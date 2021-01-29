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https://ria.ru/20210129/vaktsina-1595164090.html
Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" появится в феврале
Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" появится в феврале
Однокомпонентная вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" появится в феврале, говорится в твиттер-аккаунте вакцины "Спутник V". РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T16:40
2021-01-29T17:19
россия
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
распространение коронавируса
вакцина "спутник лайт"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Однокомпонентная вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" появится в феврале, говорится в твиттер-аккаунте вакцины "Спутник V".Минздрав в январе выдал разрешение на проведение клинических исследований вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ранее говорил, что "Спутник V" — это не один препарат, а платформа вакцин. По его словам, новая версия будет в основном ориентирована на внешние рынки, где есть сильные эпидемические очаги. В России чаще будет использоваться "Спутник V".Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемиологическая ситуация будет полностью под контролем, когда иммунитет сформируется у 60 процентов россиян. В середине января доля граждан с иммунитетом, по ее словам, составляла не менее четверти населения во всех регионах.Вакцинация в России началась в декабре: тогда прививку могли сделать определенные категории граждан. Президент Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию с 18 января.Сейчас россияне могут привиться от коронавируса препаратом "Спутник V". Он разработан Центром имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций на основе хорошо изученной платформы аденовируса человека. Препарат стал первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19.С начала марта можно будет сделать прививку препаратом от новосибирского центра "Вектор" — "ЭпиВакКорона", а в начале апреля начнется применение "Ковивака" Центра имени Чумакова, если препарат успешно пройдет регистрацию в феврале, рассказала ранее Попова.На прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в первом квартале этого года в медицинские учреждения поступит еще более 17 миллионов доз вакцины от коронавируса. Это позволит привить порядка 20 миллионов россиян.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, вакцина "спутник лайт", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" появится в феврале

16:40 29.01.2021 (обновлено: 17:19 29.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкМассовая вакцинация от COVID-19 в России
Массовая вакцинация от COVID-19 в России - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Однокомпонентная вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" появится в феврале, говорится в твиттер-аккаунте вакцины "Спутник V".
Минздрав в январе выдал разрешение на проведение клинических исследований вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ранее говорил, что "Спутник V" — это не один препарат, а платформа вакцин. По его словам, новая версия будет в основном ориентирована на внешние рынки, где есть сильные эпидемические очаги. В России чаще будет использоваться "Спутник V".
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Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемиологическая ситуация будет полностью под контролем, когда иммунитет сформируется у 60 процентов россиян. В середине января доля граждан с иммунитетом, по ее словам, составляла не менее четверти населения во всех регионах.
Вакцинация в России началась в декабре: тогда прививку могли сделать определенные категории граждан. Президент Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию с 18 января.
Сейчас россияне могут привиться от коронавируса препаратом "Спутник V". Он разработан Центром имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций на основе хорошо изученной платформы аденовируса человека. Препарат стал первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19.
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На прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в первом квартале этого года в медицинские учреждения поступит еще более 17 миллионов доз вакцины от коронавируса. Это позволит привить порядка 20 миллионов россиян.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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