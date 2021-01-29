https://ria.ru/20210129/tailand-1594966258.html
В Таиланде задержали "фальшивых" отельеров и рестораторов
В Таиланде задержали "фальшивых" отельеров и рестораторов
На Пхукете задержали порядка 50 подозреваемых в мошенничестве с системой государственных субсидий "Рао Тью Дуай Кан" ("Мы путешествуем вместе"), сообщает Nation РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T00:06
2021-01-29T00:06
2021-01-29T00:06
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. На Пхукете задержали порядка 50 подозреваемых в мошенничестве с системой государственных субсидий "Рао Тью Дуай Кан" ("Мы путешествуем вместе"), сообщает Nation Thailand.Полиция провела обыски в нескольких отелях и ресторанах в провинциях Пхукет и Чайяпхум. Проверяли операторов гостиниц и владельцев кафе, которые воспользовались не очень строгой системой получения субсидий. Государство для поддержки туротрасли позволяло отелям и точкам общепита предлагать клиентам скидки, которые потом компенсировало бизнесменам.По словам представителя органов правопорядка, человек мог зарегистрировать мнимую гостиницу и даже показать бронирования номеров в ней. В некоторых случаях операторы якобы фиксировали более высокую цену за комнаты, чтобы получить больше средств от правительства. Подозреваемым предъявлено множество обвинений, начиная от мошенничества и фальшивых удостоверений личности и заканчивая злоупотреблением электронными картами и добавлением не соответствующей действительности информации в компьютерную систему.
https://ria.ru/20210127/pkhuket-1594767999.html
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коронавирус covid-19, рестораны, туризм, отели, пхукет (провинция), новости - туризм, пхукет (остров), таиланд
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости.
На Пхукете задержали порядка 50 подозреваемых в мошенничестве с системой государственных субсидий "Рао Тью Дуай Кан" ("Мы путешествуем вместе"), сообщает
Nation Thailand.
Полиция провела обыски в нескольких отелях и ресторанах в провинциях Пхукет и Чайяпхум. Проверяли операторов гостиниц и владельцев кафе, которые воспользовались не очень строгой системой получения субсидий.
Государство для поддержки туротрасли позволяло отелям и точкам общепита предлагать клиентам скидки, которые потом компенсировало бизнесменам.
По словам представителя органов правопорядка, человек мог зарегистрировать мнимую гостиницу и даже показать бронирования номеров в ней. В некоторых случаях операторы якобы фиксировали более высокую цену за комнаты, чтобы получить больше средств от правительства.
Подозреваемым предъявлено множество обвинений, начиная от мошенничества и фальшивых удостоверений личности и заканчивая злоупотреблением электронными картами и добавлением не соответствующей действительности информации в компьютерную систему.