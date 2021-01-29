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Липецкая область
https://ria.ru/20210129/vaktsiny-1595130875.html
В Липецкой области ожидают очередную партию вакцины от COVID-19
В Липецкой области ожидают очередную партию вакцины от COVID-19
В Липецкой области завершился очередной этап вакцинации от COVID -19, привиты 18,5 тысяч жителей региона, власти ожидают прибытия очередной партии препарата -... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T14:07
2021-01-29T14:07
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 29 янв – РИА Новости. В Липецкой области завершился очередной этап вакцинации от COVID -19, привиты 18,5 тысяч жителей региона, власти ожидают прибытия очередной партии препарата - 31,5 тысяч доз вакцины, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Из общего числа привитых около 40% – лица старше 60 лет, 20% – люди с хроническими заболеваниями, 11,5% – медики (1,6 тысяч человек), 7,5% – педагоги (1,1 тысяч человек), 4,2% – сотрудники сферы обслуживания. Выполнена первая аппликация вакцины. С начала второй декады февраля эти граждане будут привиты повторно.По словам главы региона, прививочная кампания проводится во взрослых поликлиниках области, а также в прививочных пунктах, развернутых в торгово-развлекательных центрах и другие местах+ массового скопления людей. Работа ведется без выходных.
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игорь артамонов, липецкая область

В Липецкой области ожидают очередную партию вакцины от COVID-19

14:07 29.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСотрудница упаковывает вакцину "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V") для отправки за границу
Сотрудница упаковывает вакцину Гам-КОВИД-Вак (торговая марка Спутник V) для отправки за границу - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЛИПЕЦК, 29 янв – РИА Новости. В Липецкой области завершился очередной этап вакцинации от COVID -19, привиты 18,5 тысяч жителей региона, власти ожидают прибытия очередной партии препарата - 31,5 тысяч доз вакцины, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Из общего числа привитых около 40% – лица старше 60 лет, 20% – люди с хроническими заболеваниями, 11,5% – медики (1,6 тысяч человек), 7,5% – педагоги (1,1 тысяч человек), 4,2% – сотрудники сферы обслуживания. Выполнена первая аппликация вакцины. С начала второй декады февраля эти граждане будут привиты повторно.
По словам главы региона, прививочная кампания проводится во взрослых поликлиниках области, а также в прививочных пунктах, развернутых в торгово-развлекательных центрах и другие местах+ массового скопления людей. Работа ведется без выходных.
"В регионе развернуты 29 пунктов вакцинации. Созданы 16 мобильных бригад для работы на выезде. Привлечены дополнительные сотрудники и волонтёры. То есть, созданы все условия, чтобы люди могли защитить себя", - сказал Артамонов.
Медик в защитном противоэпидемическом костюме в коридоре Новосибирской областной клинической больницы - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
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Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая область
 
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