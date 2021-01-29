Соцсети должны блокировать призывы к незаконным акциям, заявили в Совфеде
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Соцсети должны самостоятельно блокировать на своих площадках доступ к материалам с призывами к несогласованным акциям, а не проводить политику двойных стандартов, считает сенатор Вадим Деньгин.
Ранее Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора блокировать в интернете доступ к призывам выходить на несогласованные акции. Отдельных агитаторов предупреждают о юридической ответственности за подобное.
"В этих сетях, в частности, Facebook и Telegram, хватает специалистов и финансовых средств, чтобы модерировать контент, который размещается на их площадках", - сказал Деньгин РИА Новости, добавив, что именно Роскомнадзор может призвать соцсети и мессенджеры к выполнению российского законодательства.
По его словам, соцсети обязаны это сделать, поскольку призывы к несогласованным акциям нарушают требования действующих законов. "Думаю, они выполнят предписание Роскомнадзора", - отметил сенатор.
При этом Деньгин указал на то, что действия американских соцсетей в данной ситуации выглядят как политика двойных стандартов. "Посты они удаляют не в соответствии с национальным законодательством, как они обязаны это сделать, а в соответствии с политическими взглядами и убеждениями ... Кого-то они блокируют, когда хотят, а кого-то нет. Примером может служить тот же бывший президент США Дональд Трамп, чей аккаунт был заблокирован Twitter", - напомнил парламентарий.
Деньгин также отметил, что на этой неделе президентам России и США удалось достичь договоренностей о продлении на пять лет ДСНВ-3. "То есть по инициативе России повестка российско-американских отношений направляется в позитивное русло, а при этом мы в очередной раз видим, что соцсети диктуют свои условия", - заявил он.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".
Аналогичные акции планируются 31 января, МВД и Генпрокуратура предупредили об ответственности по статье о массовых беспорядках.