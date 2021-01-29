https://ria.ru/20210129/vaktsina-1595120871.html

Немецкий регулятор подтвердил контакты с Россией по "Спутнику V"

Немецкий регулятор подтвердил контакты с Россией по "Спутнику V"

Немецкий Институт Пауля Эрлиха, отвечающий в ФРГ за контроль над оборотом лекарственных препаратов, подтвердил, что контактирует с российской стороной по... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T13:34

2021-01-29T13:34

2021-01-29T13:34

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

ангела меркель

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европа

в мире

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БЕРЛИН, 29 янв - РИА Новости. Немецкий Институт Пауля Эрлиха, отвечающий в ФРГ за контроль над оборотом лекарственных препаратов, подтвердил, что контактирует с российской стороной по вопросу возможной регистрации и дальнейшего производства в ЕС вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил глава института Клаус Цичутек.Ранее о том, что институт может оказать такую консультационную помощь, говорила канцлер ФРГ Ангела Меркель."Совместной работой я это не назову, потому что у нас другие задачи, чем у разработчиков, но да, уже были запросы, были контакты по этому вопросу. Институт Пауля Эрлиха оказывает международную поддержку. Это значит, мы проконсультировали российских коллег в формате видеоконференции по вопросам регулирования (оборота медицинских препаратов в ЕС) в отношении двух аспектов", - заявил Цичутек на пресс-конференции в пятницу.По его словам, первый аспект таких консультаций касался существующих в ЕС требований для регистрации. Вторым аспектом был вопрос дальнейших консультаций в ЕС в отношении регистрации в Европейском агентстве по лекарственным средствам, в том числе с коллегами из других стран союза. "Это значит, что такие контакты продолжаются. Мы работаем с учетом того, что производство возможно будет также и в Европе, чтобы производство, если оно будет, отвечало нашим требованиям (качества), для этого данные (по вакцине) должны быть в таком виде, чтобы когда встанет вопрос о такой вакцине, она была допущена", - добавил Цичутек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210129/vaktsina-1595062366.html

россия

германия

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, ангела меркель, германия, европа, в мире