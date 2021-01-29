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Мурашко рассказал о планах вакцинации в первом полугодии 2021 года
Мурашко рассказал о планах вакцинации в первом полугодии 2021 года
Привить от коронавируса 60% взрослого населения России планируется в первом полугодии 2021 года, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T15:06
2021-01-29T15:06
2021-01-29T15:23
михаил мурашко
здоровье - общество
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ПЕТРОЗАВОДСК, 29 янв - РИА Новости. Привить от коронавируса 60% взрослого населения России планируется в первом полугодии 2021 года, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."По всей стране мы должны привить 60% взрослого населения, в графиках себе ставим, что это должно завершиться в первом полугодии, если промышленность… выпустит эти объемы раньше, мы готовы привить раньше ", - сказал Мурашко журналистам.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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