Еврокомиссия одобрила использование вакцины AstraZeneca на рынке ЕС
21:34 29.01.2021 (обновлено: 21:58 29.01.2021)
© AP Photo / Natacha PisarenkoРабота над вакциной компании AstraZeneca
© AP Photo / Natacha Pisarenko
БРЮССЕЛЬ, 29 янв – РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия разрешила использование на рынке Евросоюза третьей вакцины против коронавируса - теперь от компании AstraZeneca, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в своём Twitter.
"Мы только что разрешили (применять - ред.) вакцину AstraZeneca на рынке ЕС после положительной оценки (этого препарата - ред.) Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Я ожидаю, что компания доставит 400 миллионов доз, как и было договорено", - написала она.
Ранее в пятницу EMA, как и ожидалось, рекомендовало одобрить вакцину от коронавируса компании AstraZeneca к использованию на территории Евросоюза.
Ранее ЕМА и ЕК разрешили применять вакцины от компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз) и Moderna (160 миллионов доз). Кроме того, ЕК заключила контракты на поставки в ЕС вакцин с компаниями Johnson&Johnson, Sanofi-GSK, CureVac, если те окажутся эффективными и безопасными. До настоящего момента эти разработчики еще не подали заявки для авторизации своих препаратов на рынке ЕС.
Всего страны ЕС благодаря контрактам Еврокомиссии смогут получить доступ к более чем 2,3 миллиарда доз антикоронавирусных вакцин при населении союза примерно в 450 миллионов человек. ЕК заявляла о возможности передавать эти вакцины третьим странам. Однако пока у ЕС возникают сложности с получением партий с оговорённым числом вакцин.