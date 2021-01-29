https://ria.ru/20210129/sotrudnichestvo-1595133042.html

Глава дипломатии ЕС призвал расширить сотрудничество с Россией

Глава дипломатии ЕС призвал расширить сотрудничество с Россией

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в преддверии визита в Москву 4-6 февраля признал сложность отношений РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T14:13

2021-01-29T14:13

2021-01-29T14:40

россия

жозеп боррель

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 29 янв – РИА Новости. Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в преддверии визита в Москву 4-6 февраля признал сложность отношений ЕС с Россией, но подчеркнул, что есть области, "где сотрудничество идет и должно быть расширено".Сообщается, что во время своего визита в Россию Боррель намерен обсудить с российской стороной Украину, ядерную сделку с Ираном, пандемию коронавируса и глобальный ответ на нее, изменение климата."Недавнее отравление, задержание и арест оппозиционного политика Алексея Навального, а также озабоченность в связи с фундаментальными правами и свободами в России тоже будут в повестке", - указывается в документе.В ЕС добавили, что Боррель в Москве хочет также встретиться "с представителями российских общественных организаций и членами академического сообщества".МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что многие заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.

https://ria.ru/20210127/putin-1594802565.html

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россия, жозеп боррель, евросоюз, в мире