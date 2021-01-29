https://ria.ru/20210129/stolknoveniya-1595194149.html

МВД обвинило организаторов незаконных акций в инициировании столкновений

МВД обвинило организаторов незаконных акций в инициировании столкновений

Организаторы несогласованных акций 31 января призывают сторонников к агрессивному поведению против правоохранителей с целью инициирования столкновений, заявила... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T18:43

2021-01-29T18:43

2021-01-29T18:43

россия

ирина волк

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Организаторы несогласованных акций 31 января призывают сторонников к агрессивному поведению против правоохранителей с целью инициирования столкновений, заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк."В территориальные органы МВД России поступает информация, что организаторы несанкционированных публичных мероприятий в субъектах Российской Федерации, намеченных на 31 января, призывают своих сторонников к агрессивному поведению в отношении сотрудников правоохранительных ведомств, обеспечивающих общественный порядок. Целью провокаторов является инициирование столкновений участников акций с представителями органов правопорядка", - сказала она.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".Аналогичные акции планируются 31 января, МВД и прокуратура предупредили об ответственности по статье о массовых беспорядках.

https://ria.ru/20210127/gitler-1594838015.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210129/aktsii-1595188821.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ирина волк, алексей навальный, генеральная прокуратура рф