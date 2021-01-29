https://ria.ru/20210129/vaktsina-1595082217.html

На Украине пообещали не регистрировать российскую вакцину от COVID-19

На Украине пообещали не регистрировать российскую вакцину от COVID-19

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в стране никто российскую вакцину от коронавируса регистрировать не будет. РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T10:29

2021-01-29T10:29

2021-01-29T13:57

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594647399_0:144:3107:1891_1920x0_80_0_0_a87280bc545dc21d53686493a0291fa4.jpg

КИЕВ, 29 янв – РИА Новости. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в стране никто российскую вакцину от коронавируса регистрировать не будет.Ранее депутат фракции экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" в Верховной раде Ирина Геращенко заявила, что фракция требует запретить на законодательном уровне закупку российской вакцины "Спутник V" от коронавирусной инфекции COVID-19."У нас есть некоторые политические силы, которые пытаются поднимать свой рейтинг на каком-то хайпе и фейковой информации. Если бы это не влияло на здоровье и жизнь людей, потому что вопрос вакцинации напрямую связан именно с этими двумя вещами, то, наверное, мы бы никак не реагировали. У нас сейчас есть две крайности – одна политическая сила устроила какую-то истерию по поводу регистрации российской вакцины "Спутник V". Сразу могу сказать - можете истерить еще очень долго, никто российскую вакцину в стране регистрировать не будет", - заявил Степанов на брифинге в пятницу.По его словам, вторая политическая сила выбрала путь "запугивания" украинцев, рассказывая, что вакцинация на Украине не начнется вовремя."Вакцинация на Украине начнется вовремя, как мы говорили еще с сентября прошлого года, что в феврале 2021 года мы начнем вакцинацию", - добавил Степанов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, украина, в мире