Ростуризм выступил против запрета на деятельность Booking.com в России
© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкРуководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Запрет деятельности Booking.com на территории России не поможет развитию внутреннего туризма, заявила глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.
"Мне не очень понятно, как закрытие Booking.com может внести вклад в развитие внутреннего туризма. Было бы очень странно закрывать Booking.com для того, чтобы развивать внутренний туризм. Для того, чтобы развивать внутренний туризм, есть много задач, которые никак не связаны с Booking.com", - сказала Догузова в интервью журналистке Надежде Стрелец на YouTube.
Она отметила, что открытие или закрытие Booking.com не является компетенцией Ростуризма.
"Я много раз говорила, что что-развивать и созидать неуместными запретительными мерами точно неправильно, и я бы не стала поддерживать искусственное сдерживание спроса на международный туризм или искусственное закрытие границ", - прокомментировала ситуацию руководитель Ростуризма.
23 декабря 2020, 12:29Эксперт: решение ФАС не нарушит монопольное положение Booking на рынке РФ
В конце декабря ФАС сообщила, что признала Booking.com нарушившей антимонопольное законодательство из-за навязывания требования о паритете цен и пообещала выдать предписание о прекращении действий, нарушающих антимонопольное законодательство, и потребует от компании исключить из договоров с гостиницами "условия о широком и об узком паритете".
Дело в отношении Booking.com было возбуждено на основании обращения общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России". По мнению ФАС, компания злоупотребила доминирующим положением на рынке агрегаторов информации о гостиницах, отелях, хостелах и других средствах размещения. "Опора России" подготовила законопроект, в котором предлагается распространить антимонопольное решение против компании Booking.com на всех агрегаторов.
23 декабря 2020, 09:17"Опора России": надо применять решение по Booking ко всем агрегаторам