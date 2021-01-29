Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210129/soboleznovanie-1595163860.html
Патриарх выразил соболезнования в связи со смертью Василия Ланового
Патриарх выразил соболезнования в связи со смертью Василия Ланового
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Василия Ланового, отметил его высокие нравственные... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T16:38
2021-01-29T16:38
религия и мировоззрение
умер василий лановой
россия
новости - религия и мировоззрение
василий лановой
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/02/1591813447_0:0:3034:1706_1920x0_80_0_0_b5cbcdabf8afae292b76c428481fc1bb.jpg
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости, Ольга Липич. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Василия Ланового, отметил его высокие нравственные принципы, мужество и аристократизм духа.Артист скончался на 88-м году жизни от коронавирусной инфекции."С глубокой печалью узнал о кончине народного артиста СССР Василия Семеновича Ланового. Коварная болезнь унесла жизнь выдающегося деятеля культуры, замечательного мастера художественного слова, ставшего символом целой эпохи в отечественном кинематографе", - написал патриарх Кирилл. Текст его соболезнований родным, близким и коллегам покойного опубликован в пятницу на официальном сайте Русской православной церкви, а также на патриаршей странице в соцсети ВКонтакте.По его словам, Лановой был "удивительно талантливым человеком, наделенным яркой и выразительной внешностью", "одним из наиболее узнаваемых и любимых артистов советского кино". А созданные им образы отличаются "внутренней цельностью, лиричностью и утонченностью"."Не только в творчестве, но и в жизни Василий Семенович старался следовать высоким нравственным принципам, являть твердость характера, мужество и подлинный аристократизм духа", - подчеркнул патриарх Кирилл.Большое внимание, добавил он, Лановой уделял "педагогической и общественной деятельности, патриотическому воспитанию и культурному просвещению современников"."Милостивый Господь да упокоит душу новопреставленного Василия в обителях небесных и сотворит ему вечную память", - заключил предстоятель Русской церкви.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Памяти легендарного Василия Ланового. Кадры из фильмов
На 88-м году жизни умер народный артист СССР Василий Лановой.
2021-01-29T16:38
true
PT1M37S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/02/1591813447_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bea000bcab7eb59b7084b4b756258efc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
умер василий лановой, россия, новости - религия и мировоззрение, василий лановой, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь

Патриарх выразил соболезнования в связи со смертью Василия Ланового

16:38 29.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкАктер Василий Лановой
Актер Василий Лановой - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости, Ольга Липич. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Василия Ланового, отметил его высокие нравственные принципы, мужество и аристократизм духа.
Артист скончался на 88-м году жизни от коронавирусной инфекции.
"С глубокой печалью узнал о кончине народного артиста СССР Василия Семеновича Ланового. Коварная болезнь унесла жизнь выдающегося деятеля культуры, замечательного мастера художественного слова, ставшего символом целой эпохи в отечественном кинематографе", - написал патриарх Кирилл. Текст его соболезнований родным, близким и коллегам покойного опубликован в пятницу на официальном сайте Русской православной церкви, а также на патриаршей странице в соцсети ВКонтакте.
По его словам, Лановой был "удивительно талантливым человеком, наделенным яркой и выразительной внешностью", "одним из наиболее узнаваемых и любимых артистов советского кино". А созданные им образы отличаются "внутренней цельностью, лиричностью и утонченностью".
"Не только в творчестве, но и в жизни Василий Семенович старался следовать высоким нравственным принципам, являть твердость характера, мужество и подлинный аристократизм духа", - подчеркнул патриарх Кирилл.
Большое внимание, добавил он, Лановой уделял "педагогической и общественной деятельности, патриотическому воспитанию и культурному просвещению современников".
"Милостивый Господь да упокоит душу новопреставленного Василия в обителях небесных и сотворит ему вечную память", - заключил предстоятель Русской церкви.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Памяти Василия Ланового
© РИА Новости / Александр Макаров

Клеопатра – Юлия Борисова, Цезарь – Василий Лановой. Трагедия Уильяма Шекспира "Антоний и Клеопатра" в театре им. Вахтангова

Клеопатра - Юлия Борисова, Цезарь - Василий Лановой. Трагедия Уильяма Шекспира Антоний и Клеопатра в театре имени Евгения Вахтангова
1 из 18

Клеопатра – Юлия Борисова, Цезарь – Василий Лановой. Трагедия Уильяма Шекспира "Антоний и Клеопатра" в театре им. Вахтангова

