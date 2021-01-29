https://ria.ru/20210129/vaktsina-1595062366.html

В Боливии начали вакцинацию российской вакциной "Спутник V"

В Боливии начали вакцинацию российской вакциной "Спутник V"

Президент Боливии Луис Арсе сообщил о прибытии в страну первой партии российской вакцины "Спутник V" и начале кампании иммунизации от COVID-19. РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T03:55

2021-01-29T03:55

2021-01-29T10:55

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

боливия

в мире

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ЛА-ПАС, 29 янв - РИА Новости. Президент Боливии Луис Арсе сообщил о прибытии в страну первой партии российской вакцины "Спутник V" и начале кампании иммунизации от COVID-19."Мы собираемся начать вакцинацию завтра в девяти департаментах, разумеется, постепенно, по мере того, как вакцины доставляют в места, где обеспечена холодовая цепь", - сказал президент журналистам в четверг, перед прибытием самолета с препаратом в столичный аэропорт Эль-Альто.Арсе принял личное участие в процессе разгрузки контейнеров с вакциной, которую доставили из Буэнос-Айреса.Договоренность о поставках "Спутника V" в Боливию была достигнута в декабре, а разрешение на экстренное использование местный регулятор выдал 6 января.Вакцина "Спутник V" основана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и уже получила одобрение регуляторов в России, Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС и ВОЗ. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

боливия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, боливия, в мире