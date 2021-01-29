https://ria.ru/20210129/soboleznovanie-1595163860.html

Патриарх выразил соболезнования в связи со смертью Василия Ланового

Патриарх выразил соболезнования в связи со смертью Василия Ланового

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Василия Ланового, отметил его высокие нравственные... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T16:38

2021-01-29T16:38

2021-01-29T16:38

религия и мировоззрение

умер василий лановой

россия

новости - религия и мировоззрение

василий лановой

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости, Ольга Липич. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Василия Ланового, отметил его высокие нравственные принципы, мужество и аристократизм духа.Артист скончался на 88-м году жизни от коронавирусной инфекции."С глубокой печалью узнал о кончине народного артиста СССР Василия Семеновича Ланового. Коварная болезнь унесла жизнь выдающегося деятеля культуры, замечательного мастера художественного слова, ставшего символом целой эпохи в отечественном кинематографе", - написал патриарх Кирилл. Текст его соболезнований родным, близким и коллегам покойного опубликован в пятницу на официальном сайте Русской православной церкви, а также на патриаршей странице в соцсети ВКонтакте.По его словам, Лановой был "удивительно талантливым человеком, наделенным яркой и выразительной внешностью", "одним из наиболее узнаваемых и любимых артистов советского кино". А созданные им образы отличаются "внутренней цельностью, лиричностью и утонченностью"."Не только в творчестве, но и в жизни Василий Семенович старался следовать высоким нравственным принципам, являть твердость характера, мужество и подлинный аристократизм духа", - подчеркнул патриарх Кирилл.Большое внимание, добавил он, Лановой уделял "педагогической и общественной деятельности, патриотическому воспитанию и культурному просвещению современников"."Милостивый Господь да упокоит душу новопреставленного Василия в обителях небесных и сотворит ему вечную память", - заключил предстоятель Русской церкви.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Памяти легендарного Василия Ланового. Кадры из фильмов На 88-м году жизни умер народный артист СССР Василий Лановой. 2021-01-29T16:38 true PT1M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер василий лановой, россия, новости - религия и мировоззрение, василий лановой, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь