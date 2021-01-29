https://ria.ru/20210129/vaktsiny-1595208939.html
Регулятор ЕС оценил идею комбинации вакцин "Спутник V" и AstraZeneca
Регулятор ЕС оценил идею комбинации вакцин "Спутник V" и AstraZeneca
Европейский лекарственный регулятор – Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) считает идею комбинации компонентов вакцин против коронавируса... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T20:23
2021-01-29T20:23
2021-01-29T20:23
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
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коронавирус covid-19
россия
александр гинцбург
нии им. гамалеи
коронавирусы
astrazeneca
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БРЮССЕЛЬ, 29 янв – РИА Новости. Европейский лекарственный регулятор – Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) считает идею комбинации компонентов вакцин против коронавируса "Спутник V" и AstraZeneca интересной и требующей тщательного изучения.Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что комбинированная вакцина от коронавируса "Спутник V" и AstraZeneca будет давать иммунитет на два года.Он также сообщил, что ЕМА продолжает изучать данные по российской вакцине от коронавируса "Спутник V" для ее возможной регистрации в Евросоюзе.Как рассказал в конце декабря прошлого года глава центра Гамалеи, в настоящее время к тому компоненту, который входит в состав вакцины AstraZeneca, центр Гамалеи предложил оксфордским коллегам добавить компонент своей вакцины. Оксфордская вакцина будет двухкомпонентной, и это дает возможность поднять напряженность иммунитета, который будет возникать в результате использования этой вакцины, и продлить срок защитного действия этого препарата.По его словам, клетки памяти в результате использования такой гибридной двухкомпонентной вакцины, соответственно, будут гораздо лучше образовываться, и вакцина будет защищать вакцинируемого не на 3-4 месяца, а, по крайней мере, на два года. Он добавил, что для доказательства эффективности гибридной вакцины потребуется дополнительная работа.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, нии им. гамалеи, коронавирусы, astrazeneca , евросоюз, в мире
БРЮССЕЛЬ, 29 янв – РИА Новости.
Европейский лекарственный регулятор – Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) считает идею комбинации компонентов вакцин против коронавируса "Спутник V" и AstraZeneca
интересной и требующей тщательного изучения.
Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург
сообщал, что комбинированная вакцина от коронавируса "Спутник V" и AstraZeneca будет давать иммунитет на два года.
"Это очень интересное исследование, которое, как мы ожидаем, очень скоро будет запущено. Мы полностью открыты к обсуждению возможностей, когда сначала вводится одна вакцина, а потом – другая. Эта стратегия может давать преимущества, поэтому мы открыты к обсуждению такого подхода, насколько он может обеспечить лучшую защиту от COVID-19", - сказал на видеобрифинге в пятницу представитель европейского лекарственного регулятора.
Он также сообщил, что ЕМА продолжает изучать данные по российской вакцине от коронавируса "Спутник V" для ее возможной регистрации в Евросоюзе
.
Как рассказал в конце декабря прошлого года глава центра Гамалеи, в настоящее время к тому компоненту, который входит в состав вакцины AstraZeneca, центр Гамалеи предложил оксфордским коллегам добавить компонент своей вакцины. Оксфордская вакцина будет двухкомпонентной, и это дает возможность поднять напряженность иммунитета, который будет возникать в результате использования этой вакцины, и продлить срок защитного действия этого препарата.
По его словам, клетки памяти в результате использования такой гибридной двухкомпонентной вакцины, соответственно, будут гораздо лучше образовываться, и вакцина будет защищать вакцинируемого не на 3-4 месяца, а, по крайней мере, на два года. Он добавил, что для доказательства эффективности гибридной вакцины потребуется дополнительная работа.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.