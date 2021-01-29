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В Москве изучат возможность применения плазмы вакцинированных от COVID-19
В Москве изучат возможность применения плазмы вакцинированных от COVID-19
Возможность использования плазмы вакцинированных от коронавируса для лечения больных изучат в Москве, говорится на официальном портале мэра и правительства... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T07:36
2021-01-29T07:36
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Возможность использования плазмы вакцинированных от коронавируса для лечения больных изучат в Москве, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.Добавляется, что после завершения исследования будет принято решение о приглашении вакцинированных стать донорами плазмы. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Москве изучат возможность применения плазмы вакцинированных от COVID-19

07:36 29.01.2021
 
© АГН "Москва" / Сергей КиселевВакцинация
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Возможность использования плазмы вакцинированных от коронавируса для лечения больных изучат в Москве, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.
"С учетом того, что при применении вакцины "Спутник V" у человека вырабатывается высокий титр вируснейтрализующих антител, существует вероятность того, что в будущем донорами смогут стать и прошедшие вакцинацию. Чтобы проверить эту гипотезу, мы начинаем масштабное исследование в наших больницах, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией", - приводятся на сайте слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.
Добавляется, что после завершения исследования будет принято решение о приглашении вакцинированных стать донорами плазмы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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