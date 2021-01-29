https://ria.ru/20210129/venera-1595056090.html

В РАН объяснили обнаружение признаков жизни на Венере

В РАН объяснили обнаружение признаков жизни на Венере

Российские ученые, проанализировавшие данные зарубежных коллег о наличии в атмосфере Венеры возможного признака жизни - фосфина, пришли к выводу, что его... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T01:03

2021-01-29T01:03

2021-01-29T01:42

наука

россия

венера

космос - риа наука

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Российские ученые, проанализировавшие данные зарубежных коллег о наличии в атмосфере Венеры возможного признака жизни - фосфина, пришли к выводу, что его спутали с сернистым газом, рассказал РИА Новости заместитель директора Института космических исследований РАН Олег Кораблев.В сентябре 2020 года стало известно, что британские и американские ученые обнаружили в атмосфере Венеры фосфин - бесцветный ядовитый газ, который может иметь биологическое происхождение. На Земле его выделяют некоторые бактерии в процессе жизнедеятельности. В октябре научная публикация об этом была удалена с сайта комплекса радиотелескопов ALMA в Чили для перепроверки данных после обнаружения ошибки. В конце января ученые из Вашингтонского университета подтвердили, что их коллеги спутали фосфин с сернистым газом.По словам Кораблева, таких опровергающих наличие фосфина статей было уже несколько. В частности, нидерландские ученые сообщили, что при обработке данных с комплекса ALMA использовалась неправильная версия программного обеспечения, поэтому наблюдения нельзя считать статистически достоверными. Он отметил, что российские ученые при первом анализе данных зарубежных коллег также посчитали, что фосфин может присутствовать в атмосфере Венеры.Ученый добавил, что этот вопрос нуждается в дополнительных исследованиях, поэтому предлагаемую российскую программу исследования Венеры не нужно менять."Атмосфера, особенно такая сложная, как на Венере, богатая, таит кучу загадок. И вот эти мелкие газы в следовых количествах в атмосфере могут давать информацию совершенно о разных свойствах планеты. Это, наоборот, очень хороший пример того, что надо нам исследовать Венеру дальше, использовать более чувствительные методы", - пояснил он.Российская программа исследования Венеры включает три миссии. Первая - "Венера-Д" с запуском в ноябре 2029 года нацелена на изучение поверхности, атмосферы, внутреннего строения и окружающей плазмы Венеры. Задачей второй миссии, которая отправится в июне 2031 года, является продолжение исследования атмосферы планеты, третья, которая стартует в июне 2034 года, должна доставить на Землю образцы атмосферы, аэрозолей и, возможно, грунта с Венеры.Кроме того, программу могут дополнить срочной отправкой в 2027 году станции для изучения возможных признаков жизни в атмосфере Венеры.

https://ria.ru/20201014/venera-1579683398.html

https://ria.ru/20201009/venera-1579046189.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, венера, космос - риа наука