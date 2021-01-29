Двух мужчин задержали по делу об убийстве жителя Анапы
12:35 29.01.2021 (обновлено: 12:37 29.01.2021)
КРАСНОДАР, 29 янв - РИА Новости. Двое мужчин задержаны в геленджикском посёлке в связи с делом о стрельбе под Анапой, в результате которой один человек погиб и трое получили ранения, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Утром в пятницу СУСК Кубани сообщило о задержании 33-летнего подозреваемого в совершении этого преступления. Вслед за этим ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщило о задержании уже двоих подозреваемых.
Конфликт с применением огнестрельного оружия произошёл в четверг в хуторе Заря под Анапой, в результате один мужчина погиб, трое попали в реанимацию. По данным следствия, в них стрелял из пистолета 33-летний мужчина. СУСК возбудило уголовные дела об убийстве, покушении на убийство и незаконном обороте оружия.
"В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий около 4.30 утра сотрудниками уголовного розыска совместно с сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю в селе Возрождение г. Геленджик были задержаны 33- и 34-летние подозреваемые в тяжком преступлении. В настоящее время с ними проводится работа. Продолжается проведение оперативно-розыскных мероприятий", - говорится в сообщении. В полицейском главке агентству подтвердили, что речь идёт о задержаниях, связанных со стрельбой под Анапой.
По данным ГУМВД, один из задержанных ранее привлекался к ответственности по статьям о грабеже и мошенничестве. В ходе обысков были изъяты две единицы огнестрельного оружия и боеприпасы к ним без документов, добавляется в релизе.
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