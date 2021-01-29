Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Ланового
Клеопатра – Юлия Борисова, Цезарь – Василий Лановой. Трагедия Уильяма Шекспира "Антоний и Клеопатра" в театре им. Вахтангова
Клеопатра – Юлия Борисова, Цезарь – Василий Лановой. Трагедия Уильяма Шекспира "Антоний и Клеопатра" в театре им. Вахтангова
Кадр из художественного фильма "Анна и командор". Режиссер Евгений Хринюк. В главных ролях: Анна – актриса Алиса Фрейндлих. Командор – артист Василий Лановой
Кадр из художественного фильма "Анна и командор". Режиссер Евгений Хринюк. В главных ролях: Анна – актриса Алиса Фрейндлих. Командор – артист Василий Лановой
Василий Лановой и Олег Анофриев в фильме "Алые паруса". Режиссер – Александр Птушко
Василий Лановой и Олег Анофриев в фильме "Алые паруса". Режиссер – Александр Птушко
Артисты Государственного академического театра имени Вахтангова Елена Добронравова и Василий Лановой в сцене из спектакля по пьесе Горького "Дети солнца"
Артисты Государственного академического театра имени Вахтангова Елена Добронравова и Василий Лановой в сцене из спектакля по пьесе Горького "Дети солнца"
Кадр из фильма "Павел Корчагин" (режиссеры Александр Алов, Владимир Наумов). В роли Павла Корчагина Василий Лановой, в роли Риты -- Эльза Леждей.
Кадр из фильма "Павел Корчагин" (режиссеры Александр Алов, Владимир Наумов). В роли Павла Корчагина Василий Лановой, в роли Риты -- Эльза Леждей.
Василий Лановой (в роли Вронского) на съемках художественного фильма "Анна Каренина" по одноименному роману Льва Николаевича Толстого. Режиссер Александр Зархи
Василий Лановой (в роли Вронского) на съемках художественного фильма "Анна Каренина" по одноименному роману Льва Николаевича Толстого. Режиссер Александр Зархи
Юлия Борисова и Василий Лановой в спектакле "Миллионерша" Государственного академического театра им. Вахтангова
Юлия Борисова и Василий Лановой в спектакле "Миллионерша" Государственного академического театра им. Вахтангова
Кадр из художественного фильма режиссера Татьяны Лукашевич "Аттестат зрелости". В роли Валентина Листовского – Василий Лановой, в роли Вики Кузнецовой – Галина Ляпина
Кадр из художественного фильма режиссера Татьяны Лукашевич "Аттестат зрелости". В роли Валентина Листовского – Василий Лановой, в роли Вики Кузнецовой – Галина Ляпина
Василий Лановой в роли Анатоля Курагина. На съемках кинофильма по роману Льва Толстого "Война и мир". Режиссер Сергей Бондарчук. Сценаристы Сергей Бондарчук и Василий Соловьев
Василий Лановой в роли Анатоля Курагина. На съемках кинофильма по роману Льва Толстого "Война и мир". Режиссер Сергей Бондарчук. Сценаристы Сергей Бондарчук и Василий Соловьев
Василий Лановой (первый справа) в роли генерала Вольфа, Олег Табаков (второй справа) в роли Шелленберга и Николай Прокопович (слева) в роли Гиммлера в сцене из фильма Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны"
Василий Лановой (первый справа) в роли генерала Вольфа, Олег Табаков (второй справа) в роли Шелленберга и Николай Прокопович (слева) в роли Гиммлера в сцене из фильма Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны"
Василий Лановой в роли Дзержинского в фильме Юлия Карасика "Шестое июля"
Василий Лановой в роли Дзержинского в фильме Юлия Карасика "Шестое июля"
Спектакль по пьесе К. Гоцци "Принцесса Турандот". В роли Бараха – Гарри Дунц, в роли Калафа – Василий Лановой. Государственный академический театр им. Вахтангова
Спектакль по пьесе К. Гоцци "Принцесса Турандот". В роли Бараха – Гарри Дунц, в роли Калафа – Василий Лановой. Государственный академический театр им. Вахтангова
Артисты (справа налево): Василий Лановой в роли Алексея, Олег Анофриев в роли Владика и Василий Ливанов в роли Саши в фильме "Коллеги"
Артисты (справа налево): Василий Лановой в роли Алексея, Олег Анофриев в роли Владика и Василий Ливанов в роли Саши в фильме "Коллеги"
Клеопатра – Юлия Борисова, Цезарь – Василий Лановой. Трагедия Уильяма Шекспира "Антоний и Клеопатра" в театре им. Вахтангова
Кадр из художественного фильма "Анна и командор". Режиссер Евгений Хринюк. В главных ролях: Анна – актриса Алиса Фрейндлих. Командор – артист Василий Лановой
Василий Лановой и Олег Анофриев в фильме "Алые паруса". Режиссер – Александр Птушко
Артисты Государственного академического театра имени Вахтангова Елена Добронравова и Василий Лановой в сцене из спектакля по пьесе Горького "Дети солнца"
Кадр из фильма "Павел Корчагин" (режиссеры Александр Алов, Владимир Наумов). В роли Павла Корчагина Василий Лановой, в роли Риты -- Эльза Леждей.
Василий Лановой (в роли Вронского) на съемках художественного фильма "Анна Каренина" по одноименному роману Льва Николаевича Толстого. Режиссер Александр Зархи
Юлия Борисова и Василий Лановой в спектакле "Миллионерша" Государственного академического театра им. Вахтангова
Кадр из художественного фильма режиссера Татьяны Лукашевич "Аттестат зрелости". В роли Валентина Листовского – Василий Лановой, в роли Вики Кузнецовой – Галина Ляпина
Василий Лановой в роли Анатоля Курагина. На съемках кинофильма по роману Льва Толстого "Война и мир". Режиссер Сергей Бондарчук. Сценаристы Сергей Бондарчук и Василий Соловьев
Василий Лановой (первый справа) в роли генерала Вольфа, Олег Табаков (второй справа) в роли Шелленберга и Николай Прокопович (слева) в роли Гиммлера в сцене из фильма Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны"
Василий Лановой в роли Дзержинского в фильме Юлия Карасика "Шестое июля"
Спектакль по пьесе К. Гоцци "Принцесса Турандот". В роли Бараха – Гарри Дунц, в роли Калафа – Василий Лановой. Государственный академический театр им. Вахтангова
Артисты (справа налево): Василий Лановой в роли Алексея, Олег Анофриев в роли Владика и Василий Ливанов в роли Саши в фильме "Коллеги"