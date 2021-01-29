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Мурашко оценил объем поступившей в гражданский оборот вакцины
Мурашко оценил объем поступившей в гражданский оборот вакцины
Более 4 миллионов доз вакцин от коронавируса уже выпущено в гражданский оборот в России, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T15:21
2021-01-29T15:21
2021-01-29T15:29
вакцина "спутник v"
россия
михаил мурашко
общество
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ПЕТРОЗАВОДСК, 29 янв - РИА Новости. Более 4 миллионов доз вакцин от коронавируса уже выпущено в гражданский оборот в России, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Сегодня уже выпущено для применения более 4 миллионов доз вакцин", - сказал Мурашко журналистам.Он уточнил, что за последние сутки более 1 миллиона доз вакцин стало доступно для отправки в регионы, к концу дня планируется выпустить в гражданский оборот еще до 200 тысяч доз.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", россия, михаил мурашко, общество