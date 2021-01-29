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"Пожар" в Кельнском соборе оказался туманом
"Пожар" в Кельнском соборе оказался туманом
Житель Кельна в пятницу утром принял туман вокруг Кельнского собора за пожар, из-за чего на место выехали полиция и почти 40 пожарно-спасательных машин,... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T13:42
2021-01-29T13:42
2021-01-29T13:42
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Житель Кельна в пятницу утром принял туман вокруг Кельнского собора за пожар, из-за чего на место выехали полиция и почти 40 пожарно-спасательных машин, сообщает местная газета Kölner Stadt-Anzeiger.Отмечается, что сообщение о пламени, якобы охватившем южную башню собора, поступило в экстренную службу в 04.34 по местному времени (06.34 мск). Однако прибывшие на место пожарные обнаружили, что тревога была ложной: впечатление огня создавалось туманом, нависшим над собором.Примечательно, что пожарная служба даже намеревалась задействовать дрон, чтобы установить предполагаемое место возгорания, но этого не позволили сделать погодные условия. Всего в операции участвовали более сотни сотрудников пожарной службы.Подобный инцидент уже происходил в Кельне год назад. Тогда о появлении дыма в Кельнском соборе сообщил турист, из-за чего была также проведена масштабная операция. Было установлено, что за дым приняли обыкновенный туман.
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кельн, в мире
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости.
Житель Кельна
в пятницу утром принял туман вокруг Кельнского собора за пожар, из-за чего на место выехали полиция и почти 40 пожарно-спасательных машин, сообщает местная газета Kölner Stadt-Anzeiger
.
Отмечается, что сообщение о пламени, якобы охватившем южную башню собора, поступило в экстренную службу в 04.34 по местному времени (06.34 мск). Однако прибывшие на место пожарные обнаружили, что тревога была ложной: впечатление огня создавалось туманом, нависшим над собором.
Примечательно, что пожарная служба даже намеревалась задействовать дрон, чтобы установить предполагаемое место возгорания, но этого не позволили сделать погодные условия. Всего в операции участвовали более сотни сотрудников пожарной службы.
Подобный инцидент уже происходил в Кельне год назад. Тогда о появлении дыма в Кельнском соборе сообщил турист, из-за чего была также проведена масштабная операция. Было установлено, что за дым приняли обыкновенный туман.