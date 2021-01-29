https://ria.ru/20210129/vaktsina-1595214892.html

Еврокомиссия одобрила использование вакцины AstraZeneca на рынке ЕС

Еврокомиссия одобрила использование вакцины AstraZeneca на рынке ЕС

Еврокомиссия разрешила использование на рынке Евросоюза третьей вакцины против коронавируса - теперь от компании AstraZeneca, сообщила глава ЕК Урсула фон дер... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T21:34

2021-01-29T21:34

2021-01-29T21:58

johnson & johnson

в мире

урсула фон дер ляйен

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

astrazeneca

еврокомиссия

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 29 янв – РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия разрешила использование на рынке Евросоюза третьей вакцины против коронавируса - теперь от компании AstraZeneca, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в своём Twitter."Мы только что разрешили (применять - ред.) вакцину AstraZeneca на рынке ЕС после положительной оценки (этого препарата - ред.) Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Я ожидаю, что компания доставит 400 миллионов доз, как и было договорено", - написала она.Ранее в пятницу EMA, как и ожидалось, рекомендовало одобрить вакцину от коронавируса компании AstraZeneca к использованию на территории Евросоюза.Ранее ЕМА и ЕК разрешили применять вакцины от компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз) и Moderna (160 миллионов доз). Кроме того, ЕК заключила контракты на поставки в ЕС вакцин с компаниями Johnson&Johnson, Sanofi-GSK, CureVac, если те окажутся эффективными и безопасными. До настоящего момента эти разработчики еще не подали заявки для авторизации своих препаратов на рынке ЕС.Всего страны ЕС благодаря контрактам Еврокомиссии смогут получить доступ к более чем 2,3 миллиарда доз антикоронавирусных вакцин при населении союза примерно в 450 миллионов человек. ЕК заявляла о возможности передавать эти вакцины третьим странам. Однако пока у ЕС возникают сложности с получением партий с оговорённым числом вакцин.

https://ria.ru/20210128/astrazeneca-1594988446.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

johnson & johnson, в мире, урсула фон дер ляйен, коронавирус covid-19, astrazeneca , еврокомиссия, евросоюз