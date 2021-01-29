Фильм о начале пандемии показали на фестивале "Сандэнс" в день открытия
17:35 29.01.2021 (обновлено: 18:55 29.01.2021)
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Премьера фильма "In the same breath" ("На одном дыхании") о первых днях пандемии коронавирусной инфекции в Китае состоялась в день открытия фестиваля независимого кино "Сандэнс", который проходит в этом году виртуально, сообщает CBS News.
Сняла картину американка с китайскими корнями Ван Наньфу (Wang Nanfu). В 2019 году ее документальная лента "Нация одного ребенка" ("One Child Nation") получила гран-при "Сандэнса".
В новом проекте Ван приняла участие целая команда "бесстрашных" продюсеров и операторов, которые отправились в Китай в первые дни пандемии, чтобы расследовать правительственную кампанию в СМИ, организованную с целью скрыть от аудитории смертельную опасность COVID-19.
“Я никогда не видела такого уровня цензуры и слежки, как в случае с COVID. Отдельных людей, принимавших участие в проекте, власти вызывали на допросы и не один раз. Некоторые из них были вынуждены прекратить работу над этим фильмом. Других так запугали, что им пришлось задуматься о смене профессии", — рассказывала Ван изданию Vairety в начале работы над лентой в провинции Ухань.
Режиссер также рассказывает в картине, почему Штаты не смогли контролировать распространение вируса на своей территории.
Релиз проекта в разделе документальных фильмов на HBO и HBO Max запланирован на 2021 год.
Фестиваль "Cандэнс" впервые проходит в этом году в онлайн-формате с 28 января по 3 февраля.