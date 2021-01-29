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Ульяновская полиция призвала не участвовать в несогласованных акциях
Ульяновская полиция призвала не участвовать в несогласованных акциях
Управление МВД России по Ульяновской области призывает жителей региона не участвовать в несогласованных акциях и предупреждает об ответственности за участие в... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T13:02
2021-01-29T13:02
россия
алексей навальный
ульяновская область
общество
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САМАРА, 29 янв - РИА Новости. Управление МВД России по Ульяновской области призывает жителей региона не участвовать в несогласованных акциях и предупреждает об ответственности за участие в них."В связи с распространением в сети интернет и социальных сетях призывов к участию в несанкционированных акциях 31 января 2021 года УМВД России по Ульяновской области официально предупреждает, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом", - сообщает управление.В полицейском главке подчеркнули, что попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться."Полиция призывает граждан не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях, а также соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов", - добавляет ведомство.Полиция также просит родителей усилить контроль за детьми, провести с ними разъяснительные беседы и исключить их возможное нахождение в местах проведения несогласованных акций.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".
https://ria.ru/20210129/aktsiya-1595114475.html
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россия, алексей навальный, ульяновская область, общество

Ульяновская полиция призвала не участвовать в несогласованных акциях

13:02 29.01.2021
 
© РИА Новости / Павел БедняковУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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САМАРА, 29 янв - РИА Новости. Управление МВД России по Ульяновской области призывает жителей региона не участвовать в несогласованных акциях и предупреждает об ответственности за участие в них.
"В связи с распространением в сети интернет и социальных сетях призывов к участию в несанкционированных акциях 31 января 2021 года УМВД России по Ульяновской области официально предупреждает, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом", - сообщает управление.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
12:56
МВД Татарстана напомнило об ответственности за участие в незаконной акции
В полицейском главке подчеркнули, что попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться.
"Полиция призывает граждан не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях, а также соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов", - добавляет ведомство.
Полиция также просит родителей усилить контроль за детьми, провести с ними разъяснительные беседы и исключить их возможное нахождение в местах проведения несогласованных акций.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
12:36
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