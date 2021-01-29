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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210129/vaktsina-1595188050.html
В ЕС одобрили третью вакцину от коронавируса
В ЕС одобрили третью вакцину от коронавируса
Европейский лекарственный регулятор - Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) в пятницу рекомендовало одобрить вакцину от коронавируса компании... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T18:12
2021-01-29T18:22
стелла кириакидес
латинская америка
еврокомиссия
бельгия
johnson & johnson
европа
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
astrazeneca
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БРЮССЕЛЬ, 29 янв – РИА Новости. Европейский лекарственный регулятор - Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) в пятницу рекомендовало одобрить вакцину от коронавируса компании AstraZeneca к использованию на территории Евросоюза, говорится в заявлении регулятора."ЕМА рекомендовал предоставить условное разрешение для продажи вакцины AstraZeneca для профилактики коронавирусной инфекции у людей в возрасте от 18 лет. Это третья вакцина от COVID-19, рекомендованная к разрешению регулятором", - сообщили в ЕМА.Вакцина AstraZeneca, которую в ЕС планируют закупить в объеме до 400 миллионов доз, стала третьим по счету препаратом, одобренным к использованию в ЕС после вакцин компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз) и Moderna (160 миллионов доз). Кроме того, ЕК заключила контракты на поставки в ЕС вакцин с компаниями Johnson&amp;Johnson, Sanofi-GSK, CureVac. До настоящего момента эти разработчики еще не подали заявки для авторизации своих препаратов на рынке ЕС.Всего страны ЕС благодаря контрактам Еврокомиссии смогут получить доступ к более чем 2,3 миллиарда доз антикоронавирусных вакцин. В ЕС ожидают, что к июню-августу в Европе уже будут привиты порядка 70% жителей.Некоторое время назад в ЕС разразился скандал вокруг поставок вакцины AstraZeneca. Компания проинформировала Еврокомиссию, что первое время после одобрения ее вакцины для использования европейским лекарственным регулятором компания сможет поставить меньшее количество доз вакцин, чем предполагалось по контракту. Таким образом под угрозой срыва оказались планы по поставкам этого препарата на первый квартал 2021 года.Еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес заявила, что Евросоюз считает неприемлемым пересмотр сроков поставок вакцин от коронавируса со стороны фармацевтической компании. Еврокомиссия провела несколько переговоров с AstraZeneca, но так и не смогла добиться подтверждения, что поставки пройдут в оговоренные контрактом сроки. В ЕК разработали механизм, который должен помочь обеспечить прозрачность в отношении планов фармацевтических компаний, которые производят вакцины на европейской территории, по производству и экспорту препаратов.В свою очередь, руководство компании AstraZeneca, которое в ЕК заподозрили в желании заработать на экспорте европейских вакцин, категорически заявило, что не отправляет предназначенные для Европы вакцины от коронавируса за рубеж и не получает коммерческую прибыль от продажи своей вакцины от коронавируса, поэтому говорить о том, что компания намеренно забирает вакцину у европейцев, чтобы заработать, не имеет смысла. По словам главы компании Паскаля Сорио, компания и не планировала получать прибыль от этих вакцин в соответствии с договоренностью, достигнутой ранее с участвовавшим в разработке Оксфордским университетом.Сорио пояснил, что компания в месяц планирует производить 100 миллионов доз вакцины, ЕС получит 17% от всего объема производства в феврале. Он также подчеркнул, что линии по производству вакцины расположены в разных государствах, в том числе в Южной Азии и Латинской Америке. В связи с этим итоговые цены на препарат могут различаться в зависимости от региона.Глава компании указал, что производственные мощности по расфасовке лекарства работают на 100%, однако возникли проблемы непосредственно с производством медицинского препарата на заводе в Бельгии. Власти Бельгии по инициативе Еврокомиссии уже инициировали проверку на предприятии AstraZeneca в Валлонии.В последние недели ЕС также столкнулся с рядом проблем в поставках уже одобренной для использования в союзе вакцины компаний Pfizer/BioNTech. Задержки в поставках могут сорвать амбициозные планы Брюсселя о вакцинации. Венгрия недавно одобрила к применению в стране российскую вакцину "Спутник V" и заключила с ее производителем договор на поставку препарата. Все больше интереса к российской вакцине проявляют и в других странах Евросоюза.
https://ria.ru/20210129/vaktsina-1595159548.html
https://ria.ru/20210129/vaktsina-1595060331.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210129/pfizer-1595150748.html
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стелла кириакидес, латинская америка, еврокомиссия, бельгия, johnson & johnson, европа, коронавирус covid-19, astrazeneca , евросоюз

