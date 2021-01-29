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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210129/vaktsina-1595141755.html
ЕС опубликовал контракт на приобретение вакцины AstraZeneca
ЕС опубликовал контракт на приобретение вакцины AstraZeneca
Евросоюз опубликовал в пятницу контракт на приобретение вакцины против коронавируса компании AstraZeneca, который вызвал много споров из-за задержки в... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T14:47
2021-01-29T14:47
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
стелла кириакидес
латинская америка
astrazeneca
еврокомиссия
евросоюз
johnson & johnson
бельгия
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БРЮССЕЛЬ, 29 янв - РИА Новости. Евросоюз опубликовал в пятницу контракт на приобретение вакцины против коронавируса компании AstraZeneca, который вызвал много споров из-за задержки в поставках."В соответствии с новым запросом Европейской комиссии от 27 января фармацевтическая компания AstraZeneca согласилась на публикацию контракта, подписанного двумя сторонами 27 августа 2020 года", - говорится в сообщении ЕК.ЕК приветствует стремление компании обеспечить прозрачность участия в стратегии ЕС по вакцинированию.При этом в ЕК подчеркнули, что обнародованный контракт содержит отредактированные части, касающиеся конфиденциальной информации, в частности в отношении стоимости вакцины.Объявление регулятора ЕС об одобрении вакцины для рынка Евросоюза ожидается в пятницу.Вакцина AstraZeneca, которую в ЕС планируют закупить в объеме до 400 миллионов доз, станет третьей по счету вакциной, одобренной к использованию в ЕС после препаратов компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз) и Moderna (160 миллионов доз).Кроме того, ЕК заключила контракты на поставки в ЕС вакцин с компаниями Johnson&amp;Johnson, Sanofi-GSK, CureVac. До настоящего момента эти разработчики еще не подали заявки для авторизации своих препаратов на рынке ЕС.Всего страны ЕС благодаря контрактам Еврокомиссии смогут получить доступ к более чем 2,3 миллиарда доз антикоронавирусных вакцин. В ЕС ожидают, что к июню-августу в Европе уже будут привиты порядка 70% жителей.Некоторое время назад в ЕС разразился скандал вокруг поставок вакцины AstraZeneca. Компания проинформировала Еврокомиссию, что первое время после одобрения ее вакцины для использования европейским лекарственным регулятором компания сможет поставить меньшее количество доз, чем предполагалось по контракту. Таким образом под угрозой срыва оказались планы по поставкам этого препарата на первый квартал 2021 года.Еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес заявила, что Евросоюз считает неприемлемым пересмотр сроков поставок вакцин от коронавируса со стороны фармацевтической компании. Еврокомиссия провела несколько переговоров с AstraZeneca, но так и не смогла добиться подтверждения, что поставки пройдут в оговоренные контрактом сроки. В ЕК разработали механизм, который должен помочь обеспечить прозрачность в отношении планов фармацевтических компаний, которые производят вакцины на европейской территории, по производству и экспорту препаратов.В свою очередь, руководство компании AstraZeneca, которое в ЕК заподозрили в желании заработать на экспорте европейских вакцин, категорически заявило, что не отправляет предназначенные для Европы вакцины от коронавируса за рубеж и не получает коммерческую прибыль от продажи своей вакцины от коронавируса, поэтому говорить о том, что компания намеренно забирает вакцину у европейцев, чтобы заработать, не имеет смысла. По словам главы компании Паскаля Сорио, компания и не планировала получать прибыль от этих вакцин в соответствии с договоренностью, достигнутой ранее с участвовавшим в разработке Оксфордским университетом.Сорио пояснил, что компания в месяц планирует производить 100 миллионов доз вакцины, ЕС получит 17% от всего объема производства в феврале. Он также подчеркнул, что линии по производству вакцины расположены в разных государствах, в том числе в Южной Азии и Латинской Америке. В связи с этим итоговые цены на препарат могут различаться в зависимости от региона.Глава компании указал, что производственные мощности по расфасовке лекарства работают на 100%, однако возникли проблемы непосредственно с производством медицинского препарата на заводе в Бельгии. Власти Бельгии по инициативе Еврокомиссии уже инициировали проверку на предприятии AstraZeneca в Валонии.В последние недели ЕС также столкнулся с рядом проблем в поставках уже одобренной для использования в союзе вакцины компаний Pfizer/BioNTech. Задержки в поставках могут сорвать амбициозные планы Брюсселя о вакцинации. Венгрия недавно одобрила к применению в стране российскую вакцину "Спутник V" и заключила с ее производителем договор на поставку препарата. Все больше интереса к российской вакцине проявляют и в других странах Евросоюза.
https://ria.ru/20210129/vaktsiny-1595136916.html
https://ria.ru/20210121/vaktsina-1593990743.html
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коронавирус covid-19, стелла кириакидес, латинская америка, astrazeneca , еврокомиссия, евросоюз, johnson & johnson, бельгия, европа