© РИА Новости / Александр Макаров
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Кадр из художественного фильма "Анна и командор". Режиссер Евгений Хринюк. В главных ролях: Анна – актриса Алиса Фрейндлих. Командор – артист Василий Лановой

Кадр из фильма Анна и командор
2 из 18

Кадр из художественного фильма "Анна и командор". Режиссер Евгений Хринюк. В главных ролях: Анна – актриса Алиса Фрейндлих. Командор – артист Василий Лановой

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Родькин

Василий Лановой и Олег Анофриев в фильме "Алые паруса". Режиссер – Александр Птушко

Василий Лановой и Олег Анофриев в фильме Алые паруса (Мосфильм, 1961 г.). Режиссер - Александр Птушко
3 из 18

Василий Лановой и Олег Анофриев в фильме "Алые паруса". Режиссер – Александр Птушко

© РИА Новости / Родькин
© РИА Новости / Александр Гладштейн

Артисты Государственного академического театра имени Вахтангова Елена Добронравова и Василий Лановой в сцене из спектакля по пьесе Горького "Дети солнца"

Артисты Государственного академического театра имени Вахтангова Елена Добронравова и Василий Лановой в сцене из спектакля по пьесе Горького Дети солнца.
4 из 18

Артисты Государственного академического театра имени Вахтангова Елена Добронравова и Василий Лановой в сцене из спектакля по пьесе Горького "Дети солнца"

© РИА Новости / Александр Гладштейн
© РИА Новости / РИА Новости

Кадр из фильма "Павел Корчагин" (режиссеры Александр Алов, Владимир Наумов). В роли Павла Корчагина Василий Лановой, в роли Риты -- Эльза Леждей.

Кадр из фильма Павел Корчагин (режиссеры Александр Алов, Владимир Наумов). В роли Павла Корчагина артист Василий Лановой, в роли Риты артистка Эльза Леждей
5 из 18

Кадр из фильма "Павел Корчагин" (режиссеры Александр Алов, Владимир Наумов). В роли Павла Корчагина Василий Лановой, в роли Риты -- Эльза Леждей.

© РИА Новости / РИА Новости
© РИА Новости / А. Князев / Перейти в фотобанк

Василий Лановой (в роли Вронского) на съемках художественного фильма "Анна Каренина" по одноименному роману Льва Николаевича Толстого. Режиссер Александр Зархи

Артист Василий Лановой в роли Вронского
6 из 18

Василий Лановой (в роли Вронского) на съемках художественного фильма "Анна Каренина" по одноименному роману Льва Николаевича Толстого. Режиссер Александр Зархи

© РИА Новости / А. Князев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Макаров

Юлия Борисова и Василий Лановой в спектакле "Миллионерша" Государственного академического театра им. Вахтангова

Юлия Борисова и Василий Лановой в спектакле Миллионерша Государственного академического театра имени Вахтангова
7 из 18

Юлия Борисова и Василий Лановой в спектакле "Миллионерша" Государственного академического театра им. Вахтангова

© РИА Новости / Александр Макаров
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Кадр из художественного фильма режиссера Татьяны Лукашевич "Аттестат зрелости". В роли Валентина Листовского – Василий Лановой, в роли Вики Кузнецовой – Галина Ляпина

Кадр из художественного фильма Аттестат зрелости
8 из 18

Кадр из художественного фильма режиссера Татьяны Лукашевич "Аттестат зрелости". В роли Валентина Листовского – Василий Лановой, в роли Вики Кузнецовой – Галина Ляпина

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / В. Уваров / Перейти в фотобанк

Василий Лановой в роли Анатоля Курагина. На съемках кинофильма по роману Льва Толстого "Война и мир". Режиссер Сергей Бондарчук. Сценаристы Сергей Бондарчук и Василий Соловьев

Артист Василий Лановой в роли Анатоля Курагина на съемках кинофильма Война и мир
9 из 18

Василий Лановой в роли Анатоля Курагина. На съемках кинофильма по роману Льва Толстого "Война и мир". Режиссер Сергей Бондарчук. Сценаристы Сергей Бондарчук и Василий Соловьев

© РИА Новости / В. Уваров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / А. Гольцин / Перейти в фотобанк

Василий Лановой (первый справа) в роли генерала Вольфа, Олег Табаков (второй справа) в роли Шелленберга и Николай Прокопович (слева) в роли Гиммлера в сцене из фильма Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны"

