https://ria.ru/20210129/udo-1595119225.html

Фигуранта дела о нападении на росгвардейца в 2019 году освободили по УДО

Фигуранта дела о нападении на росгвардейца в 2019 году освободили по УДО

Волжский городской суд в Волгоградской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Егора Лесных, осужденного за применение насилия к... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T13:26

2021-01-29T13:26

2021-01-29T13:26

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

следственный комитет россии (ск рф)

московская городская дума

москва

волгоградская область

происшествия

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Волжский городской суд в Волгоградской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Егора Лесных, осужденного за применение насилия к сотруднику Росгвардии во время несанкционированной акции в Москве 27 июля 2019 года, сообщил РИА Новости его адвокат Эльдар Гароз.В декабре 2019 года Мещанский суд Москвы приговорил Лесных к 3 годам колонии за нападение на Росгвардейца. Подсудимый утверждал, что оказался на митинге случайно. В ноябре 2020 года кассационный суд перевел Лесных в колонию-поселение."Суд удовлетворил мое ходатайство об освобождении, так как характеристики у Егора положительные, колония не возражала. Потерпевшие также не возражали", - сказал РИА Новости юрист.Решение вступит в законную силу через 10 дней, если оно не будет обжаловано, то Лесных должны выпустить, добавил адвокат.По данным следствия, на несогласованной акции 27 июля 2019 года в Москве трое молодых людей, "реализуя внезапно возникший преступный умысел, действуя умышленно и группой лиц", повалили на землю сотрудника Росгвардии и несколько раз ударили, "причинив физическую боль". Лесных позже ударил другого силовика ногой в спину.Как сообщали в СК РФ, в обоих случаях обошлось вреда здоровью причинено не было, но сотрудники силовых структур "почувствовали боль". Это и образовало состав статьи "Применение к представителю власти насилия, не опасного для жизни и здоровья".Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа 2019 года. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты были осуждены, с ряда других обвинения сняли.

https://ria.ru/20210128/moskva-1594963277.html

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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), московская городская дума, москва, волгоградская область, происшествия