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Как отдыхаем в феврале 2021 года: выходные на День защитника Отечества
Как отдыхаем в феврале 2021 года: выходные на День защитника Отечества
По закону, 23 февраля — это нерабочий праздничный день. Сколько в связи с этим у россиян будет официальных выходных — в материале РИА Новости. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T19:45
2021-01-29T19:45
праздники
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. По закону, 23 февраля — это нерабочий праздничный день. Сколько в связи с этим у россиян будет официальных выходных — в материале РИА Новости.Праздничные выходные дни в феврале 2021 годаВыходные праздничные дни в феврале определены на основании статьи 112 Трудового кодекса Российской Федерации. Власти, в свою очередь, устанавливают, сколько дней отдыхаем на 23 февраля, в зависимости от того, на какой день недели выпадает праздник. В 2021 году День защитника Отечества — это вторник. Поэтому решено, что выходных на 23 февраля будет три. Работающие на "пятидневке" граждане имеют право официально отдохнуть 21, 22 и 23 февраля. 24 февраля выходным не является, а потому на следующий день после праздника придется выйти на работу.Перенос выходных дней в феврале 2021 годаВ связи с тем, что праздник в этом году выпадает на будний день, ответ на вопрос, как отдыхаем на 23 февраля, дан в постановлении правительства РФ от 10.10.2020 N 1648 "О переносе выходных дней в 2021 году".Согласно документу, выходной день — суббота 20 февраля — перенесен на понедельник 22 февраля. Таким образом, 20 февраля является официальным рабочим днем.Сокращенные рабочие дни в феврале 2021 годаСогласно трудовому законодательству Российской Федерации, в котором закреплено, как отдыхаем в феврале, рабочий день перед Днем защитника Отечества должен закончиться раньше на 1 час.Поскольку 23 февраля — выходной день на законодательном уровне, а суббота 20 февраля считается последним рабочим днем перед трехдневным праздничным отдыхом, то именно она и будет сокращенной.Вообще же, согласно календарю, выходных и праздников для пятидневной рабочей недели в России, который утвержден правительством страны, россияне в 2021 году будут отдыхать 118 дней. Их них праздничными являются 30 дней.Работать же жителям страны в режиме "пятидневки" придется 247 дней.Трудовое время в 2021 году в часах:Какие еще будут переносы выходных днейВ постановлении правительства РФ от 10.10.2020 N 1648 сказано, что выходные дни переносятся с субботы 2 января на пятницу 5 ноября; с воскресенья 3 января на пятницу 31 декабря; с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля. Таким образом, с февраля и до конца 2021 года будут четыре официальные выходные трехдневки: с 6 по 8 марта (с субботы по понедельник), с 1 по 3 мая (с субботы по понедельник), с 8 по 10 мая (с субботы по понедельник), с 12 по 14 июня (с субботы по понедельник), и одна нерабочая четырехдневка: с 4 по 7 ноября (с четверга по воскресенье).
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праздники, россия, работа, общество

Как отдыхаем в феврале 2021 года: выходные на День защитника Отечества

19:45 29.01.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСалют в Москве в честь Дня защитника Отечества
Салют в Москве в честь Дня защитника Отечества - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. По закону, 23 февраля — это нерабочий праздничный день. Сколько в связи с этим у россиян будет официальных выходных — в материале РИА Новости.

Праздничные выходные дни в феврале 2021 года

Выходные праздничные дни в феврале определены на основании статьи 112 Трудового кодекса Российской Федерации. Власти, в свою очередь, устанавливают, сколько дней отдыхаем на 23 февраля, в зависимости от того, на какой день недели выпадает праздник.
В 2021 году День защитника Отечества — это вторник. Поэтому решено, что выходных на 23 февраля будет три. Работающие на "пятидневке" граждане имеют право официально отдохнуть 21, 22 и 23 февраля. 24 февраля выходным не является, а потому на следующий день после праздника придется выйти на работу.
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Перенос выходных дней в феврале 2021 года

В связи с тем, что праздник в этом году выпадает на будний день, ответ на вопрос, как отдыхаем на 23 февраля, дан в постановлении правительства РФ от 10.10.2020 N 1648 "О переносе выходных дней в 2021 году".
Согласно документу, выходной день — суббота 20 февраля — перенесен на понедельник 22 февраля. Таким образом, 20 февраля является официальным рабочим днем.

Сокращенные рабочие дни в феврале 2021 года

Согласно трудовому законодательству Российской Федерации, в котором закреплено, как отдыхаем в феврале, рабочий день перед Днем защитника Отечества должен закончиться раньше на 1 час.
Поскольку 23 февраля — выходной день на законодательном уровне, а суббота 20 февраля считается последним рабочим днем перед трехдневным праздничным отдыхом, то именно она и будет сокращенной.
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Вообще же, согласно календарю, выходных и праздников для пятидневной рабочей недели в России, который утвержден правительством страны, россияне в 2021 году будут отдыхать 118 дней. Их них праздничными являются 30 дней.
Работать же жителям страны в режиме "пятидневки" придется 247 дней.
Трудовое время в 2021 году в часах:
  • при 40-часовой неделе — 1 973;
  • при 36-часовой неделе — 1 774,40;
  • при 24-часовой неделе — 1 181,60.

Какие еще будут переносы выходных дней

В постановлении правительства РФ от 10.10.2020 N 1648 сказано, что выходные дни переносятся с субботы 2 января на пятницу 5 ноября; с воскресенья 3 января на пятницу 31 декабря; с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля.
Таким образом, с февраля и до конца 2021 года будут четыре официальные выходные трехдневки: с 6 по 8 марта (с субботы по понедельник), с 1 по 3 мая (с субботы по понедельник), с 8 по 10 мая (с субботы по понедельник), с 12 по 14 июня (с субботы по понедельник), и одна нерабочая четырехдневка: с 4 по 7 ноября (с четверга по воскресенье).
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