Василий Лановой, Олег Табаков и Николай Прокопович в фильме Семнадцать мгновений весны
10 из 18

Василий Лановой (первый справа) в роли генерала Вольфа, Олег Табаков (второй справа) в роли Шелленберга и Николай Прокопович (слева) в роли Гиммлера в сцене из фильма Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны"

© РИА Новости / А. Гольцин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Ленфильм (1965) / Перейти в фотобанкВасилий Лановой и Александр Белявский в фильме "Иду на грозу"
Василий Лановой и Александр Белявский в фильме Иду на грозу
11 из 18
Василий Лановой и Александр Белявский в фильме "Иду на грозу"
© РИА Новости / Ленфильм (1965)
Перейти в фотобанк
© Киностудия "Ленфильм". Первое творческое объединение. 1961Василий Лановой в фильме "Полосатый рейс"
Василий Лановой в фильме Полосатый рейс
12 из 18
Василий Лановой в фильме "Полосатый рейс"
© Киностудия "Ленфильм". Первое творческое объединение. 1961
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

Василий Лановой в роли Дзержинского в фильме Юлия Карасика "Шестое июля"

В. Лановой в фильме Шестое июля
13 из 18

Василий Лановой в роли Дзержинского в фильме Юлия Карасика "Шестое июля"

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
© Киностудия им. М. Горького. 1971Василий Лановой в фильме "Офицеры"
Василий Лановой в фильме Офицеры
14 из 18
Василий Лановой в фильме "Офицеры"
© Киностудия им. М. Горького. 1971
© РИА Новости / Александр Макаров / Перейти в фотобанк

Спектакль по пьесе К. Гоцци "Принцесса Турандот". В роли Бараха – Гарри Дунц, в роли Калафа – Василий Лановой. Государственный академический театр им. Вахтангова

Г. Дунц и В. Лановой в спектакле Принцесса Турандот
15 из 18

Спектакль по пьесе К. Гоцци "Принцесса Турандот". В роли Бараха – Гарри Дунц, в роли Калафа – Василий Лановой. Государственный академический театр им. Вахтангова

© РИА Новости / Александр Макаров
Перейти в фотобанк
© Мосфильм. 1967Татьяна Самойлова и Василий Лановой в фильме "Анна Каренина"
Татьяна Самойлова и Василий Лановой в фильме Анна Каренина
16 из 18
Татьяна Самойлова и Василий Лановой в фильме "Анна Каренина"
© Мосфильм. 1967
© РИА Новости / Николаев / Перейти в фотобанк

Артисты (справа налево): Василий Лановой в роли Алексея, Олег Анофриев в роли Владика и Василий Ливанов в роли Саши в фильме "Коллеги"

Василий Лановой, Олег Анофриев и Василий Ливанов в фильме Коллеги
17 из 18

Артисты (справа налево): Василий Лановой в роли Алексея, Олег Анофриев в роли Владика и Василий Ливанов в роли Саши в фильме "Коллеги"

© РИА Новости / Николаев
Перейти в фотобанк
© Фото : Театр им. Евг. ВахтанговаВасилий Лановой и Евгений Князев в спектакле "Посвящение Еве" в театре им. Вахтангова
Василий Лановой и Евгений Князев в спектакле Посвящение Еве в театре им. Вахтангова
18 из 18
Василий Лановой и Евгений Князев в спектакле "Посвящение Еве" в театре им. Вахтангова
© Фото : Театр им. Евг. Вахтангова
1 из 18

Клеопатра – Юлия Борисова, Цезарь – Василий Лановой. Трагедия Уильяма Шекспира "Антоний и Клеопатра" в театре им. Вахтангова

© РИА Новости / Александр Макаров
2 из 18

Кадр из художественного фильма "Анна и командор". Режиссер Евгений Хринюк. В главных ролях: Анна – актриса Алиса Фрейндлих. Командор – артист Василий Лановой

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
3 из 18

Василий Лановой и Олег Анофриев в фильме "Алые паруса". Режиссер – Александр Птушко

© РИА Новости / Родькин
4 из 18

Артисты Государственного академического театра имени Вахтангова Елена Добронравова и Василий Лановой в сцене из спектакля по пьесе Горького "Дети солнца"

© РИА Новости / Александр Гладштейн
5 из 18

Кадр из фильма "Павел Корчагин" (режиссеры Александр Алов, Владимир Наумов). В роли Павла Корчагина Василий Лановой, в роли Риты -- Эльза Леждей.

