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Глава дипломатии ЕС призвал расширить сотрудничество с Россией
Глава дипломатии ЕС призвал расширить сотрудничество с Россией
Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в преддверии визита в Москву 4-6 февраля признал сложность отношений РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T14:13
2021-01-29T14:40
россия
жозеп боррель
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 29 янв – РИА Новости. Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в преддверии визита в Москву 4-6 февраля признал сложность отношений ЕС с Россией, но подчеркнул, что есть области, "где сотрудничество идет и должно быть расширено".Сообщается, что во время своего визита в Россию Боррель намерен обсудить с российской стороной Украину, ядерную сделку с Ираном, пандемию коронавируса и глобальный ответ на нее, изменение климата."Недавнее отравление, задержание и арест оппозиционного политика Алексея Навального, а также озабоченность в связи с фундаментальными правами и свободами в России тоже будут в повестке", - указывается в документе.В ЕС добавили, что Боррель в Москве хочет также встретиться "с представителями российских общественных организаций и членами академического сообщества".МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что многие заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
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россия, жозеп боррель, евросоюз, в мире

Глава дипломатии ЕС призвал расширить сотрудничество с Россией

14:13 29.01.2021 (обновлено: 14:40 29.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на саммите ЕС в Брюсселе
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 29 янв – РИА Новости. Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в преддверии визита в Москву 4-6 февраля признал сложность отношений ЕС с Россией, но подчеркнул, что есть области, "где сотрудничество идет и должно быть расширено".
"Отношения с Россией – одни из самых сложных для ЕС. Последние события лишь подчеркивают необходимость моего визита в Москву. Но помимо разногласий, есть также области, в которых ЕС и Россия сотрудничают или нуждаются в более тесном сотрудничестве, требуют экстренного внимания", - говорится в распространенном заявлении внешнеполитической службы.
Сообщается, что во время своего визита в Россию Боррель намерен обсудить с российской стороной Украину, ядерную сделку с Ираном, пандемию коронавируса и глобальный ответ на нее, изменение климата.
"Недавнее отравление, задержание и арест оппозиционного политика Алексея Навального, а также озабоченность в связи с фундаментальными правами и свободами в России тоже будут в повестке", - указывается в документе.
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Путин заявил, что Россия и Европа должны быть вместе
В ЕС добавили, что Боррель в Москве хочет также встретиться "с представителями российских общественных организаций и членами академического сообщества".
МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что многие заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
 
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