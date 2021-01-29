https://ria.ru/20210129/vzyatka-1595065350.html

Экс-работницу прокуратуры в Чите обвиняют в крупной взятке

Экс-работницу прокуратуры в Чите обвиняют в крупной взятке

Бывшую работницу прокуратуры в Чите обвиняют в получении взятки в крупном размере, а также в покушении на получение взятки и мошенничество, сообщает... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T07:14

2021-01-29T07:14

2021-01-29T07:14

следственный комитет россии (ск рф)

чита

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 29 янв – РИА Новости. Бывшую работницу прокуратуры в Чите обвиняют в получении взятки в крупном размере, а также в покушении на получение взятки и мошенничество, сообщает пресс-служба управления СК по Забайкальскому краю.По версии следствия, обвиняемая в 2019 году, работая в прокуратуре, получила от главы одного из сел Читинского района взятку в виде участка земли стоимостью около 500 тысяч рублей. В том же году за обещание общего покровительства она пыталась получить в виде взятки еще два участка общей стоимостью 800 тысяч рублей. В 2020 году она пыталась обманом завладеть 180 тысячами рублей из бюджета одного из сельских поселений.В ведомстве отметили, что дело было возбуждено по материалам прокуратуры края и регионального главка ФСБ. В ходе предварительного следствия обвиняемая уволена из органов прокуратуры. Следователи собрали необходимую доказательственную базу, уголовное дело было направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

https://ria.ru/20210128/vzyatka-1595006386.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), чита, происшествия