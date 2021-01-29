https://ria.ru/20210129/ulyanovsk-1595115069.html

Ульяновская полиция призвала не участвовать в несогласованных акциях

Ульяновская полиция призвала не участвовать в несогласованных акциях

Управление МВД России по Ульяновской области призывает жителей региона не участвовать в несогласованных акциях и предупреждает об ответственности за участие в... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T13:02

2021-01-29T13:02

2021-01-29T13:02

россия

алексей навальный

ульяновская область

общество

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САМАРА, 29 янв - РИА Новости. Управление МВД России по Ульяновской области призывает жителей региона не участвовать в несогласованных акциях и предупреждает об ответственности за участие в них."В связи с распространением в сети интернет и социальных сетях призывов к участию в несанкционированных акциях 31 января 2021 года УМВД России по Ульяновской области официально предупреждает, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом", - сообщает управление.В полицейском главке подчеркнули, что попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться."Полиция призывает граждан не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях, а также соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов", - добавляет ведомство.Полиция также просит родителей усилить контроль за детьми, провести с ними разъяснительные беседы и исключить их возможное нахождение в местах проведения несогласованных акций.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".

https://ria.ru/20210129/aktsiya-1595114475.html

https://ria.ru/20210129/aktsii-1595108662.html

россия

ульяновская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей навальный, ульяновская область, общество