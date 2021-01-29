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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210129/vaktsina-1595147887.html
Moderna поставит в Италию на 20% меньше вакцины от COVID-19
Moderna поставит в Италию на 20% меньше вакцины от COVID-19
Компания Moderna поставит в Италию 132 тысячи доз вакцины от коронавируса вместо планировавшихся 166 тысяч, заявил комиссар по чрезвычайной ситуации COVID-19... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T15:14
2021-01-29T15:14
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
джузеппе конте
коронавирусы
здоровье - общество
astrazeneca
италия
в мире
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РИМ, 29 янв – РИА Новости, Александр Логунов. Компания Moderna поставит в Италию 132 тысячи доз вакцины от коронавируса вместо планировавшихся 166 тысяч, заявил комиссар по чрезвычайной ситуации COVID-19 Доменико Аркури. По его словам, снижение объемов касается поставки на неделе с 8 февраля."Наши удивление, озабоченность и разочарование растут, теперь прогнозы по проведению кампании по вакцинации корректируются почти каждый день", - сказал он на пресс-конференции. Комиссар подчеркнул, что Италия в результате задержек с поставками недополучила в общей сложности 300 тысяч доз вакциныРанее Аркури сообщил, что на прошлой неделе группа Pfizer сократила поставки вакцины в Италию на 29%, а на этой неделе будут недопоставлены еще 20%. По его словам, это ставит под вопрос проведение вакцинации итальянцев в возрасте старше 80 лет, которая началась на Апеннинах 14 января. Кроме того, в январе в ЕС вспыхнул скандал вокруг AstraZeneca из-за ее заявления, что она не сможет поставить ранее обещанные объемы вакцины из-за проблем с производством и поставит 31 миллион доз вместо 80 миллионов.Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что задержки поставок вакцины неприемлемы и представляют собой серьезные нарушения контрактных обязательств. Конте подчеркнул, что Италия прибегнет ко всем инструментам и юридическим инициативам, чтобы добиться их соблюдения. На этой неделе Государственная адвокатура Италии, главной функцией которой является оказание юридической помощи властям, направила в адрес Pfizer официальное судебное предупреждение.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210126/moderna-1594636738.html
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коронавирус covid-19, россия, джузеппе конте, коронавирусы, здоровье - общество, astrazeneca , италия, в мире

Moderna поставит в Италию на 20% меньше вакцины от COVID-19

15:14 29.01.2021
 
© Flickr / Luca PrioliМашина скорой помощи, Италия
Машина скорой помощи, Италия - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© Flickr / Luca Prioli
Читать ria.ru в
РИМ, 29 янв – РИА Новости, Александр Логунов. Компания Moderna поставит в Италию 132 тысячи доз вакцины от коронавируса вместо планировавшихся 166 тысяч, заявил комиссар по чрезвычайной ситуации COVID-19 Доменико Аркури. По его словам, снижение объемов касается поставки на неделе с 8 февраля.
"Наши удивление, озабоченность и разочарование растут, теперь прогнозы по проведению кампании по вакцинации корректируются почти каждый день", - сказал он на пресс-конференции. Комиссар подчеркнул, что Италия в результате задержек с поставками недополучила в общей сложности 300 тысяч доз вакцины
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26 января, 14:34Распространение коронавируса
ВОЗ дала предварительные рекомендации по вакцине Moderna от COVID-19
Ранее Аркури сообщил, что на прошлой неделе группа Pfizer сократила поставки вакцины в Италию на 29%, а на этой неделе будут недопоставлены еще 20%. По его словам, это ставит под вопрос проведение вакцинации итальянцев в возрасте старше 80 лет, которая началась на Апеннинах 14 января. Кроме того, в январе в ЕС вспыхнул скандал вокруг AstraZeneca из-за ее заявления, что она не сможет поставить ранее обещанные объемы вакцины из-за проблем с производством и поставит 31 миллион доз вместо 80 миллионов.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что задержки поставок вакцины неприемлемы и представляют собой серьезные нарушения контрактных обязательств. Конте подчеркнул, что Италия прибегнет ко всем инструментам и юридическим инициативам, чтобы добиться их соблюдения. На этой неделе Государственная адвокатура Италии, главной функцией которой является оказание юридической помощи властям, направила в адрес Pfizer официальное судебное предупреждение.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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