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Вакцина Johnson & Johnson показала эффективность на уровне 66 процентов
Вакцина Johnson & Johnson показала эффективность на уровне 66 процентов
Однокомпонентная вакцина от коронавируса компании Johnson & Johnson показала эффективность на уровне 66 процентов для предотвращения среднего и тяжелого течения РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T16:17
2021-01-29T16:17
2021-01-29T17:04
коронавирус covid-19
коронавирусы
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в мире
распространение коронавируса
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общество
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Однокомпонентная вакцина от коронавируса компании Johnson & Johnson показала эффективность на уровне 66 процентов для предотвращения среднего и тяжелого течения COVID-19.Как говорится в заявлении фирмы, результат наблюдается через 28 дней после прививки. В США этот показатель достиг 72 процентов.Для предотвращения тяжелой формы COVID-19 эффективность составила 85 процентов. Спустя 28 дней после процедуры вакцина продемонстрировала полную защиту от госпитализации и связанного с этим летального исхода.Еврокомиссия заключила контракты на поставки в ЕС вакцин от Johnson & Johnson, Sanofi-GSK, CureVac. Разработчики пока не подали заявки для авторизации своих препаратов на европейском рынке.В ЕС одобрили уже две вакцины от коронавируса: от американского фармгиганта Pfizer и немецкого стартапа BioNTech, а также от компании Moderna. Теперь одобрения ожидает вакцина AstraZeneca, созданная в сотрудничестве с Оксфордским университетом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201202/vaktsiny-1587323210.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, johnson & johnson, в мире, вакцины, общество
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости.
Однокомпонентная вакцина от коронавируса компании Johnson & Johnson
показала эффективность на уровне 66 процентов для предотвращения среднего и тяжелого течения COVID-19
.
Как говорится в заявлении фирмы, результат наблюдается через 28 дней после прививки. В США этот показатель достиг 72 процентов.
Для предотвращения тяжелой формы COVID-19 эффективность составила 85 процентов. Спустя 28 дней после процедуры вакцина продемонстрировала полную защиту от госпитализации и связанного с этим летального исхода.
Еврокомиссия заключила контракты на поставки в ЕС вакцин от Johnson & Johnson, Sanofi-GSK, CureVac. Разработчики пока не подали заявки для авторизации своих препаратов на европейском рынке.
В ЕС одобрили уже две вакцины от коронавируса: от американского фармгиганта Pfizer и немецкого стартапа BioNTech, а также от компании Moderna. Теперь одобрения ожидает вакцина AstraZeneca, созданная в сотрудничестве с Оксфордским университетом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.