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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210129/vaktsina-1595120871.html
Немецкий регулятор подтвердил контакты с Россией по "Спутнику V"
Немецкий регулятор подтвердил контакты с Россией по "Спутнику V"
Немецкий Институт Пауля Эрлиха, отвечающий в ФРГ за контроль над оборотом лекарственных препаратов, подтвердил, что контактирует с российской стороной по... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T13:34
2021-01-29T13:34
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
ангела меркель
германия
европа
в мире
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БЕРЛИН, 29 янв - РИА Новости. Немецкий Институт Пауля Эрлиха, отвечающий в ФРГ за контроль над оборотом лекарственных препаратов, подтвердил, что контактирует с российской стороной по вопросу возможной регистрации и дальнейшего производства в ЕС вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил глава института Клаус Цичутек.Ранее о том, что институт может оказать такую консультационную помощь, говорила канцлер ФРГ Ангела Меркель."Совместной работой я это не назову, потому что у нас другие задачи, чем у разработчиков, но да, уже были запросы, были контакты по этому вопросу. Институт Пауля Эрлиха оказывает международную поддержку. Это значит, мы проконсультировали российских коллег в формате видеоконференции по вопросам регулирования (оборота медицинских препаратов в ЕС) в отношении двух аспектов", - заявил Цичутек на пресс-конференции в пятницу.По его словам, первый аспект таких консультаций касался существующих в ЕС требований для регистрации. Вторым аспектом был вопрос дальнейших консультаций в ЕС в отношении регистрации в Европейском агентстве по лекарственным средствам, в том числе с коллегами из других стран союза. "Это значит, что такие контакты продолжаются. Мы работаем с учетом того, что производство возможно будет также и в Европе, чтобы производство, если оно будет, отвечало нашим требованиям (качества), для этого данные (по вакцине) должны быть в таком виде, чтобы когда встанет вопрос о такой вакцине, она была допущена", - добавил Цичутек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, ангела меркель, германия, европа, в мире

Немецкий регулятор подтвердил контакты с Россией по "Спутнику V"

13:34 29.01.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУпаковки вакцины "Спутник-V"
Упаковки вакцины Спутник-V - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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БЕРЛИН, 29 янв - РИА Новости. Немецкий Институт Пауля Эрлиха, отвечающий в ФРГ за контроль над оборотом лекарственных препаратов, подтвердил, что контактирует с российской стороной по вопросу возможной регистрации и дальнейшего производства в ЕС вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил глава института Клаус Цичутек.
Ранее о том, что институт может оказать такую консультационную помощь, говорила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Разгрузка первой партии российской вакцины Sputnik V в аэропорту города Ла-Пас в Боливии - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
03:55Распространение коронавируса
В Боливии начали вакцинацию российской вакциной "Спутник V"
"Совместной работой я это не назову, потому что у нас другие задачи, чем у разработчиков, но да, уже были запросы, были контакты по этому вопросу. Институт Пауля Эрлиха оказывает международную поддержку. Это значит, мы проконсультировали российских коллег в формате видеоконференции по вопросам регулирования (оборота медицинских препаратов в ЕС) в отношении двух аспектов", - заявил Цичутек на пресс-конференции в пятницу.
По его словам, первый аспект таких консультаций касался существующих в ЕС требований для регистрации. Вторым аспектом был вопрос дальнейших консультаций в ЕС в отношении регистрации в Европейском агентстве по лекарственным средствам, в том числе с коллегами из других стран союза. "Это значит, что такие контакты продолжаются. Мы работаем с учетом того, что производство возможно будет также и в Европе, чтобы производство, если оно будет, отвечало нашим требованиям (качества), для этого данные (по вакцине) должны быть в таком виде, чтобы когда встанет вопрос о такой вакцине, она была допущена", - добавил Цичутек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияАнгела МеркельГерманияЕвропаВ мире
 
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