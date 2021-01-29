https://ria.ru/20210129/tailand-1594966258.html

В Таиланде задержали "фальшивых" отельеров и рестораторов

В Таиланде задержали "фальшивых" отельеров и рестораторов

На Пхукете задержали порядка 50 подозреваемых в мошенничестве с системой государственных субсидий "Рао Тью Дуай Кан" ("Мы путешествуем вместе"), сообщает Nation РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T00:06

2021-01-29T00:06

2021-01-29T00:06

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. На Пхукете задержали порядка 50 подозреваемых в мошенничестве с системой государственных субсидий "Рао Тью Дуай Кан" ("Мы путешествуем вместе"), сообщает Nation Thailand.Полиция провела обыски в нескольких отелях и ресторанах в провинциях Пхукет и Чайяпхум. Проверяли операторов гостиниц и владельцев кафе, которые воспользовались не очень строгой системой получения субсидий. Государство для поддержки туротрасли позволяло отелям и точкам общепита предлагать клиентам скидки, которые потом компенсировало бизнесменам.По словам представителя органов правопорядка, человек мог зарегистрировать мнимую гостиницу и даже показать бронирования номеров в ней. В некоторых случаях операторы якобы фиксировали более высокую цену за комнаты, чтобы получить больше средств от правительства. Подозреваемым предъявлено множество обвинений, начиная от мошенничества и фальшивых удостоверений личности и заканчивая злоупотреблением электронными картами и добавлением не соответствующей действительности информации в компьютерную систему.

https://ria.ru/20210127/pkhuket-1594767999.html

пхукет (провинция)

пхукет (остров)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, рестораны, туризм, отели, пхукет (провинция), новости - туризм, пхукет (остров), таиланд