ЕС опубликовал контракт на приобретение вакцины AstraZeneca

14:47 29.01.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедсестра делает прививку пациенту от коронавируса вакциной "ЭпиВакКорона"
Медсестра делает прививку пациенту от коронавируса вакциной ЭпиВакКорона - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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БРЮССЕЛЬ, 29 янв - РИА Новости. Евросоюз опубликовал в пятницу контракт на приобретение вакцины против коронавируса компании AstraZeneca, который вызвал много споров из-за задержки в поставках.
"В соответствии с новым запросом Европейской комиссии от 27 января фармацевтическая компания AstraZeneca согласилась на публикацию контракта, подписанного двумя сторонами 27 августа 2020 года", - говорится в сообщении ЕК.
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ЕК приветствует стремление компании обеспечить прозрачность участия в стратегии ЕС по вакцинированию.
При этом в ЕК подчеркнули, что обнародованный контракт содержит отредактированные части, касающиеся конфиденциальной информации, в частности в отношении стоимости вакцины.
Объявление регулятора ЕС об одобрении вакцины для рынка Евросоюза ожидается в пятницу.
Вакцина AstraZeneca, которую в ЕС планируют закупить в объеме до 400 миллионов доз, станет третьей по счету вакциной, одобренной к использованию в ЕС после препаратов компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз) и Moderna (160 миллионов доз).
Кроме того, ЕК заключила контракты на поставки в ЕС вакцин с компаниями Johnson&Johnson, Sanofi-GSK, CureVac. До настоящего момента эти разработчики еще не подали заявки для авторизации своих препаратов на рынке ЕС.
Всего страны ЕС благодаря контрактам Еврокомиссии смогут получить доступ к более чем 2,3 миллиарда доз антикоронавирусных вакцин. В ЕС ожидают, что к июню-августу в Европе уже будут привиты порядка 70% жителей.
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Некоторое время назад в ЕС разразился скандал вокруг поставок вакцины AstraZeneca. Компания проинформировала Еврокомиссию, что первое время после одобрения ее вакцины для использования европейским лекарственным регулятором компания сможет поставить меньшее количество доз, чем предполагалось по контракту. Таким образом под угрозой срыва оказались планы по поставкам этого препарата на первый квартал 2021 года.
Еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес заявила, что Евросоюз считает неприемлемым пересмотр сроков поставок вакцин от коронавируса со стороны фармацевтической компании. Еврокомиссия провела несколько переговоров с AstraZeneca, но так и не смогла добиться подтверждения, что поставки пройдут в оговоренные контрактом сроки. В ЕК разработали механизм, который должен помочь обеспечить прозрачность в отношении планов фармацевтических компаний, которые производят вакцины на европейской территории, по производству и экспорту препаратов.
В свою очередь, руководство компании AstraZeneca, которое в ЕК заподозрили в желании заработать на экспорте европейских вакцин, категорически заявило, что не отправляет предназначенные для Европы вакцины от коронавируса за рубеж и не получает коммерческую прибыль от продажи своей вакцины от коронавируса, поэтому говорить о том, что компания намеренно забирает вакцину у европейцев, чтобы заработать, не имеет смысла. По словам главы компании Паскаля Сорио, компания и не планировала получать прибыль от этих вакцин в соответствии с договоренностью, достигнутой ранее с участвовавшим в разработке Оксфордским университетом.
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В Independent сообщили о планах ЕС блокировать экспорт вакцины в Британию
Сорио пояснил, что компания в месяц планирует производить 100 миллионов доз вакцины, ЕС получит 17% от всего объема производства в феврале. Он также подчеркнул, что линии по производству вакцины расположены в разных государствах, в том числе в Южной Азии и Латинской Америке. В связи с этим итоговые цены на препарат могут различаться в зависимости от региона.
Глава компании указал, что производственные мощности по расфасовке лекарства работают на 100%, однако возникли проблемы непосредственно с производством медицинского препарата на заводе в Бельгии. Власти Бельгии по инициативе Еврокомиссии уже инициировали проверку на предприятии AstraZeneca в Валонии.
В последние недели ЕС также столкнулся с рядом проблем в поставках уже одобренной для использования в союзе вакцины компаний Pfizer/BioNTech. Задержки в поставках могут сорвать амбициозные планы Брюсселя о вакцинации. Венгрия недавно одобрила к применению в стране российскую вакцину "Спутник V" и заключила с ее производителем договор на поставку препарата. Все больше интереса к российской вакцине проявляют и в других странах Евросоюза.
Медицинские работники с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech во время вакцинации в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Стелла КириакидесЛатинская АмерикаAstraZenecaЕврокомиссияЕвросоюзJohnson & JohnsonБельгияЕвропа
 
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