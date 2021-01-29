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Россиян среди пострадавших при взрыве под Веной нет
Россиян среди пострадавших при взрыве под Веной нет
Россиян нет среди пострадавших при взрыве в многоквартирном доме под Веной, сообщило в пятницу посольство России в Австрии. РИА Новости, 29.01.2021
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ВЕНА, 29 янв - РИА Новости. Россиян нет среди пострадавших при взрыве в многоквартирном доме под Веной, сообщило в пятницу посольство России в Австрии."Россиян среди пострадавших нет", - сообщило посольство в своих социальных сетях.Ранее в пятницу в австрийском Лангенцерсдорфе в жилом доме произошёл взрыв. По словам представителя пожарной службы Франца Респергера, третий и четвертый этажи здания обрушились. По последней информации полиции, один человек числится пропавшим без вести, шестеро пострадали, один из них тяжело. Причина взрыва пока не установлена.
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россия, австрия, вена, в мире

Россиян среди пострадавших при взрыве под Веной нет

17:17 29.01.2021 (обновлено: 17:38 29.01.2021)
 
© REUTERS / Alexandra Schwarz-GoerlichСпасатели на месте взрыва дома в Лангенцерсдорфе, Австрия
Спасатели на месте взрыва дома в Лангенцерсдорфе, Австрия - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© REUTERS / Alexandra Schwarz-Goerlich
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ВЕНА, 29 янв - РИА Новости. Россиян нет среди пострадавших при взрыве в многоквартирном доме под Веной, сообщило в пятницу посольство России в Австрии.
"Россиян среди пострадавших нет", - сообщило посольство в своих социальных сетях.
Ранее в пятницу в австрийском Лангенцерсдорфе в жилом доме произошёл взрыв. По словам представителя пожарной службы Франца Респергера, третий и четвертый этажи здания обрушились. По последней информации полиции, один человек числится пропавшим без вести, шестеро пострадали, один из них тяжело. Причина взрыва пока не установлена.
Спасатели на месте взрыва дома в Лангенцерсдорфе, Австрия - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
Вчера, 13:28
Взрыв произошел в жилом доме в Австрии, обрушились несколько этажей
 
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