© РИА Новости / РИА Новости
6 из 18

Василий Лановой (в роли Вронского) на съемках художественного фильма "Анна Каренина" по одноименному роману Льва Николаевича Толстого. Режиссер Александр Зархи

© РИА Новости / А. Князев
Перейти в фотобанк
7 из 18

Юлия Борисова и Василий Лановой в спектакле "Миллионерша" Государственного академического театра им. Вахтангова

© РИА Новости / Александр Макаров
8 из 18

Кадр из художественного фильма режиссера Татьяны Лукашевич "Аттестат зрелости". В роли Валентина Листовского – Василий Лановой, в роли Вики Кузнецовой – Галина Ляпина

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
9 из 18

Василий Лановой в роли Анатоля Курагина. На съемках кинофильма по роману Льва Толстого "Война и мир". Режиссер Сергей Бондарчук. Сценаристы Сергей Бондарчук и Василий Соловьев

© РИА Новости / В. Уваров
Перейти в фотобанк
10 из 18

Василий Лановой (первый справа) в роли генерала Вольфа, Олег Табаков (второй справа) в роли Шелленберга и Николай Прокопович (слева) в роли Гиммлера в сцене из фильма Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны"

© РИА Новости / А. Гольцин
Перейти в фотобанк
11 из 18
Василий Лановой и Александр Белявский в фильме "Иду на грозу"
© РИА Новости / Ленфильм (1965)
Перейти в фотобанк
12 из 18
Василий Лановой в фильме "Полосатый рейс"
© Киностудия "Ленфильм". Первое творческое объединение. 1961
13 из 18

Василий Лановой в роли Дзержинского в фильме Юлия Карасика "Шестое июля"

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
14 из 18
Василий Лановой в фильме "Офицеры"
© Киностудия им. М. Горького. 1971
15 из 18

Спектакль по пьесе К. Гоцци "Принцесса Турандот". В роли Бараха – Гарри Дунц, в роли Калафа – Василий Лановой. Государственный академический театр им. Вахтангова

© РИА Новости / Александр Макаров
Перейти в фотобанк
16 из 18
Татьяна Самойлова и Василий Лановой в фильме "Анна Каренина"
© Мосфильм. 1967
17 из 18

Артисты (справа налево): Василий Лановой в роли Алексея, Олег Анофриев в роли Владика и Василий Ливанов в роли Саши в фильме "Коллеги"

© РИА Новости / Николаев
Перейти в фотобанк
18 из 18
Василий Лановой и Евгений Князев в спектакле "Посвящение Еве" в театре им. Вахтангова
© Фото : Театр им. Евг. Вахтангова
 
Религия и мировоззрениеУмер Василий ЛановойРоссияНовости - Религия и мировоззрениеВасилий ЛановойПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковь
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:39Милонов предложил проверять задержанных на акциях подростков на наркотики
06:23Президент Мексики надеется на поставки вакцины "Спутник V"
06:10В США прокомментировали имитацию атаки ВВС КНР на американские авианосцы
06:02Росздравнадзор объяснил, следует ли платить за вакцинацию от COVID-19
05:32Замруководителя СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО задержали за взятку
05:30Движение Black Lives Matter выдвинули на Нобелевскую премию мира
05:22На Кубе при крушении вертолета погибли пять человек
04:57Британцев удивила версия ученых о гибели группы Дятлова
04:53ЕС отказался от контроля экспорта вакцины в Северную Ирландию
04:46Зампрокурора Ленинского района ЕАО подозревают во взяточничестве
04:33Китайский путешественник увидел в Восточной России "монгольские черты"
04:03МЧС назвало самую опасную сторону дома с нависающими "снежными шапками"
03:55МИД ответит на высылку российского дипломата из Албании
03:45Представитель ЕС репостнул статью о "маргинальной" Украине
03:40Источник: новейшую САУ "Коалиция-СВ" испытали в режиме "шквал огня"
03:14Ястржембский рассказал, как Ельцин макал горящее полено в суп
03:08Источник: Россия запустит три ракеты "Союз" из Южной Америки в 2021 году
02:33Грушко: РФ удовлетворили пояснения Греции по ситуации с судном "Адлер"
02:18Адвокат объяснил, что делать, если ваша машина сгорела
02:15Пушков дал совет Байдену после его телефонного разговора с Путиным
Лента новостейМолния