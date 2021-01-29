https://ria.ru/20210129/turizm-1595058810.html

Ростуризм выступил против запрета на деятельность Booking.com в России

Ростуризм выступил против запрета на деятельность Booking.com в России

Запрет деятельности Booking.com на территории России не поможет развитию внутреннего туризма, заявила глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T01:53

2021-01-29T01:53

2021-01-29T01:53

туризм

россия

booking.com

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

общество

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Запрет деятельности Booking.com на территории России не поможет развитию внутреннего туризма, заявила глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова."Мне не очень понятно, как закрытие Booking.com может внести вклад в развитие внутреннего туризма. Было бы очень странно закрывать Booking.com для того, чтобы развивать внутренний туризм. Для того, чтобы развивать внутренний туризм, есть много задач, которые никак не связаны с Booking.com", - сказала Догузова в интервью журналистке Надежде Стрелец на YouTube.Она отметила, что открытие или закрытие Booking.com не является компетенцией Ростуризма.В конце декабря ФАС сообщила, что признала Booking.com нарушившей антимонопольное законодательство из-за навязывания требования о паритете цен и пообещала выдать предписание о прекращении действий, нарушающих антимонопольное законодательство, и потребует от компании исключить из договоров с гостиницами "условия о широком и об узком паритете".Дело в отношении Booking.com было возбуждено на основании обращения общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России". По мнению ФАС, компания злоупотребила доминирующим положением на рынке агрегаторов информации о гостиницах, отелях, хостелах и других средствах размещения. "Опора России" подготовила законопроект, в котором предлагается распространить антимонопольное решение против компании Booking.com на всех агрегаторов.

https://realty.ria.ru/20201223/booking-1590538020.html

https://realty.ria.ru/20201223/booking-1590499944.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, booking.com, федеральное агентство по туризму (ростуризм), общество