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США готовы арестовать фигуранта дела об убийстве журналиста в Пакистане
США готовы арестовать фигуранта дела об убийстве журналиста в Пакистане
США готовы взять под стражу Омара Шейха, обвиняемого в убийстве в Пакистане главы южноазиатского бюро американской газеты Wall Street Journal Дэниэла Перла,... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T02:27
2021-01-29T02:27
пакистан
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в мире
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. США готовы взять под стражу Омара Шейха, обвиняемого в убийстве в Пакистане главы южноазиатского бюро американской газеты Wall Street Journal Дэниэла Перла, заявил и.о. генпрокурора США Монти Уилкинсон.Как отметил Уилкинсон, Шейху в США давно предъявлены обвинения.Верховный суд Пакистана в четверг освободил Омара Шейха, причастного к похищению и убийству в 2002 году Перла. Суд также отклонил апелляцию властей провинции Синд на решение Высокого суда провинции Синд об отмене приговора Шейху за обезглавливание Перла. Белый дом и госдеп выразили недовольство этим решением.Ранее Шейх, более 18 лет заявлявший о своей непричастности к убийству, сообщил, что он сыграл "второстепенную" роль в этом преступлении. Письмо, написанное Шейхом в 2019 году, в котором он признает ограниченную причастность к убийству репортера Wall Street Journal, было подано в Верховный суд почти две недели назад, но только на этой неделе адвокаты Шейха подтвердили, что письмо написано их клиентом. При этом Шейх не уточнил в чем именно заключалась его причастность к преступлению.В январе 2002 года Дэниел Перл, проводивший в Карачи исследование религиозного экстремизма, был похищен. Позднее он был обезглавлен, видеозапись казни была выложена в интернете. Тело журналиста было обнаружено в мае того же года. Вскоре после этого Шейх был арестован и приговорен к смертной казни судом первой инстанции.В апреле 2020 года суд отменил смертный приговор, вынесенный Шейху по обвинениям в терроризме, похищении с целью выкупа и убийстве. Суд снял в отношении него все обвинения, за исключением обвинения в похищении, которое карается в Пакистане семью годами лишения свободы. Суд также отменил обвинения в отношении трех сообщников Шейха, приговоренных в 2002 году к пожизненному заключению.Ответственность за похищение Перла взяло на себя "Движение за восстановление суверенитета Пакистана", требовавшее освобождения пленных талибов и боевиков "Аль-Каиды"*. В 2007 году заключенный тюрьмы Гуантанамо Халид Шейх Мoхаммед, сообщил, что лично казнил Перла. Ранее он признался в организации терактов 11 сентября 2001 года в США.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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пакистан, сша, в мире

США готовы арестовать фигуранта дела об убийстве журналиста в Пакистане

02:27 29.01.2021
 
© AP Photo / Matt RourkeСотрудники правоохранительных органов США
Сотрудники правоохранительных органов США - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© AP Photo / Matt Rourke
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. США готовы взять под стражу Омара Шейха, обвиняемого в убийстве в Пакистане главы южноазиатского бюро американской газеты Wall Street Journal Дэниэла Перла, заявил и.о. генпрокурора США Монти Уилкинсон.
"Соединенные Штаты готовы взять Шейха под стражу, чтобы он здесь предстал перед судом по предъявленным обвинениям. Ему нельзя позволить уклоняться от правосудия за роль в похищении и убийстве Перла", - говорится в заявлении Уилкинсона, которое публикует сайт американского минюста.
Как отметил Уилкинсон, Шейху в США давно предъявлены обвинения.
Верховный суд Пакистана в четверг освободил Омара Шейха, причастного к похищению и убийству в 2002 году Перла. Суд также отклонил апелляцию властей провинции Синд на решение Высокого суда провинции Синд об отмене приговора Шейху за обезглавливание Перла. Белый дом и госдеп выразили недовольство этим решением.
Газеты - РИА Новости, 1920, 27.07.2020
27 июля 2020, 09:14
"Приказ убить". В Греции совершено покушение на скандального журналиста
Ранее Шейх, более 18 лет заявлявший о своей непричастности к убийству, сообщил, что он сыграл "второстепенную" роль в этом преступлении. Письмо, написанное Шейхом в 2019 году, в котором он признает ограниченную причастность к убийству репортера Wall Street Journal, было подано в Верховный суд почти две недели назад, но только на этой неделе адвокаты Шейха подтвердили, что письмо написано их клиентом. При этом Шейх не уточнил в чем именно заключалась его причастность к преступлению.
В январе 2002 года Дэниел Перл, проводивший в Карачи исследование религиозного экстремизма, был похищен. Позднее он был обезглавлен, видеозапись казни была выложена в интернете. Тело журналиста было обнаружено в мае того же года. Вскоре после этого Шейх был арестован и приговорен к смертной казни судом первой инстанции.
В апреле 2020 года суд отменил смертный приговор, вынесенный Шейху по обвинениям в терроризме, похищении с целью выкупа и убийстве. Суд снял в отношении него все обвинения, за исключением обвинения в похищении, которое карается в Пакистане семью годами лишения свободы. Суд также отменил обвинения в отношении трех сообщников Шейха, приговоренных в 2002 году к пожизненному заключению.
Ответственность за похищение Перла взяло на себя "Движение за восстановление суверенитета Пакистана", требовавшее освобождения пленных талибов и боевиков "Аль-Каиды"*. В 2007 году заключенный тюрьмы Гуантанамо Халид Шейх Мoхаммед, сообщил, что лично казнил Перла. Ранее он признался в организации терактов 11 сентября 2001 года в США.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Автомобиль мексиканской полиции. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.10.2018
3 октября 2018, 22:21
В Мексике убили еще одного журналиста
 
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