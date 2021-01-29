https://ria.ru/20210129/yanukovich-1595058077.html

На Украине заподозрили Януковича в госизмене из-за газовых соглашений

На Украине заподозрили Януковича в госизмене из-за газовых соглашений

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заподозрило экс-президента Виктора Януковича в госизмене из-за "харьковских соглашений", подписанных с Москвой... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T01:27

2021-01-29T01:27

2021-01-29T07:37

виктор янукович

украина

в мире

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КИЕВ, 29 янв - РИА Новости. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заподозрило экс-президента Виктора Януковича в госизмене из-за "харьковских соглашений", подписанных с Москвой в 2010 году, в результате которых Киев получил скидку на газ, сообщили в офисе украинского генпрокурора.Это не первое дело о госизмене, в котором фигурирует Янукович. Он уже осужден по делу о госизмене, но заочно. Минувшим летом ГБР заявляло о новых подозрениях в госизмене в его адрес и в адрес двух бывших министров обороны обороны — Дмитрия Саламатина и Павла Лебедева - они с 2012 по 2014 годы якобы целенаправленно подрывали обороноспособность Украины."Следователями ГБР по согласованию с прокурорами офиса генерального прокурора сообщено о подозрении бывшему президенту Украины в государственной измене", - говорится в сообщении на сайте офиса прокурора. Наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.В частности, Янукович подозревается в том, что действуя "по предварительному сговору с высшими должностными лицами Российской Федерации, в нарушение требований Конституции Украины и Закона Украины "О международных договорах Украины", в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины предоставил иностранному государству - Российской Федерации и ее представителю - президенту РФ Дмитрию Медведеву помощь в проведении подрывной деятельности против Украины".После прихода к власти в 2010 году Виктора Януковича был инициирован пересмотр цены на газ для Украины. В апреле 2010 года Россия и Украина подписали в Харькове соглашение, продлевающее пребывание Черноморского флота на Украине после 2017 года на 25 лет с возможностью последующего продления действия соглашения на пятилетние периоды при взаимном согласии сторон. В обмен Украина получила скидку при закупке российского газа на 100 долларов за тысячу кубометров. В 2014 году Крым воссоединился с Россией. После прихода к власти на Украине Петра Порошенко следственные органы начали изучать обстоятельства подписания соглашения с Москвой по флоту. По утверждению следствия, подозреваемый 21 апреля 2010 года, находясь в Харькове, "искусственно создавая предпосылки к увеличению численности войск РФ и условия их пребывания на суверенной территории Украины, под предлогом получения скидки на газ подписал от имени Украины соглашение между Украиной и Российской Федерацией".При этом, по мнению следствия, соглашение, а также заключенные контракты на его выполнение между АО "НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" "фактически не давали никакого снижения цены на газ". Россия, как утверждается, сначала якобы "искусственно создавала и накапливала долг Украины" перед ней за поставку природного газа, а затем в его погашение, в том числе путем якобы предоставления скидки, "фактически безвозмездно располагала ЧФ РФ на территории Украины".В конце января 2019 года Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы. Сам экс-президент Украины считает, что приговор не имеет ничего общего с законом, а судебный процесс был "политическим заказом". Отношения между Россией и Украиной ухудшились в 2014 году на фоне гражданской войны в Донбассе. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года украинский парламент принял заявление, в котором назвал Россию "страной-агрессором".Москва отрицает обвинения Киева и называет их неприемлемыми. Россия не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

https://radiosputnik.ria.ru/20210119/yanukovich-1593732066.html

https://ria.ru/20200818/1575928442.html

https://ria.ru/20200806/1575461935.html

украина

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виктор янукович, украина, в мире