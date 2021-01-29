https://ria.ru/20210129/vaktsiny-1595130875.html

В Липецкой области ожидают очередную партию вакцины от COVID-19

В Липецкой области ожидают очередную партию вакцины от COVID-19

В Липецкой области завершился очередной этап вакцинации от COVID -19, привиты 18,5 тысяч жителей региона, власти ожидают прибытия очередной партии препарата -... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T14:07

2021-01-29T14:07

2021-01-29T14:07

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

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ЛИПЕЦК, 29 янв – РИА Новости. В Липецкой области завершился очередной этап вакцинации от COVID -19, привиты 18,5 тысяч жителей региона, власти ожидают прибытия очередной партии препарата - 31,5 тысяч доз вакцины, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Из общего числа привитых около 40% – лица старше 60 лет, 20% – люди с хроническими заболеваниями, 11,5% – медики (1,6 тысяч человек), 7,5% – педагоги (1,1 тысяч человек), 4,2% – сотрудники сферы обслуживания. Выполнена первая аппликация вакцины. С начала второй декады февраля эти граждане будут привиты повторно.По словам главы региона, прививочная кампания проводится во взрослых поликлиниках области, а также в прививочных пунктах, развернутых в торгово-развлекательных центрах и другие местах+ массового скопления людей. Работа ведется без выходных.

https://ria.ru/20210129/koronavirus-1595111578.html

липецкая область

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игорь артамонов, липецкая область