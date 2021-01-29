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Порядок выплаты пособий детям изменится в Московской области
Порядок выплаты пособий детям изменится в Московской области
Министр социального развития Московской области Ирина Фаевская рассказала, что порядок выплаты ежемесячных пособий детям в возрасте от трех до семи лет... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T16:19
2021-01-29T16:19
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Министр социального развития Московской области Ирина Фаевская рассказала, что порядок выплаты ежемесячных пособий детям в возрасте от трех до семи лет изменится в регионе с этого года, сообщил телеканал "360".Пособия будут предоставляться семьям, среднедушевой доход на члена семьи у которых ниже размера прожиточного минимума. В настоящий момент он составляет 13 509 рублей, а размер этой выплаты равен половине прожиточного минимума ребенка – 6344 рубля."С 1 января 2021 года ежемесячная выплата будет предоставляться этим семьям, если их среднедушевой [доход] ниже прожиточного минимума, уже в повышенном размере. Она [выплата] может составлять 75% прожиточного минимума – 9987 рублей на ребенка либо 100% – 13 317 рублей", – пояснила Фаевская.По ее словам, расчет суммы зависит от среднедушевого дохода семьи. Министр добавила, что сейчас такие пособия получают 116 тысяч детей в Московской области. Желающие подать заявление на перерасчет могут сделать это с 1 апреля. В случае, когда положена повышенная выплата в размере 75% либо 100%, данные будут скорректированы начиная с 1 января текущего года.
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московская область (подмосковье)

Порядок выплаты пособий детям изменится в Московской области

16:19 29.01.2021
 
© РИА Новости / Виталий АньковЖенщина с детьми катаются на горке
Женщина с детьми катаются на горке - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Министр социального развития Московской области Ирина Фаевская рассказала, что порядок выплаты ежемесячных пособий детям в возрасте от трех до семи лет изменится в регионе с этого года, сообщил телеканал "360".
Пособия будут предоставляться семьям, среднедушевой доход на члена семьи у которых ниже размера прожиточного минимума. В настоящий момент он составляет 13 509 рублей, а размер этой выплаты равен половине прожиточного минимума ребенка – 6344 рубля.
"С 1 января 2021 года ежемесячная выплата будет предоставляться этим семьям, если их среднедушевой [доход] ниже прожиточного минимума, уже в повышенном размере. Она [выплата] может составлять 75% прожиточного минимума – 9987 рублей на ребенка либо 100% – 13 317 рублей", – пояснила Фаевская.
По ее словам, расчет суммы зависит от среднедушевого дохода семьи. Министр добавила, что сейчас такие пособия получают 116 тысяч детей в Московской области. Желающие подать заявление на перерасчет могут сделать это с 1 апреля. В случае, когда положена повышенная выплата в размере 75% либо 100%, данные будут скорректированы начиная с 1 января текущего года.
 
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