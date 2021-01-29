https://ria.ru/20210129/soboleznovaniya-1595104688.html

Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Ланового

Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Ланового

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной актера Василия Ланового, отметив, что он был бесконечно талантливым, преданным... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T12:19

2021-01-29T12:19

2021-01-29T12:24

умер василий лановой

михаил мишустин

василий лановой

общество

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной актера Василия Ланового, отметив, что он был бесконечно талантливым, преданным своей профессии и театру, сообщается на сайте кабмина.Народный артист СССР Лановой скончался в четверг на 88-м году жизни. В начале января вместе с женой Ириной Купченко актер был госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Накануне его самочувствие ухудшилось, актера перевели в реанимацию."Ушёл из жизни один из самых любимых в нашей стране актёров, настоящий Мастер, человек большого сердца и души – Василий Семенович Лановой. Это не просто невосполнимая утрата для отечественной культуры, это огромная потеря для миллионов людей", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что Лановой был бесконечно талантливым, преданным профессии и театру имени Вахтангова."Фильмы с его участием всегда будут нестареющей классикой на все времена. Василий Семенович Лановой останется в нашей памяти не только как великий актёр, но как человек с активной гражданской позицией, настоящий патриот своей страны", - добавляется в сообщении.Лановой родился 16 января 1934 года. Более 60 лет он служил в театре имени Вахтангова. Актер сыграл множество ролей в культовых советских фильмах, в частности "Алые паруса", "Иду на Грозу", "Офицеры", "Анна Каренина", "Война и мир" и многих других.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Памяти легендарного Василия Ланового. Кадры из фильмов На 88-м году жизни умер народный артист СССР Василий Лановой. 2021-01-29T12:19 true PT1M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер василий лановой, михаил мишустин, василий лановой, общество