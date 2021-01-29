https://ria.ru/20210129/vaktsina-1595159548.html

Вакцина Johnson & Johnson показала эффективность на уровне 66 процентов

Вакцина Johnson & Johnson показала эффективность на уровне 66 процентов

Однокомпонентная вакцина от коронавируса компании Johnson & Johnson показала эффективность на уровне 66 процентов для предотвращения среднего и тяжелого течения РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T16:17

2021-01-29T16:17

2021-01-29T17:04

коронавирус covid-19

коронавирусы

johnson & johnson

в мире

распространение коронавируса

вакцины

общество

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Однокомпонентная вакцина от коронавируса компании Johnson & Johnson показала эффективность на уровне 66 процентов для предотвращения среднего и тяжелого течения COVID-19.Как говорится в заявлении фирмы, результат наблюдается через 28 дней после прививки. В США этот показатель достиг 72 процентов.Для предотвращения тяжелой формы COVID-19 эффективность составила 85 процентов. Спустя 28 дней после процедуры вакцина продемонстрировала полную защиту от госпитализации и связанного с этим летального исхода.Еврокомиссия заключила контракты на поставки в ЕС вакцин от Johnson & Johnson, Sanofi-GSK, CureVac. Разработчики пока не подали заявки для авторизации своих препаратов на европейском рынке.В ЕС одобрили уже две вакцины от коронавируса: от американского фармгиганта Pfizer и немецкого стартапа BioNTech, а также от компании Moderna. Теперь одобрения ожидает вакцина AstraZeneca, созданная в сотрудничестве с Оксфордским университетом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201202/vaktsiny-1587323210.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, johnson & johnson, в мире, вакцины, общество