https://ria.ru/20210129/sotsseti-1595210050.html

Соцсети должны блокировать призывы к незаконным акциям, заявили в Совфеде

Соцсети должны блокировать призывы к незаконным акциям, заявили в Совфеде

Соцсети должны самостоятельно блокировать на своих площадках доступ к материалам с призывами к несогласованным акциям, а не проводить политику двойных... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T20:35

2021-01-29T20:35

2021-01-29T20:35

россия

вадим деньгин

дональд трамп

алексей навальный

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

генеральная прокуратура рф

сша

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Соцсети должны самостоятельно блокировать на своих площадках доступ к материалам с призывами к несогласованным акциям, а не проводить политику двойных стандартов, считает сенатор Вадим Деньгин.Ранее Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора блокировать в интернете доступ к призывам выходить на несогласованные акции. Отдельных агитаторов предупреждают о юридической ответственности за подобное."В этих сетях, в частности, Facebook и Telegram, хватает специалистов и финансовых средств, чтобы модерировать контент, который размещается на их площадках", - сказал Деньгин РИА Новости, добавив, что именно Роскомнадзор может призвать соцсети и мессенджеры к выполнению российского законодательства.По его словам, соцсети обязаны это сделать, поскольку призывы к несогласованным акциям нарушают требования действующих законов. "Думаю, они выполнят предписание Роскомнадзора", - отметил сенатор.При этом Деньгин указал на то, что действия американских соцсетей в данной ситуации выглядят как политика двойных стандартов. "Посты они удаляют не в соответствии с национальным законодательством, как они обязаны это сделать, а в соответствии с политическими взглядами и убеждениями ... Кого-то они блокируют, когда хотят, а кого-то нет. Примером может служить тот же бывший президент США Дональд Трамп, чей аккаунт был заблокирован Twitter", - напомнил парламентарий.Деньгин также отметил, что на этой неделе президентам России и США удалось достичь договоренностей о продлении на пять лет ДСНВ-3. "То есть по инициативе России повестка российско-американских отношений направляется в позитивное русло, а при этом мы в очередной раз видим, что соцсети диктуют свои условия", - заявил он.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".Аналогичные акции планируются 31 января, МВД и Генпрокуратура предупредили об ответственности по статье о массовых беспорядках.

https://radiosputnik.ria.ru/20210129/aktsii-1595203868.html

https://ria.ru/20210127/shtraf-1594828784.html

https://ria.ru/20210129/dzhumaev-1595196884.html

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россия, вадим деньгин, дональд трамп, алексей навальный, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф, сша, общество