https://ria.ru/20210129/soveschanie-1595107555.html

Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза

Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза

Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совбеза и несколько рабочих встреч непубличного характера, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T12:32

2021-01-29T12:32

2021-01-29T12:35

совет безопасности рф

владимир путин

общество

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совбеза и несколько рабочих встреч непубличного характера, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."День сегодня без каких-то крупных публичных мероприятий, в середине дня у него запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совбеза и потом еще несколько просто рабочих встреч уже непубличного характера", - рассказал он журналистам.

https://ria.ru/20210129/razgovor-1595070179.html

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2021

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совет безопасности рф, владимир путин, общество