Сердюка в тексте пресс-релиза.Он также отметил, что увеличение российского контингента в Крыму Харьковскими соглашениями не предусматривалось, поскольку Россия никогда не достигала лимитов, установленных Соглашением о Черноморском флоте от 1997 года.Сердюк обратил внимание, что подписанию международных соглашений президентом всегда предшествует длительная работа, консультации и согласования членов правительства, парламента, различных комиссий и комитетов. Само соглашение становится обязательным к исполнению лишь после его ратификации – путем принятия соответствующего закона Верховной радой Украины.По предположению адвоката, обвинителями экс-президента движет "желание отвлечь внимание от преступлений майданной власти, виновной в государственном перевороте в Украине и, как следствие, потере территориальной целостности Украины, в том числе Крыма, в разрушении государства и обнищании украинского народа".После прихода к власти в 2010 году Виктора Януковича был инициирован пересмотр цены на газ для Украины. В апреле 2010 года Россия и Украина подписали в Харькове соглашение, продлевающее пребывание Черноморского флота РФ на Украине после 2017 года на 25 лет с возможностью последующего продления действия соглашения на пятилетние периоды при взаимном согласии сторон. В обмен Украина получила скидку при закупке российского газа на 100 долларов за тысячу кубометров. В 2014 году Крым воссоединился с Россией. После прихода к власти на Украине Петра Порошенко украинские следственные органы начали изучать обстоятельства подписания в 2010-м соглашения с РФ по Черноморскому флоту. В январе 2017 года депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек заявлял, что киевским властям стоит прекратить запоздалые истерики вокруг базирования Черноморского флота в Крыму.В конце января 2019 года Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы. Частные адвокаты экс-президента, а также госадвокат Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на приговор. Сам экс-президент Украины считает, что приговор не имеет ничего общего с законом, а судебный процесс был "политическим заказом". Он также заявил, что на судей по его делу оказывалось беспрецедентное давление. Киевский апелляционный суд 2 октября 2020 года оставил в силе приговор Януковичу по делу о госизмене, приговор вступил в силу. После этого защита экс-президента подала кассацию. Верховный суд Украины назначил на 15 марта рассмотрение жалобы защиты Януковича на решения судов первой и апелляционной инстанции.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20200720/1574594051.html
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Защита Януковича отрицает сообщения о вручении ему подозрения в госизмене

23:09 29.01.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВиктор Янукович
Виктор Янукович - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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КИЕВ/МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины (ГБР) не вручало подозрение экс-президенту страны Виктору Януковичу, заявили в пятницу в пресс-службе адвокатской фирмы Aver lex, которая представляет интересы Януковича.
В четверг ГБР Украины заявило, что подозревает Януковича в госизмене из-за Харьковских соглашений, подписанных с РФ в 2010 году, в результате которых Украина получила скидку на газ в обмен на продление пребывания Черноморского флота РФ в Крыму после 2017 года на 25 лет.
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"Сообщение о вручении президенту Януковичу подозрения – неправда. Никакие подозрения ему не вручались. Государственное бюро расследований в очередной раз распространило неправдивую информацию относительно сообщения Виктору Януковичу подозрения в государственной измене", - говорится в тексте пресс-релиза компании Aver lex.
По словам адвоката бывшего украинского президента Виталия Сердюка, у ГБР нет оснований для того, чтобы выносить какие-либо подозрения Януковичу по Харьковским соглашениям.
"Всем известно, что Харьковским соглашениям предшествовало подписание правительством Юлии Тимошенко в Москве заведомо невыгодных для Украины соглашений. Предусмотренная ими цена за газ была выше, чем для любой другой страны Европы, это просто убивало экономику Украины. В попытке минимизировать такой ущерб, в апреле 2010 года президент Украины подписал межгосударственное соглашение, которое предусматривало снижение цены на газ около 30%. В результате подписания соглашения Украина экономила миллиарды долларов. Это создало возможность для увеличения социальных выплат украинским гражданам", - приводятся слова Сердюка в тексте пресс-релиза.
Он также отметил, что увеличение российского контингента в Крыму Харьковскими соглашениями не предусматривалось, поскольку Россия никогда не достигала лимитов, установленных Соглашением о Черноморском флоте от 1997 года.
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Сердюк обратил внимание, что подписанию международных соглашений президентом всегда предшествует длительная работа, консультации и согласования членов правительства, парламента, различных комиссий и комитетов. Само соглашение становится обязательным к исполнению лишь после его ратификации – путем принятия соответствующего закона Верховной радой Украины.
По предположению адвоката, обвинителями экс-президента движет "желание отвлечь внимание от преступлений майданной власти, виновной в государственном перевороте в Украине и, как следствие, потере территориальной целостности Украины, в том числе Крыма, в разрушении государства и обнищании украинского народа".
После прихода к власти в 2010 году Виктора Януковича был инициирован пересмотр цены на газ для Украины. В апреле 2010 года Россия и Украина подписали в Харькове соглашение, продлевающее пребывание Черноморского флота РФ на Украине после 2017 года на 25 лет с возможностью последующего продления действия соглашения на пятилетние периоды при взаимном согласии сторон. В обмен Украина получила скидку при закупке российского газа на 100 долларов за тысячу кубометров. В 2014 году Крым воссоединился с Россией. После прихода к власти на Украине Петра Порошенко украинские следственные органы начали изучать обстоятельства подписания в 2010-м соглашения с РФ по Черноморскому флоту. В январе 2017 года депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек заявлял, что киевским властям стоит прекратить запоздалые истерики вокруг базирования Черноморского флота в Крыму.
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В конце января 2019 года Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы. Частные адвокаты экс-президента, а также госадвокат Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на приговор. Сам экс-президент Украины считает, что приговор не имеет ничего общего с законом, а судебный процесс был "политическим заказом". Он также заявил, что на судей по его делу оказывалось беспрецедентное давление. Киевский апелляционный суд 2 октября 2020 года оставил в силе приговор Януковичу по делу о госизмене, приговор вступил в силу. После этого защита экс-президента подала кассацию. Верховный суд Украины назначил на 15 марта рассмотрение жалобы защиты Януковича на решения судов первой и апелляционной инстанции.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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РоссияВиталий СердюкПетр ПорошенкоГосдума РФВерховная Рада УкраиныВиктор ЯнуковичЮлия ТимошенкоМоскваЕвропаООНУкраинаВ мире
 
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