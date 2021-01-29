https://ria.ru/20210129/utka-1595666779.html

Редкую утку, не мигрировавшую в теплые края, заметили на Яузе в Москве

Редкую утку, не мигрировавшую в теплые края, заметили на Яузе в Москве

Редкая утка - краснокнижный чирок-свистунок - замечена зимой на реке Яузе в Москве, обычно эти птицы мигрируют с наступлением холодов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.02.2021

2021-01-29T13:53

2021-01-29T13:53

2021-02-02T14:03

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мосприрода

москва

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Редкая утка - краснокнижный чирок-свистунок - замечена зимой на реке Яузе в Москве, обычно эти птицы мигрируют с наступлением холодов, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Отмечается, что на природных территориях Москвы обитает много водоплавающих птиц, но именно чирок-свистунок встречается далеко не везде и заметить его на водоёме – большая удача. Эта утка имеет 1 категорию редкости в Красной книге – вид, находящийся под угрозой исчезновения. И тем не менее единичные особи всё же встречаются в пределах города.Уточняется, что птицы вели себя настороженно и держались поодаль от шумных крякв, при приближении человека бесшумно взлетали с воды и перемещались в более безопасное место. Специалистом Мосприроды также было замечено интересное поведение уток: когда самец переместился выше по течению, он начал настойчиво посвистывать, подзывая к себе самку - так что название "свистунок" действительно подходит этой птице.

https://ria.ru/20201105/utki-1585361620.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мосприрода, москва