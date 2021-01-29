https://ria.ru/20210129/vaktsinatsiya-1595145869.html

Мурашко рассказал о планах вакцинации в первом полугодии 2021 года

Мурашко рассказал о планах вакцинации в первом полугодии 2021 года

Привить от коронавируса 60% взрослого населения России планируется в первом полугодии 2021 года, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T15:06

2021-01-29T15:06

2021-01-29T15:23

михаил мурашко

здоровье - общество

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общество

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ПЕТРОЗАВОДСК, 29 янв - РИА Новости. Привить от коронавируса 60% взрослого населения России планируется в первом полугодии 2021 года, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."По всей стране мы должны привить 60% взрослого населения, в графиках себе ставим, что это должно завершиться в первом полугодии, если промышленность… выпустит эти объемы раньше, мы готовы привить раньше ", - сказал Мурашко журналистам.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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