Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210129/sotsseti-1595210050.html
Соцсети должны блокировать призывы к незаконным акциям, заявили в Совфеде
Соцсети должны блокировать призывы к незаконным акциям, заявили в Совфеде
Соцсети должны самостоятельно блокировать на своих площадках доступ к материалам с призывами к несогласованным акциям, а не проводить политику двойных... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T20:35
2021-01-29T20:35
россия
вадим деньгин
дональд трамп
алексей навальный
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
генеральная прокуратура рф
сша
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580516644_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_ef5cf1ed75e279436215f8595180c15e.jpg
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Соцсети должны самостоятельно блокировать на своих площадках доступ к материалам с призывами к несогласованным акциям, а не проводить политику двойных стандартов, считает сенатор Вадим Деньгин.Ранее Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора блокировать в интернете доступ к призывам выходить на несогласованные акции. Отдельных агитаторов предупреждают о юридической ответственности за подобное."В этих сетях, в частности, Facebook и Telegram, хватает специалистов и финансовых средств, чтобы модерировать контент, который размещается на их площадках", - сказал Деньгин РИА Новости, добавив, что именно Роскомнадзор может призвать соцсети и мессенджеры к выполнению российского законодательства.По его словам, соцсети обязаны это сделать, поскольку призывы к несогласованным акциям нарушают требования действующих законов. "Думаю, они выполнят предписание Роскомнадзора", - отметил сенатор.При этом Деньгин указал на то, что действия американских соцсетей в данной ситуации выглядят как политика двойных стандартов. "Посты они удаляют не в соответствии с национальным законодательством, как они обязаны это сделать, а в соответствии с политическими взглядами и убеждениями ... Кого-то они блокируют, когда хотят, а кого-то нет. Примером может служить тот же бывший президент США Дональд Трамп, чей аккаунт был заблокирован Twitter", - напомнил парламентарий.Деньгин также отметил, что на этой неделе президентам России и США удалось достичь договоренностей о продлении на пять лет ДСНВ-3. "То есть по инициативе России повестка российско-американских отношений направляется в позитивное русло, а при этом мы в очередной раз видим, что соцсети диктуют свои условия", - заявил он.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".Аналогичные акции планируются 31 января, МВД и Генпрокуратура предупредили об ответственности по статье о массовых беспорядках.
https://radiosputnik.ria.ru/20210129/aktsii-1595203868.html
https://ria.ru/20210127/shtraf-1594828784.html
https://ria.ru/20210129/dzhumaev-1595196884.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580516644_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_22f27ba768a64c7b656ed3dc1b180808.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, вадим деньгин, дональд трамп, алексей навальный, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф, сша, общество

Соцсети должны блокировать призывы к незаконным акциям, заявили в Совфеде

20:35 29.01.2021
 
© Depositphotos / pressmasterКлавиатура ноутбука
Клавиатура ноутбука - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© Depositphotos / pressmaster
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Соцсети должны самостоятельно блокировать на своих площадках доступ к материалам с призывами к несогласованным акциям, а не проводить политику двойных стандартов, считает сенатор Вадим Деньгин.
Ранее Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора блокировать в интернете доступ к призывам выходить на несогласованные акции. Отдельных агитаторов предупреждают о юридической ответственности за подобное.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
Вчера, 19:40
МВД сообщило о призывах к агрессии со стороны организаторов акций
"В этих сетях, в частности, Facebook и Telegram, хватает специалистов и финансовых средств, чтобы модерировать контент, который размещается на их площадках", - сказал Деньгин РИА Новости, добавив, что именно Роскомнадзор может призвать соцсети и мессенджеры к выполнению российского законодательства.
По его словам, соцсети обязаны это сделать, поскольку призывы к несогласованным акциям нарушают требования действующих законов. "Думаю, они выполнят предписание Роскомнадзора", - отметил сенатор.
При этом Деньгин указал на то, что действия американских соцсетей в данной ситуации выглядят как политика двойных стандартов. "Посты они удаляют не в соответствии с национальным законодательством, как они обязаны это сделать, а в соответствии с политическими взглядами и убеждениями ... Кого-то они блокируют, когда хотят, а кого-то нет. Примером может служить тот же бывший президент США Дональд Трамп, чей аккаунт был заблокирован Twitter", - напомнил парламентарий.
Сотрудники правоохранительных органов на Страстном бульваре во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
27 января, 17:03
Соцсети оштрафуют за отказ удалить призывы к детям участвовать в акциях
Деньгин также отметил, что на этой неделе президентам России и США удалось достичь договоренностей о продлении на пять лет ДСНВ-3. "То есть по инициативе России повестка российско-американских отношений направляется в позитивное русло, а при этом мы в очередной раз видим, что соцсети диктуют свои условия", - заявил он.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".
Аналогичные акции планируются 31 января, МВД и Генпрокуратура предупредили об ответственности по статье о массовых беспорядках.
Кадр видео беспорядков с участием Сайд-Мухамада Джумаева - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
Вчера, 18:54
Арестованный после акции в Москве чеченец рассказал о драке с силовиками
 
РоссияВадим ДеньгинДональд ТрампАлексей НавальныйФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Генеральная прокуратура РФСШАОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:39Милонов предложил проверять задержанных на акциях подростков на наркотики
06:23Президент Мексики надеется на поставки вакцины "Спутник V"
06:10В США прокомментировали имитацию атаки ВВС КНР на американские авианосцы
06:02Росздравнадзор объяснил, следует ли платить за вакцинацию от COVID-19
05:32Замруководителя СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО задержали за взятку
05:30Движение Black Lives Matter выдвинули на Нобелевскую премию мира
05:22На Кубе при крушении вертолета погибли пять человек
04:57Британцев удивила версия ученых о гибели группы Дятлова
04:53ЕС отказался от контроля экспорта вакцины в Северную Ирландию
04:46Зампрокурора Ленинского района ЕАО подозревают во взяточничестве
04:33Китайский путешественник увидел в Восточной России "монгольские черты"
04:03МЧС назвало самую опасную сторону дома с нависающими "снежными шапками"
03:55МИД ответит на высылку российского дипломата из Албании
03:45Представитель ЕС репостнул статью о "маргинальной" Украине
03:40Источник: новейшую САУ "Коалиция-СВ" испытали в режиме "шквал огня"
03:14Ястржембский рассказал, как Ельцин макал горящее полено в суп
03:08Источник: Россия запустит три ракеты "Союз" из Южной Америки в 2021 году
02:33Грушко: РФ удовлетворили пояснения Греции по ситуации с судном "Адлер"
02:18Адвокат объяснил, что делать, если ваша машина сгорела
02:15Пушков дал совет Байдену после его телефонного разговора с Путиным
Лента новостейМолния