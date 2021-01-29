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Порядок выплаты пособий детям изменится в Московской области

Порядок выплаты пособий детям изменится в Московской области

Министр социального развития Московской области Ирина Фаевская рассказала, что порядок выплаты ежемесячных пособий детям в возрасте от трех до семи лет... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T16:19

2021-01-29T16:19

2021-01-29T16:19

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Министр социального развития Московской области Ирина Фаевская рассказала, что порядок выплаты ежемесячных пособий детям в возрасте от трех до семи лет изменится в регионе с этого года, сообщил телеканал "360".Пособия будут предоставляться семьям, среднедушевой доход на члена семьи у которых ниже размера прожиточного минимума. В настоящий момент он составляет 13 509 рублей, а размер этой выплаты равен половине прожиточного минимума ребенка – 6344 рубля."С 1 января 2021 года ежемесячная выплата будет предоставляться этим семьям, если их среднедушевой [доход] ниже прожиточного минимума, уже в повышенном размере. Она [выплата] может составлять 75% прожиточного минимума – 9987 рублей на ребенка либо 100% – 13 317 рублей", – пояснила Фаевская.По ее словам, расчет суммы зависит от среднедушевого дохода семьи. Министр добавила, что сейчас такие пособия получают 116 тысяч детей в Московской области. Желающие подать заявление на перерасчет могут сделать это с 1 апреля. В случае, когда положена повышенная выплата в размере 75% либо 100%, данные будут скорректированы начиная с 1 января текущего года.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)