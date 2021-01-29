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Специалист рассказал, кто может украсть данные мобильного банка
Специалист рассказал, кто может украсть данные мобильного банка
Данные из смартфона пользователя могут украсть и вирусы, которые часто под видом безобидной программы предлагает установить магазин приложений. Вирусы могут... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T01:16
2021-01-29T01:16
россия
роскачество
технологии
общество
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Данные из смартфона пользователя могут украсть и вирусы, которые часто под видом безобидной программы предлагает установить магазин приложений. Вирусы могут пробраться в телефон и через фишинговую ссылку, рассказывает агентству "Прайм" менеджер проектов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров."Чаще всего злоумышленников интересуют данные мобильного банка, однако некоторые программы могут похищать также фотографии, и если среди них найдутся "нюдсы" или интимные фото, хакер затем может начать шантажировать владельца смартфона", - предостерегает эксперт. Вредоносная программа, получив определенные критически важные разрешения после установки, может начать шпионить за пользователем (делать фотографии, например, записывать видео, красть файлы из телефона) или автоматически воровать персональные и платежные данные, чтобы передавать их своему оператору, подчеркивает он.Чтобы не стать жертвой вирусов-шпионов, Бодров советует всегда быть внимательным перед установкой на смартфон новых приложений к запросам и требованиям, особенно если речь идет о доступе к камере, микрофону, изменению файлов в памяти и отправке их через интернет. Он рекомендует устанавливать приложения с высоким рейтингом и большим количеством скачиваний, положительными отзывами в официальных магазинах. Но предупреждает, что и это полностью не оградит от вирусов. Рациональнее всего использовать на телефоне активный антивирус одного из ведущих производителей, резюмирует Бодров.
https://ria.ru/20210128/sberbank-1594978982.html
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россия, роскачество, технологии, общество

Специалист рассказал, кто может украсть данные мобильного банка

01:16 29.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Данные из смартфона пользователя могут украсть и вирусы, которые часто под видом безобидной программы предлагает установить магазин приложений. Вирусы могут пробраться в телефон и через фишинговую ссылку, рассказывает агентству "Прайм" менеджер проектов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров.
"Чаще всего злоумышленников интересуют данные мобильного банка, однако некоторые программы могут похищать также фотографии, и если среди них найдутся "нюдсы" или интимные фото, хакер затем может начать шантажировать владельца смартфона", - предостерегает эксперт.
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Вредоносная программа, получив определенные критически важные разрешения после установки, может начать шпионить за пользователем (делать фотографии, например, записывать видео, красть файлы из телефона) или автоматически воровать персональные и платежные данные, чтобы передавать их своему оператору, подчеркивает он.
Чтобы не стать жертвой вирусов-шпионов, Бодров советует всегда быть внимательным перед установкой на смартфон новых приложений к запросам и требованиям, особенно если речь идет о доступе к камере, микрофону, изменению файлов в памяти и отправке их через интернет.
"В том случае, если функциональность приложения очевидно не подразумевает использования этих возможностей, лучше откажитесь от установки этого приложения вовсе", - объясняет специалист.
Он рекомендует устанавливать приложения с высоким рейтингом и большим количеством скачиваний, положительными отзывами в официальных магазинах. Но предупреждает, что и это полностью не оградит от вирусов. Рациональнее всего использовать на телефоне активный антивирус одного из ведущих производителей, резюмирует Бодров.
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