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Экс-работницу прокуратуры в Чите обвиняют в крупной взятке
Экс-работницу прокуратуры в Чите обвиняют в крупной взятке
Бывшую работницу прокуратуры в Чите обвиняют в получении взятки в крупном размере, а также в покушении на получение взятки и мошенничество, сообщает... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T07:14
2021-01-29T07:14
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КРАСНОЯРСК, 29 янв – РИА Новости. Бывшую работницу прокуратуры в Чите обвиняют в получении взятки в крупном размере, а также в покушении на получение взятки и мошенничество, сообщает пресс-служба управления СК по Забайкальскому краю.По версии следствия, обвиняемая в 2019 году, работая в прокуратуре, получила от главы одного из сел Читинского района взятку в виде участка земли стоимостью около 500 тысяч рублей. В том же году за обещание общего покровительства она пыталась получить в виде взятки еще два участка общей стоимостью 800 тысяч рублей. В 2020 году она пыталась обманом завладеть 180 тысячами рублей из бюджета одного из сельских поселений.В ведомстве отметили, что дело было возбуждено по материалам прокуратуры края и регионального главка ФСБ. В ходе предварительного следствия обвиняемая уволена из органов прокуратуры. Следователи собрали необходимую доказательственную базу, уголовное дело было направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.
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следственный комитет россии (ск рф), чита, происшествия

Экс-работницу прокуратуры в Чите обвиняют в крупной взятке

07:14 29.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КРАСНОЯРСК, 29 янв – РИА Новости. Бывшую работницу прокуратуры в Чите обвиняют в получении взятки в крупном размере, а также в покушении на получение взятки и мошенничество, сообщает пресс-служба управления СК по Забайкальскому краю.
По версии следствия, обвиняемая в 2019 году, работая в прокуратуре, получила от главы одного из сел Читинского района взятку в виде участка земли стоимостью около 500 тысяч рублей. В том же году за обещание общего покровительства она пыталась получить в виде взятки еще два участка общей стоимостью 800 тысяч рублей. В 2020 году она пыталась обманом завладеть 180 тысячами рублей из бюджета одного из сельских поселений.
"Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУСКР по Забайкальскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летней жительницы Читы, бывшего работника прокуратуры. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 5 статьи 290 (получение взятки в крупном размере), частью 3 статьи 30, пунктом "в" части 5 статьи 290 (покушение на получение взятки в крупном размере), частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество)", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что дело было возбуждено по материалам прокуратуры края и регионального главка ФСБ. В ходе предварительного следствия обвиняемая уволена из органов прокуратуры. Следователи собрали необходимую доказательственную базу, уголовное дело было направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.
Депутат Государственной Думы Вадим Белоусов - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
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Следственный комитет России (СК РФ)ЧитаПроисшествия
 
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