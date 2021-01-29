Редкую утку, не мигрировавшую в теплые края, заметили на Яузе в Москве
13:53 29.01.2021 (обновлено: 14:03 02.02.2021)
CC BY 4.0 / Пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы / Краснокнижный чирок зимой на реке Яузе в Москве
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Редкая утка - краснокнижный чирок-свистунок - замечена зимой на реке Яузе в Москве, обычно эти птицы мигрируют с наступлением холодов, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Отмечается, что на природных территориях Москвы обитает много водоплавающих птиц, но именно чирок-свистунок встречается далеко не везде и заметить его на водоёме – большая удача. Эта утка имеет 1 категорию редкости в Красной книге – вид, находящийся под угрозой исчезновения. И тем не менее единичные особи всё же встречаются в пределах города.
"Самца чирка-свистунка с тремя самками заметил сотрудник Мосприроды на реке Яузе зимой. Хотя в основном эти утки мигрируют с наступлением холодов, но в небольших количествах чирки-свистунки ежегодно остаются зимовать на открытых участках водоёмов Москвы. Они держатся в местах скопления других водоплавающих птиц, но обычно ведут себя по отношению к человеку осторожно и недоверчиво. Осенью и зимой эти птицы, которые весной и летом предпочитают питаться моллюсками, червями, насекомыми и ракообразными, переходят преимущественно на растительные корма и могут есть то, что предлагают люди в качестве зимней подкормки для пернатых", - говорится в сообщении.
Уточняется, что птицы вели себя настороженно и держались поодаль от шумных крякв, при приближении человека бесшумно взлетали с воды и перемещались в более безопасное место. Специалистом Мосприроды также было замечено интересное поведение уток: когда самец переместился выше по течению, он начал настойчиво посвистывать, подзывая к себе самку - так что название "свистунок" действительно подходит этой птице.