Глава дипломатии ЕС призвал расширить сотрудничество с Россией
14:13 29.01.2021 (обновлено: 14:40 29.01.2021)
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на саммите ЕС в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 29 янв – РИА Новости. Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в преддверии визита в Москву 4-6 февраля признал сложность отношений ЕС с Россией, но подчеркнул, что есть области, "где сотрудничество идет и должно быть расширено".
"Отношения с Россией – одни из самых сложных для ЕС. Последние события лишь подчеркивают необходимость моего визита в Москву. Но помимо разногласий, есть также области, в которых ЕС и Россия сотрудничают или нуждаются в более тесном сотрудничестве, требуют экстренного внимания", - говорится в распространенном заявлении внешнеполитической службы.
"Недавнее отравление, задержание и арест оппозиционного политика Алексея Навального, а также озабоченность в связи с фундаментальными правами и свободами в России тоже будут в повестке", - указывается в документе.
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В ЕС добавили, что Боррель в Москве хочет также встретиться "с представителями российских общественных организаций и членами академического сообщества".
МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что многие заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.