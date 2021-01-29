https://ria.ru/20210129/vaktsina-1595212198.html

Зеленский назвал вакцину от коронавируса вопросом геополитики

Зеленский назвал вакцину от коронавируса вопросом геополитики

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен назвал поставку вакцины от коронавируса вопросом геополитики. Об... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T20:55

2021-01-29T20:55

2021-01-29T23:06

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

дмитрий кулеба

еврокомиссия

владимир зеленский

владимир путин

европа

украина

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен назвал поставку вакцины от коронавируса вопросом геополитики. Об этом говорится на сайте офиса главы государства.Зеленский поблагодарил Европейский союз за инициативу по созданию механизма передачи вакцины странам-партнерам.Зеленский также проинформировал президента Еврокомиссии о том, что выделенных в рамках фонда COVAX препаратов не хватит для прививки в 2021 году критически необходимой прослойки населения. Он призвал Европейскую комиссию к более активному участию в переговорном процессе между Украиной и производителями вакцин для ускорения поставок препарата в страну.Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что у страны есть возможность поставить Украине вакцину от коронавируса, но нужен запрос от властей. Однако Киев отказался использовать российский препарат от коронавируса "Спутник V" для вакцинации населения. Глава МИД страны Дмитрий Кулеба заявлял, что был бы против применения препарата российского производства, и назвал его "гибридным оружием" России против Украины. Премьер-министр Денис Шмыгаль обосновал отказ Киева от "Спутника V" тем, что вакцина не прошла третью стадию клинических испытаний. Глава государства Владимир Зеленский, в свою очередь, призывал соотечественников ждать "настоящую вакцину" из Европы. При этом он признавал, что не может объяснить украинцам отказ от российского препарата, потому что больше предложить людям нечего.В Раде неоднократно призывали Зеленского закупить "Спутник V". Как отмечали депутаты, отказ украинских властей от российской вакцины без предоставления гражданам альтернативы — это соучастие в убийстве населения.

https://ria.ru/20210129/vaktsina-1595190824.html

https://ria.ru/20210129/vaktsina-1595082217.html

россия

европа

украина

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, дмитрий кулеба, еврокомиссия, владимир зеленский, владимир путин, европа, украина, в мире