https://ria.ru/20210129/vzryv-1595065464.html

Погибший в Мадриде болгарин в момент взрыва общался с невестой

Погибший в Мадриде болгарин в момент взрыва общался с невестой

Гражданин Болгарии, погибший в результате взрыва в здании в Мадриде, мимо которого он случайно проходил, разговаривал в этот момент по телефону со своей... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T07:17

2021-01-29T07:17

2021-01-29T07:17

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болгария

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Гражданин Болгарии, погибший в результате взрыва в здании в Мадриде, мимо которого он случайно проходил, разговаривал в этот момент по телефону со своей невестой, сообщает газета Pais.Мощный взрыв произошел 20 января в доме в центре Мадрида, где живут священники прихода Вирхен-де-ла-Палома. Рядом со зданием также расположены колледж и дом престарелых. По предварительной версии, произошел взрыв газа, в доме велись ремонтные работы газового бойлера. Всего погибли четыре человека.Сообщается, что 47-летний Стефко Косев, проходивший по улице Толедо, позвонил своей невесте в 14.54 (16.54 мск). Разговор длился 33 секунды."Где поедим? - Дома", - были последние реплики, которыми обменялись собеседники, после чего женщина услышала оглушительный звук разбитых стекол. Позднее она узнала, что ее жених погиб.

https://ria.ru/20210120/madrid-1593893964.html

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мадрид (город), болгария, в мире