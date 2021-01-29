https://ria.ru/20210129/tunis-1595113435.html
Тунис ужесточает ограничения для иностранных туристов
Тунис ужесточает ограничения для иностранных туристов
Власти Туниса приняли решение отправлять прибывающих иностранных туристов на карантин, сообщает АТОР. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T13:42
2021-01-29T13:42
2021-01-29T13:42
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Власти Туниса приняли решение отправлять прибывающих иностранных туристов на карантин, сообщает АТОР.Министерство здравоохранения республики объявило о новых мерах для гостей из-за рубежа. С 1 февраля 2021 года все путешественники должны представить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до въезда в страну. Также они за свой счет обязаны пройти семидневный карантин в одном из отелей-обсерваторов.По окончании самоизоляции их ждет еще один платный анализ на COVID-19. Если он окажется отрицательным, отдыхающие смогут покинуть специальную гостиницу.В Тунисе зарегистрировано около 200 тысяч подтвержденных случаев коронавируса, шесть тысяч зараженных умерли. В Национальном офисе по туризму Туниса в Москве пока не располагают информацией, распространяются ли новые требования на организованных путешественников.С 24 ноября и по настоящий момент все, купившие путевки у туроператоров и прибывающие в страну регулярными рейсами, освобождены от необходимости соблюдать самоизоляцию.
https://ria.ru/20210121/privetstviya-1593881615.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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куда можно лететь, куда поехать, туристы, отдых, коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, москва, тунис (страна)
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости.
Власти Туниса приняли решение отправлять прибывающих иностранных туристов на карантин, сообщает
АТОР.
Министерство здравоохранения республики объявило о новых мерах для гостей из-за рубежа. С 1 февраля 2021 года все путешественники должны представить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до въезда в страну. Также они за свой счет обязаны пройти семидневный карантин в одном из отелей-обсерваторов.
По окончании самоизоляции их ждет еще один платный анализ на COVID-19. Если он окажется отрицательным, отдыхающие смогут покинуть специальную гостиницу.
В Тунисе зарегистрировано около 200 тысяч подтвержденных случаев коронавируса, шесть тысяч зараженных умерли.
В Национальном офисе по туризму Туниса в Москве пока не располагают информацией, распространяются ли новые требования на организованных путешественников.
С 24 ноября и по настоящий момент все, купившие путевки у туроператоров и прибывающие в страну регулярными рейсами, освобождены от необходимости соблюдать самоизоляцию.