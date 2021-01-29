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На Украине пообещали не регистрировать российскую вакцину от COVID-19
На Украине пообещали не регистрировать российскую вакцину от COVID-19
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в стране никто российскую вакцину от коронавируса регистрировать не будет. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T10:29
2021-01-29T13:57
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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КИЕВ, 29 янв – РИА Новости. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в стране никто российскую вакцину от коронавируса регистрировать не будет.Ранее депутат фракции экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" в Верховной раде Ирина Геращенко заявила, что фракция требует запретить на законодательном уровне закупку российской вакцины "Спутник V" от коронавирусной инфекции COVID-19."У нас есть некоторые политические силы, которые пытаются поднимать свой рейтинг на каком-то хайпе и фейковой информации. Если бы это не влияло на здоровье и жизнь людей, потому что вопрос вакцинации напрямую связан именно с этими двумя вещами, то, наверное, мы бы никак не реагировали. У нас сейчас есть две крайности – одна политическая сила устроила какую-то истерию по поводу регистрации российской вакцины "Спутник V". Сразу могу сказать - можете истерить еще очень долго, никто российскую вакцину в стране регистрировать не будет", - заявил Степанов на брифинге в пятницу.По его словам, вторая политическая сила выбрала путь "запугивания" украинцев, рассказывая, что вакцинация на Украине не начнется вовремя."Вакцинация на Украине начнется вовремя, как мы говорили еще с сентября прошлого года, что в феврале 2021 года мы начнем вакцинацию", - добавил Степанов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, украина, в мире

На Украине пообещали не регистрировать российскую вакцину от COVID-19

10:29 29.01.2021 (обновлено: 13:57 29.01.2021)
 
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкВакцина "Спутник-V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Вакцина Спутник-V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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КИЕВ, 29 янв – РИА Новости. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в стране никто российскую вакцину от коронавируса регистрировать не будет.
Ранее депутат фракции экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" в Верховной раде Ирина Геращенко заявила, что фракция требует запретить на законодательном уровне закупку российской вакцины "Спутник V" от коронавирусной инфекции COVID-19.
"У нас есть некоторые политические силы, которые пытаются поднимать свой рейтинг на каком-то хайпе и фейковой информации. Если бы это не влияло на здоровье и жизнь людей, потому что вопрос вакцинации напрямую связан именно с этими двумя вещами, то, наверное, мы бы никак не реагировали. У нас сейчас есть две крайности – одна политическая сила устроила какую-то истерию по поводу регистрации российской вакцины "Спутник V". Сразу могу сказать - можете истерить еще очень долго, никто российскую вакцину в стране регистрировать не будет", - заявил Степанов на брифинге в пятницу.
По его словам, вторая политическая сила выбрала путь "запугивания" украинцев, рассказывая, что вакцинация на Украине не начнется вовремя.
"Вакцинация на Украине начнется вовремя, как мы говорили еще с сентября прошлого года, что в феврале 2021 года мы начнем вакцинацию", - добавил Степанов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияУкраинаВ мире
 
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