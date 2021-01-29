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Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Ланового
Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Ланового
Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной актера Василия Ланового, отметив, что он был бесконечно талантливым, преданным... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T12:19
2021-01-29T12:24
умер василий лановой
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной актера Василия Ланового, отметив, что он был бесконечно талантливым, преданным своей профессии и театру, сообщается на сайте кабмина.Народный артист СССР Лановой скончался в четверг на 88-м году жизни. В начале января вместе с женой Ириной Купченко актер был госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Накануне его самочувствие ухудшилось, актера перевели в реанимацию."Ушёл из жизни один из самых любимых в нашей стране актёров, настоящий Мастер, человек большого сердца и души – Василий Семенович Лановой. Это не просто невосполнимая утрата для отечественной культуры, это огромная потеря для миллионов людей", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что Лановой был бесконечно талантливым, преданным профессии и театру имени Вахтангова."Фильмы с его участием всегда будут нестареющей классикой на все времена. Василий Семенович Лановой останется в нашей памяти не только как великий актёр, но как человек с активной гражданской позицией, настоящий патриот своей страны", - добавляется в сообщении.Лановой родился 16 января 1934 года. Более 60 лет он служил в театре имени Вахтангова. Актер сыграл множество ролей в культовых советских фильмах, в частности "Алые паруса", "Иду на Грозу", "Офицеры", "Анна Каренина", "Война и мир" и многих других.
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РИА Новости
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Памяти легендарного Василия Ланового. Кадры из фильмов
На 88-м году жизни умер народный артист СССР Василий Лановой.
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умер василий лановой, михаил мишустин, василий лановой, общество

Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Ланового

12:19 29.01.2021 (обновлено: 12:24 29.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоАктер Василий Лановой
Актер Василий Лановой - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной актера Василия Ланового, отметив, что он был бесконечно талантливым, преданным своей профессии и театру, сообщается на сайте кабмина.
Народный артист СССР Лановой скончался в четверг на 88-м году жизни. В начале января вместе с женой Ириной Купченко актер был госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Накануне его самочувствие ухудшилось, актера перевели в реанимацию.
Памяти Василия Ланового
© РИА Новости / Александр Макаров

Клеопатра – Юлия Борисова, Цезарь – Василий Лановой. Трагедия Уильяма Шекспира "Антоний и Клеопатра" в театре им. Вахтангова

Клеопатра - Юлия Борисова, Цезарь - Василий Лановой. Трагедия Уильяма Шекспира Антоний и Клеопатра в театре имени Евгения Вахтангова
1 из 18

Клеопатра – Юлия Борисова, Цезарь – Василий Лановой. Трагедия Уильяма Шекспира "Антоний и Клеопатра" в театре им. Вахтангова

© РИА Новости / Александр Макаров
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Кадр из художественного фильма "Анна и командор". Режиссер Евгений Хринюк. В главных ролях: Анна – актриса Алиса Фрейндлих. Командор – артист Василий Лановой

Кадр из фильма Анна и командор
2 из 18

Кадр из художественного фильма "Анна и командор". Режиссер Евгений Хринюк. В главных ролях: Анна – актриса Алиса Фрейндлих. Командор – артист Василий Лановой

© РИА Новости
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© РИА Новости / Родькин

Василий Лановой и Олег Анофриев в фильме "Алые паруса". Режиссер – Александр Птушко

Василий Лановой и Олег Анофриев в фильме Алые паруса (Мосфильм, 1961 г.). Режиссер - Александр Птушко
3 из 18

Василий Лановой и Олег Анофриев в фильме "Алые паруса". Режиссер – Александр Птушко

© РИА Новости / Родькин
© РИА Новости / Александр Гладштейн

Артисты Государственного академического театра имени Вахтангова Елена Добронравова и Василий Лановой в сцене из спектакля по пьесе Горького "Дети солнца"

Артисты Государственного академического театра имени Вахтангова Елена Добронравова и Василий Лановой в сцене из спектакля по пьесе Горького Дети солнца.
4 из 18

Артисты Государственного академического театра имени Вахтангова Елена Добронравова и Василий Лановой в сцене из спектакля по пьесе Горького "Дети солнца"

© РИА Новости / Александр Гладштейн
© РИА Новости / РИА Новости

Кадр из фильма "Павел Корчагин" (режиссеры Александр Алов, Владимир Наумов). В роли Павла Корчагина Василий Лановой, в роли Риты -- Эльза Леждей.

Кадр из фильма Павел Корчагин (режиссеры Александр Алов, Владимир Наумов). В роли Павла Корчагина артист Василий Лановой, в роли Риты артистка Эльза Леждей
5 из 18

Кадр из фильма "Павел Корчагин" (режиссеры Александр Алов, Владимир Наумов). В роли Павла Корчагина Василий Лановой, в роли Риты -- Эльза Леждей.

