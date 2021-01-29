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Фигуранта дела о нападении на росгвардейца в 2019 году освободили по УДО
Фигуранта дела о нападении на росгвардейца в 2019 году освободили по УДО
Волжский городской суд в Волгоградской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Егора Лесных, осужденного за применение насилия к... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T13:26
2021-01-29T13:26
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
московская городская дума
москва
волгоградская область
происшествия
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Волжский городской суд в Волгоградской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Егора Лесных, осужденного за применение насилия к сотруднику Росгвардии во время несанкционированной акции в Москве 27 июля 2019 года, сообщил РИА Новости его адвокат Эльдар Гароз.В декабре 2019 года Мещанский суд Москвы приговорил Лесных к 3 годам колонии за нападение на Росгвардейца. Подсудимый утверждал, что оказался на митинге случайно. В ноябре 2020 года кассационный суд перевел Лесных в колонию-поселение."Суд удовлетворил мое ходатайство об освобождении, так как характеристики у Егора положительные, колония не возражала. Потерпевшие также не возражали", - сказал РИА Новости юрист.Решение вступит в законную силу через 10 дней, если оно не будет обжаловано, то Лесных должны выпустить, добавил адвокат.По данным следствия, на несогласованной акции 27 июля 2019 года в Москве трое молодых людей, "реализуя внезапно возникший преступный умысел, действуя умышленно и группой лиц", повалили на землю сотрудника Росгвардии и несколько раз ударили, "причинив физическую боль". Лесных позже ударил другого силовика ногой в спину.Как сообщали в СК РФ, в обоих случаях обошлось вреда здоровью причинено не было, но сотрудники силовых структур "почувствовали боль". Это и образовало состав статьи "Применение к представителю власти насилия, не опасного для жизни и здоровья".Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа 2019 года. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты были осуждены, с ряда других обвинения сняли.
https://ria.ru/20210128/moskva-1594963277.html
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), московская городская дума, москва, волгоградская область, происшествия

Фигуранта дела о нападении на росгвардейца в 2019 году освободили по УДО

13:26 29.01.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Волжский городской суд в Волгоградской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Егора Лесных, осужденного за применение насилия к сотруднику Росгвардии во время несанкционированной акции в Москве 27 июля 2019 года, сообщил РИА Новости его адвокат Эльдар Гароз.
В декабре 2019 года Мещанский суд Москвы приговорил Лесных к 3 годам колонии за нападение на Росгвардейца. Подсудимый утверждал, что оказался на митинге случайно. В ноябре 2020 года кассационный суд перевел Лесных в колонию-поселение.
"Суд удовлетворил мое ходатайство об освобождении, так как характеристики у Егора положительные, колония не возражала. Потерпевшие также не возражали", - сказал РИА Новости юрист.
Решение вступит в законную силу через 10 дней, если оно не будет обжаловано, то Лесных должны выпустить, добавил адвокат.
По данным следствия, на несогласованной акции 27 июля 2019 года в Москве трое молодых людей, "реализуя внезапно возникший преступный умысел, действуя умышленно и группой лиц", повалили на землю сотрудника Росгвардии и несколько раз ударили, "причинив физическую боль". Лесных позже ударил другого силовика ногой в спину.
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После нападений на силовиков на незаконной акции в Москве завели семь дел
Как сообщали в СК РФ, в обоих случаях обошлось вреда здоровью причинено не было, но сотрудники силовых структур "почувствовали боль". Это и образовало состав статьи "Применение к представителю власти насилия, не опасного для жизни и здоровья".
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа 2019 года. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты были осуждены, с ряда других обвинения сняли.
 
РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)Московская городская думаМоскваВолгоградская областьПроисшествия
 
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