В Москве изучат возможность применения плазмы вакцинированных от COVID-19
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Возможность использования плазмы вакцинированных от коронавируса для лечения больных изучат в Москве, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.
"С учетом того, что при применении вакцины "Спутник V" у человека вырабатывается высокий титр вируснейтрализующих антител, существует вероятность того, что в будущем донорами смогут стать и прошедшие вакцинацию. Чтобы проверить эту гипотезу, мы начинаем масштабное исследование в наших больницах, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией", - приводятся на сайте слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.
Добавляется, что после завершения исследования будет принято решение о приглашении вакцинированных стать донорами плазмы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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