© РИА Новости / РИА Новости
© РИА Новости / А. Князев / Перейти в фотобанк

Василий Лановой (в роли Вронского) на съемках художественного фильма "Анна Каренина" по одноименному роману Льва Николаевича Толстого. Режиссер Александр Зархи

Артист Василий Лановой в роли Вронского
6 из 18

Василий Лановой (в роли Вронского) на съемках художественного фильма "Анна Каренина" по одноименному роману Льва Николаевича Толстого. Режиссер Александр Зархи

© РИА Новости / А. Князев
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© РИА Новости / Александр Макаров

Юлия Борисова и Василий Лановой в спектакле "Миллионерша" Государственного академического театра им. Вахтангова

Юлия Борисова и Василий Лановой в спектакле Миллионерша Государственного академического театра имени Вахтангова
7 из 18

Юлия Борисова и Василий Лановой в спектакле "Миллионерша" Государственного академического театра им. Вахтангова

© РИА Новости / Александр Макаров
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Кадр из художественного фильма режиссера Татьяны Лукашевич "Аттестат зрелости". В роли Валентина Листовского – Василий Лановой, в роли Вики Кузнецовой – Галина Ляпина

Кадр из художественного фильма Аттестат зрелости
8 из 18

Кадр из художественного фильма режиссера Татьяны Лукашевич "Аттестат зрелости". В роли Валентина Листовского – Василий Лановой, в роли Вики Кузнецовой – Галина Ляпина

© РИА Новости
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© РИА Новости / В. Уваров / Перейти в фотобанк

Василий Лановой в роли Анатоля Курагина. На съемках кинофильма по роману Льва Толстого "Война и мир". Режиссер Сергей Бондарчук. Сценаристы Сергей Бондарчук и Василий Соловьев

Артист Василий Лановой в роли Анатоля Курагина на съемках кинофильма Война и мир
9 из 18

Василий Лановой в роли Анатоля Курагина. На съемках кинофильма по роману Льва Толстого "Война и мир". Режиссер Сергей Бондарчук. Сценаристы Сергей Бондарчук и Василий Соловьев

© РИА Новости / В. Уваров
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© РИА Новости / А. Гольцин / Перейти в фотобанк

Василий Лановой (первый справа) в роли генерала Вольфа, Олег Табаков (второй справа) в роли Шелленберга и Николай Прокопович (слева) в роли Гиммлера в сцене из фильма Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны"

Василий Лановой, Олег Табаков и Николай Прокопович в фильме Семнадцать мгновений весны
10 из 18

Василий Лановой (первый справа) в роли генерала Вольфа, Олег Табаков (второй справа) в роли Шелленберга и Николай Прокопович (слева) в роли Гиммлера в сцене из фильма Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны"

© РИА Новости / А. Гольцин
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© РИА Новости / Ленфильм (1965) / Перейти в фотобанкВасилий Лановой и Александр Белявский в фильме "Иду на грозу"
Василий Лановой и Александр Белявский в фильме Иду на грозу
11 из 18
Василий Лановой и Александр Белявский в фильме "Иду на грозу"
© РИА Новости / Ленфильм (1965)
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© Киностудия "Ленфильм". Первое творческое объединение. 1961Василий Лановой в фильме "Полосатый рейс"
Василий Лановой в фильме Полосатый рейс
12 из 18
Василий Лановой в фильме "Полосатый рейс"
© Киностудия "Ленфильм". Первое творческое объединение. 1961
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

Василий Лановой в роли Дзержинского в фильме Юлия Карасика "Шестое июля"

В. Лановой в фильме Шестое июля
13 из 18

Василий Лановой в роли Дзержинского в фильме Юлия Карасика "Шестое июля"

© РИА Новости / РИА Новости
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© Киностудия им. М. Горького. 1971Василий Лановой в фильме "Офицеры"
Василий Лановой в фильме Офицеры
14 из 18
Василий Лановой в фильме "Офицеры"
© Киностудия им. М. Горького. 1971
© РИА Новости / Александр Макаров / Перейти в фотобанк

Спектакль по пьесе К. Гоцци "Принцесса Турандот". В роли Бараха – Гарри Дунц, в роли Калафа – Василий Лановой. Государственный академический театр им. Вахтангова

Г. Дунц и В. Лановой в спектакле Принцесса Турандот
15 из 18

Спектакль по пьесе К. Гоцци "Принцесса Турандот". В роли Бараха – Гарри Дунц, в роли Калафа – Василий Лановой. Государственный академический театр им. Вахтангова

© РИА Новости / Александр Макаров
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© Мосфильм. 1967Татьяна Самойлова и Василий Лановой в фильме "Анна Каренина"
Татьяна Самойлова и Василий Лановой в фильме Анна Каренина
16 из 18
Татьяна Самойлова и Василий Лановой в фильме "Анна Каренина"
© Мосфильм. 1967
© РИА Новости / Николаев / Перейти в фотобанк

Артисты (справа налево): Василий Лановой в роли Алексея, Олег Анофриев в роли Владика и Василий Ливанов в роли Саши в фильме "Коллеги"

Василий Лановой, Олег Анофриев и Василий Ливанов в фильме Коллеги
17 из 18

Артисты (справа налево): Василий Лановой в роли Алексея, Олег Анофриев в роли Владика и Василий Ливанов в роли Саши в фильме "Коллеги"

