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Туризм
https://ria.ru/20210129/tailand-1594966258.html
В Таиланде задержали "фальшивых" отельеров и рестораторов
В Таиланде задержали "фальшивых" отельеров и рестораторов
На Пхукете задержали порядка 50 подозреваемых в мошенничестве с системой государственных субсидий "Рао Тью Дуай Кан" ("Мы путешествуем вместе"), сообщает Nation РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T00:06
2021-01-29T00:06
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новости - туризм
пхукет (остров)
таиланд
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. На Пхукете задержали порядка 50 подозреваемых в мошенничестве с системой государственных субсидий "Рао Тью Дуай Кан" ("Мы путешествуем вместе"), сообщает Nation Thailand.Полиция провела обыски в нескольких отелях и ресторанах в провинциях Пхукет и Чайяпхум. Проверяли операторов гостиниц и владельцев кафе, которые воспользовались не очень строгой системой получения субсидий. Государство для поддержки туротрасли позволяло отелям и точкам общепита предлагать клиентам скидки, которые потом компенсировало бизнесменам.По словам представителя органов правопорядка, человек мог зарегистрировать мнимую гостиницу и даже показать бронирования номеров в ней. В некоторых случаях операторы якобы фиксировали более высокую цену за комнаты, чтобы получить больше средств от правительства. Подозреваемым предъявлено множество обвинений, начиная от мошенничества и фальшивых удостоверений личности и заканчивая злоупотреблением электронными картами и добавлением не соответствующей действительности информации в компьютерную систему.
https://ria.ru/20210127/pkhuket-1594767999.html
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коронавирус covid-19, рестораны, туризм, отели, пхукет (провинция), новости - туризм, пхукет (остров), таиланд

В Таиланде задержали "фальшивых" отельеров и рестораторов

00:06 29.01.2021
 
© РИА Новости / Валентин Чебунин / Перейти в фотобанкВъезд в курортный район Патонг на Пхукете.
Въезд в курортный район Патонг на Пхукете. - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Валентин Чебунин
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. На Пхукете задержали порядка 50 подозреваемых в мошенничестве с системой государственных субсидий "Рао Тью Дуай Кан" ("Мы путешествуем вместе"), сообщает Nation Thailand.
Полиция провела обыски в нескольких отелях и ресторанах в провинциях Пхукет и Чайяпхум. Проверяли операторов гостиниц и владельцев кафе, которые воспользовались не очень строгой системой получения субсидий.
Государство для поддержки туротрасли позволяло отелям и точкам общепита предлагать клиентам скидки, которые потом компенсировало бизнесменам.
По словам представителя органов правопорядка, человек мог зарегистрировать мнимую гостиницу и даже показать бронирования номеров в ней. В некоторых случаях операторы якобы фиксировали более высокую цену за комнаты, чтобы получить больше средств от правительства.
Подозреваемым предъявлено множество обвинений, начиная от мошенничества и фальшивых удостоверений личности и заканчивая злоупотреблением электронными картами и добавлением не соответствующей действительности информации в компьютерную систему.
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