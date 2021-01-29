https://ria.ru/20210129/soveschanie-1595107555.html
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совбеза и несколько рабочих встреч непубличного характера, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T12:32
2021-01-29T12:32
2021-01-29T12:35
совет безопасности рф
владимир путин
общество
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совбеза и несколько рабочих встреч непубличного характера, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."День сегодня без каких-то крупных публичных мероприятий, в середине дня у него запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совбеза и потом еще несколько просто рабочих встреч уже непубличного характера", - рассказал он журналистам.
https://ria.ru/20210129/razgovor-1595070179.html
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совет безопасности рф, владимир путин, общество