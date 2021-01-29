https://ria.ru/20210129/vena-1595172472.html

Россиян среди пострадавших при взрыве под Веной нет

Россиян среди пострадавших при взрыве под Веной нет

Россиян нет среди пострадавших при взрыве в многоквартирном доме под Веной, сообщило в пятницу посольство России в Австрии. РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T17:17

2021-01-29T17:17

2021-01-29T17:38

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ВЕНА, 29 янв - РИА Новости. Россиян нет среди пострадавших при взрыве в многоквартирном доме под Веной, сообщило в пятницу посольство России в Австрии."Россиян среди пострадавших нет", - сообщило посольство в своих социальных сетях.Ранее в пятницу в австрийском Лангенцерсдорфе в жилом доме произошёл взрыв. По словам представителя пожарной службы Франца Респергера, третий и четвертый этажи здания обрушились. По последней информации полиции, один человек числится пропавшим без вести, шестеро пострадали, один из них тяжело. Причина взрыва пока не установлена.

https://ria.ru/20210129/avstriya-1595119591.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, австрия, вена, в мире