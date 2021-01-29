https://ria.ru/20210129/vaktsina-1595065902.html

В Москве изучат возможность применения плазмы вакцинированных от COVID-19

В Москве изучат возможность применения плазмы вакцинированных от COVID-19

Возможность использования плазмы вакцинированных от коронавируса для лечения больных изучат в Москве, говорится на официальном портале мэра и правительства... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T07:36

2021-01-29T07:36

2021-01-29T07:36

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Возможность использования плазмы вакцинированных от коронавируса для лечения больных изучат в Москве, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.Добавляется, что после завершения исследования будет принято решение о приглашении вакцинированных стать донорами плазмы. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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