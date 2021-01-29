https://ria.ru/20210129/ubiystvo-1595060001.html

США готовы арестовать фигуранта дела об убийстве журналиста в Пакистане

США готовы арестовать фигуранта дела об убийстве журналиста в Пакистане

США готовы взять под стражу Омара Шейха, обвиняемого в убийстве в Пакистане главы южноазиатского бюро американской газеты Wall Street Journal Дэниэла Перла,... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T02:27

2021-01-29T02:27

2021-01-29T02:27

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. США готовы взять под стражу Омара Шейха, обвиняемого в убийстве в Пакистане главы южноазиатского бюро американской газеты Wall Street Journal Дэниэла Перла, заявил и.о. генпрокурора США Монти Уилкинсон.Как отметил Уилкинсон, Шейху в США давно предъявлены обвинения.Верховный суд Пакистана в четверг освободил Омара Шейха, причастного к похищению и убийству в 2002 году Перла. Суд также отклонил апелляцию властей провинции Синд на решение Высокого суда провинции Синд об отмене приговора Шейху за обезглавливание Перла. Белый дом и госдеп выразили недовольство этим решением.Ранее Шейх, более 18 лет заявлявший о своей непричастности к убийству, сообщил, что он сыграл "второстепенную" роль в этом преступлении. Письмо, написанное Шейхом в 2019 году, в котором он признает ограниченную причастность к убийству репортера Wall Street Journal, было подано в Верховный суд почти две недели назад, но только на этой неделе адвокаты Шейха подтвердили, что письмо написано их клиентом. При этом Шейх не уточнил в чем именно заключалась его причастность к преступлению.В январе 2002 года Дэниел Перл, проводивший в Карачи исследование религиозного экстремизма, был похищен. Позднее он был обезглавлен, видеозапись казни была выложена в интернете. Тело журналиста было обнаружено в мае того же года. Вскоре после этого Шейх был арестован и приговорен к смертной казни судом первой инстанции.В апреле 2020 года суд отменил смертный приговор, вынесенный Шейху по обвинениям в терроризме, похищении с целью выкупа и убийстве. Суд снял в отношении него все обвинения, за исключением обвинения в похищении, которое карается в Пакистане семью годами лишения свободы. Суд также отменил обвинения в отношении трех сообщников Шейха, приговоренных в 2002 году к пожизненному заключению.Ответственность за похищение Перла взяло на себя "Движение за восстановление суверенитета Пакистана", требовавшее освобождения пленных талибов и боевиков "Аль-Каиды"*. В 2007 году заключенный тюрьмы Гуантанамо Халид Шейх Мoхаммед, сообщил, что лично казнил Перла. Ранее он признался в организации терактов 11 сентября 2001 года в США.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://radiosputnik.ria.ru/20200727/1574960580.html

https://ria.ru/20181003/1529932905.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пакистан, сша, в мире