В ЕС одобрили третью вакцину от коронавируса

18:12 29.01.2021 (обновлено: 18:22 29.01.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедик готовит шприц с вакциной против гриппа
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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БРЮССЕЛЬ, 29 янв – РИА Новости. Европейский лекарственный регулятор - Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) в пятницу рекомендовало одобрить вакцину от коронавируса компании AstraZeneca к использованию на территории Евросоюза, говорится в заявлении регулятора.
"ЕМА рекомендовал предоставить условное разрешение для продажи вакцины AstraZeneca для профилактики коронавирусной инфекции у людей в возрасте от 18 лет. Это третья вакцина от COVID-19, рекомендованная к разрешению регулятором", - сообщили в ЕМА.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
Вчера, 16:17Распространение коронавируса
Вакцина Johnson & Johnson показала эффективность на уровне 66 процентов
Вакцина AstraZeneca, которую в ЕС планируют закупить в объеме до 400 миллионов доз, стала третьим по счету препаратом, одобренным к использованию в ЕС после вакцин компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз) и Moderna (160 миллионов доз). Кроме того, ЕК заключила контракты на поставки в ЕС вакцин с компаниями Johnson&Johnson, Sanofi-GSK, CureVac. До настоящего момента эти разработчики еще не подали заявки для авторизации своих препаратов на рынке ЕС.
Всего страны ЕС благодаря контрактам Еврокомиссии смогут получить доступ к более чем 2,3 миллиарда доз антикоронавирусных вакцин. В ЕС ожидают, что к июню-августу в Европе уже будут привиты порядка 70% жителей.
Некоторое время назад в ЕС разразился скандал вокруг поставок вакцины AstraZeneca. Компания проинформировала Еврокомиссию, что первое время после одобрения ее вакцины для использования европейским лекарственным регулятором компания сможет поставить меньшее количество доз вакцин, чем предполагалось по контракту. Таким образом под угрозой срыва оказались планы по поставкам этого препарата на первый квартал 2021 года.
Работа над вакциной - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
Вчера, 02:38Распространение коронавируса
Independent: ЕС может блокировать поставки вакцины от COVID-19 в Британию
Еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес заявила, что Евросоюз считает неприемлемым пересмотр сроков поставок вакцин от коронавируса со стороны фармацевтической компании. Еврокомиссия провела несколько переговоров с AstraZeneca, но так и не смогла добиться подтверждения, что поставки пройдут в оговоренные контрактом сроки. В ЕК разработали механизм, который должен помочь обеспечить прозрачность в отношении планов фармацевтических компаний, которые производят вакцины на европейской территории, по производству и экспорту препаратов.
В свою очередь, руководство компании AstraZeneca, которое в ЕК заподозрили в желании заработать на экспорте европейских вакцин, категорически заявило, что не отправляет предназначенные для Европы вакцины от коронавируса за рубеж и не получает коммерческую прибыль от продажи своей вакцины от коронавируса, поэтому говорить о том, что компания намеренно забирает вакцину у европейцев, чтобы заработать, не имеет смысла. По словам главы компании Паскаля Сорио, компания и не планировала получать прибыль от этих вакцин в соответствии с договоренностью, достигнутой ранее с участвовавшим в разработке Оксфордским университетом.
Флакон с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
Вчера, 15:30
В Сербии более половины побочных эффектов возникло от вакцины Pfizer
Сорио пояснил, что компания в месяц планирует производить 100 миллионов доз вакцины, ЕС получит 17% от всего объема производства в феврале. Он также подчеркнул, что линии по производству вакцины расположены в разных государствах, в том числе в Южной Азии и Латинской Америке. В связи с этим итоговые цены на препарат могут различаться в зависимости от региона.
Глава компании указал, что производственные мощности по расфасовке лекарства работают на 100%, однако возникли проблемы непосредственно с производством медицинского препарата на заводе в Бельгии. Власти Бельгии по инициативе Еврокомиссии уже инициировали проверку на предприятии AstraZeneca в Валлонии.
В последние недели ЕС также столкнулся с рядом проблем в поставках уже одобренной для использования в союзе вакцины компаний Pfizer/BioNTech. Задержки в поставках могут сорвать амбициозные планы Брюсселя о вакцинации. Венгрия недавно одобрила к применению в стране российскую вакцину "Спутник V" и заключила с ее производителем договор на поставку препарата. Все больше интереса к российской вакцине проявляют и в других странах Евросоюза.
Работа над вакциной компании AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
Вчера, 16:00Распространение коронавируса
В опубликованном ЕК контракте на вакцины с AstraZeneca закрасили цены
 
Распространение коронавирусаСтелла КириакидесЛатинская АмерикаЕврокомиссияБельгияJohnson & JohnsonЕвропаКоронавирус COVID-19AstraZenecaЕвросоюз
 
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