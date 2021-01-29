Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210129/vaktsina-1595214892.html
Еврокомиссия одобрила использование вакцины AstraZeneca на рынке ЕС
Еврокомиссия одобрила использование вакцины AstraZeneca на рынке ЕС
Еврокомиссия разрешила использование на рынке Евросоюза третьей вакцины против коронавируса - теперь от компании AstraZeneca, сообщила глава ЕК Урсула фон дер... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T21:34
2021-01-29T21:58
johnson & johnson
в мире
урсула фон дер ляйен
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
astrazeneca
еврокомиссия
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580899485_233:623:2087:1666_1920x0_80_0_0_21616ddd6d77f2458348943beaf1165e.jpg
БРЮССЕЛЬ, 29 янв – РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия разрешила использование на рынке Евросоюза третьей вакцины против коронавируса - теперь от компании AstraZeneca, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в своём Twitter."Мы только что разрешили (применять - ред.) вакцину AstraZeneca на рынке ЕС после положительной оценки (этого препарата - ред.) Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Я ожидаю, что компания доставит 400 миллионов доз, как и было договорено", - написала она.Ранее в пятницу EMA, как и ожидалось, рекомендовало одобрить вакцину от коронавируса компании AstraZeneca к использованию на территории Евросоюза.Ранее ЕМА и ЕК разрешили применять вакцины от компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз) и Moderna (160 миллионов доз). Кроме того, ЕК заключила контракты на поставки в ЕС вакцин с компаниями Johnson&amp;Johnson, Sanofi-GSK, CureVac, если те окажутся эффективными и безопасными. До настоящего момента эти разработчики еще не подали заявки для авторизации своих препаратов на рынке ЕС.Всего страны ЕС благодаря контрактам Еврокомиссии смогут получить доступ к более чем 2,3 миллиарда доз антикоронавирусных вакцин при населении союза примерно в 450 миллионов человек. ЕК заявляла о возможности передавать эти вакцины третьим странам. Однако пока у ЕС возникают сложности с получением партий с оговорённым числом вакцин.
https://ria.ru/20210128/astrazeneca-1594988446.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580899485_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b27c518bf814c1847cf3a7e14d6a6764.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
johnson & johnson, в мире, урсула фон дер ляйен, коронавирус covid-19, astrazeneca , еврокомиссия, евросоюз

Еврокомиссия одобрила использование вакцины AstraZeneca на рынке ЕС

21:34 29.01.2021 (обновлено: 21:58 29.01.2021)
 
© AP Photo / Natacha PisarenkoРабота над вакциной компании AstraZeneca
Работа над вакциной компании AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 29 янв – РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия разрешила использование на рынке Евросоюза третьей вакцины против коронавируса - теперь от компании AstraZeneca, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в своём Twitter.
"Мы только что разрешили (применять - ред.) вакцину AstraZeneca на рынке ЕС после положительной оценки (этого препарата - ред.) Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Я ожидаю, что компания доставит 400 миллионов доз, как и было договорено", - написала она.
Ранее в пятницу EMA, как и ожидалось, рекомендовало одобрить вакцину от коронавируса компании AstraZeneca к использованию на территории Евросоюза.
Ранее ЕМА и ЕК разрешили применять вакцины от компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз) и Moderna (160 миллионов доз). Кроме того, ЕК заключила контракты на поставки в ЕС вакцин с компаниями Johnson&Johnson, Sanofi-GSK, CureVac, если те окажутся эффективными и безопасными. До настоящего момента эти разработчики еще не подали заявки для авторизации своих препаратов на рынке ЕС.
Всего страны ЕС благодаря контрактам Еврокомиссии смогут получить доступ к более чем 2,3 миллиарда доз антикоронавирусных вакцин при населении союза примерно в 450 миллионов человек. ЕК заявляла о возможности передавать эти вакцины третьим странам. Однако пока у ЕС возникают сложности с получением партий с оговорённым числом вакцин.
Работа над вакциной компании AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
28 января, 16:32Распространение коронавируса
Пожилым немцам посоветовали не вакцинироваться AstraZeneca, пишут СМИ
 
Распространение коронавирусаJohnson & JohnsonВ миреУрсула фон дер ЛяйенКоронавирус COVID-19AstraZenecaЕврокомиссияЕвросоюз
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:47В Самарской области рассказали о состоянии попавших в ДТП
06:39Милонов предложил проверять задержанных на акциях подростков на наркотики
06:23Президент Мексики надеется на поставки вакцины "Спутник V"
06:10В США прокомментировали имитацию атаки ВВС КНР на американские авианосцы
06:02Росздравнадзор объяснил, следует ли платить за вакцинацию от COVID-19
05:32Замруководителя СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО задержали за взятку
05:30Движение Black Lives Matter выдвинули на Нобелевскую премию мира
05:22На Кубе при крушении вертолета погибли пять человек
04:57Британцев удивила версия ученых о гибели группы Дятлова
04:53ЕС отказался от контроля экспорта вакцины в Северную Ирландию
04:46Зампрокурора Ленинского района ЕАО подозревают во взяточничестве
04:33Китайский путешественник увидел в Восточной России "монгольские черты"
04:03МЧС назвало самую опасную сторону дома с нависающими "снежными шапками"
03:55МИД ответит на высылку российского дипломата из Албании
03:45Представитель ЕС репостнул статью о "маргинальной" Украине
03:40Источник: новейшую САУ "Коалиция-СВ" испытали в режиме "шквал огня"
03:14Ястржембский рассказал, как Ельцин макал горящее полено в суп
03:08Источник: Россия запустит три ракеты "Союз" из Южной Америки в 2021 году
02:33Грушко: РФ удовлетворили пояснения Греции по ситуации с судном "Адлер"
02:18Адвокат объяснил, что делать, если ваша машина сгорела
Лента новостейМолния