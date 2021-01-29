https://ria.ru/20210129/ubiystvo-1595108246.html

Двух мужчин задержали по делу об убийстве жителя Анапы

Двух мужчин задержали по делу об убийстве жителя Анапы

Двое мужчин задержаны в геленджикском посёлке в связи с делом о стрельбе под Анапой, в результате которой один человек погиб и трое получили ранения, сообщает... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T12:35

2021-01-29T12:35

2021-01-29T12:37

анапа

краснодарский край

происшествия

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КРАСНОДАР, 29 янв - РИА Новости. Двое мужчин задержаны в геленджикском посёлке в связи с делом о стрельбе под Анапой, в результате которой один человек погиб и трое получили ранения, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.Утром в пятницу СУСК Кубани сообщило о задержании 33-летнего подозреваемого в совершении этого преступления. Вслед за этим ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщило о задержании уже двоих подозреваемых.Конфликт с применением огнестрельного оружия произошёл в четверг в хуторе Заря под Анапой, в результате один мужчина погиб, трое попали в реанимацию. По данным следствия, в них стрелял из пистолета 33-летний мужчина. СУСК возбудило уголовные дела об убийстве, покушении на убийство и незаконном обороте оружия."В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий около 4.30 утра сотрудниками уголовного розыска совместно с сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю в селе Возрождение г. Геленджик были задержаны 33- и 34-летние подозреваемые в тяжком преступлении. В настоящее время с ними проводится работа. Продолжается проведение оперативно-розыскных мероприятий", - говорится в сообщении. В полицейском главке агентству подтвердили, что речь идёт о задержаниях, связанных со стрельбой под Анапой.По данным ГУМВД, один из задержанных ранее привлекался к ответственности по статьям о грабеже и мошенничестве. В ходе обысков были изъяты две единицы огнестрельного оружия и боеприпасы к ним без документов, добавляется в релизе.

https://ria.ru/20210126/arest-1594644379.html

анапа

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анапа, краснодарский край, происшествия