© РИА Новости / Николаев
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© Фото : Театр им. Евг. ВахтанговаВасилий Лановой и Евгений Князев в спектакле "Посвящение Еве" в театре им. Вахтангова
Василий Лановой и Евгений Князев в спектакле Посвящение Еве в театре им. Вахтангова
18 из 18
Василий Лановой и Евгений Князев в спектакле "Посвящение Еве" в театре им. Вахтангова
© Фото : Театр им. Евг. Вахтангова
1 из 18

Клеопатра – Юлия Борисова, Цезарь – Василий Лановой. Трагедия Уильяма Шекспира "Антоний и Клеопатра" в театре им. Вахтангова

© РИА Новости / Александр Макаров
2 из 18

Кадр из художественного фильма "Анна и командор". Режиссер Евгений Хринюк. В главных ролях: Анна – актриса Алиса Фрейндлих. Командор – артист Василий Лановой

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
3 из 18

Василий Лановой и Олег Анофриев в фильме "Алые паруса". Режиссер – Александр Птушко

© РИА Новости / Родькин
4 из 18

Артисты Государственного академического театра имени Вахтангова Елена Добронравова и Василий Лановой в сцене из спектакля по пьесе Горького "Дети солнца"

© РИА Новости / Александр Гладштейн
5 из 18

Кадр из фильма "Павел Корчагин" (режиссеры Александр Алов, Владимир Наумов). В роли Павла Корчагина Василий Лановой, в роли Риты -- Эльза Леждей.

© РИА Новости / РИА Новости
6 из 18

Василий Лановой (в роли Вронского) на съемках художественного фильма "Анна Каренина" по одноименному роману Льва Николаевича Толстого. Режиссер Александр Зархи

© РИА Новости / А. Князев
Перейти в фотобанк
7 из 18

Юлия Борисова и Василий Лановой в спектакле "Миллионерша" Государственного академического театра им. Вахтангова

© РИА Новости / Александр Макаров
8 из 18

Кадр из художественного фильма режиссера Татьяны Лукашевич "Аттестат зрелости". В роли Валентина Листовского – Василий Лановой, в роли Вики Кузнецовой – Галина Ляпина

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
9 из 18

Василий Лановой в роли Анатоля Курагина. На съемках кинофильма по роману Льва Толстого "Война и мир". Режиссер Сергей Бондарчук. Сценаристы Сергей Бондарчук и Василий Соловьев

© РИА Новости / В. Уваров
Перейти в фотобанк
10 из 18

Василий Лановой (первый справа) в роли генерала Вольфа, Олег Табаков (второй справа) в роли Шелленберга и Николай Прокопович (слева) в роли Гиммлера в сцене из фильма Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны"

© РИА Новости / А. Гольцин
Перейти в фотобанк
11 из 18
Василий Лановой и Александр Белявский в фильме "Иду на грозу"
© РИА Новости / Ленфильм (1965)
Перейти в фотобанк
12 из 18
Василий Лановой в фильме "Полосатый рейс"
© Киностудия "Ленфильм". Первое творческое объединение. 1961
13 из 18

Василий Лановой в роли Дзержинского в фильме Юлия Карасика "Шестое июля"

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
14 из 18
Василий Лановой в фильме "Офицеры"
© Киностудия им. М. Горького. 1971
15 из 18

Спектакль по пьесе К. Гоцци "Принцесса Турандот". В роли Бараха – Гарри Дунц, в роли Калафа – Василий Лановой. Государственный академический театр им. Вахтангова

© РИА Новости / Александр Макаров
Перейти в фотобанк
16 из 18
Татьяна Самойлова и Василий Лановой в фильме "Анна Каренина"
© Мосфильм. 1967
17 из 18

Артисты (справа налево): Василий Лановой в роли Алексея, Олег Анофриев в роли Владика и Василий Ливанов в роли Саши в фильме "Коллеги"

© РИА Новости / Николаев
Перейти в фотобанк
18 из 18
Василий Лановой и Евгений Князев в спектакле "Посвящение Еве" в театре им. Вахтангова
© Фото : Театр им. Евг. Вахтангова
"Ушёл из жизни один из самых любимых в нашей стране актёров, настоящий Мастер, человек большого сердца и души – Василий Семенович Лановой. Это не просто невосполнимая утрата для отечественной культуры, это огромная потеря для миллионов людей", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что Лановой был бесконечно талантливым, преданным профессии и театру имени Вахтангова.
"Фильмы с его участием всегда будут нестареющей классикой на все времена. Василий Семенович Лановой останется в нашей памяти не только как великий актёр, но как человек с активной гражданской позицией, настоящий патриот своей страны", - добавляется в сообщении.
Лановой родился 16 января 1934 года. Более 60 лет он служил в театре имени Вахтангова. Актер сыграл множество ролей в культовых советских фильмах, в частности "Алые паруса", "Иду на Грозу", "Офицеры", "Анна Каренина", "Война и мир" и многих других.
 
Умер Василий ЛановойМихаил МишустинВасилий ЛановойОбщество
 
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