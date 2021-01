https://ria.ru/20210129/sundance-1595119088.html

Фильм о начале пандемии показали на фестивале "Сандэнс" в день открытия

2021-01-29T17:35

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Премьера фильма "In the same breath" ("На одном дыхании") о первых днях пандемии коронавирусной инфекции в Китае состоялась в день открытия фестиваля независимого кино "Сандэнс", который проходит в этом году виртуально, сообщает CBS News.Сняла картину американка с китайскими корнями Ван Наньфу (Wang Nanfu). В 2019 году ее документальная лента "Нация одного ребенка" ("One Child Nation") получила гран-при "Сандэнса".В новом проекте Ван приняла участие целая команда "бесстрашных" продюсеров и операторов, которые отправились в Китай в первые дни пандемии, чтобы расследовать правительственную кампанию в СМИ, организованную с целью скрыть от аудитории смертельную опасность COVID-19. Режиссер также рассказывает в картине, почему Штаты не смогли контролировать распространение вируса на своей территории.Релиз проекта в разделе документальных фильмов на HBO и HBO Max запланирован на 2021 год. Фестиваль "Cандэнс" впервые проходит в этом году в онлайн-формате с 28 января по 3 февраля.

