Для Соболь и Олега Навального попросят домашнего ареста, заявил адвокат
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкОлег Навальный во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Москвы
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Следствие будет просить Тверской суд Москвы избрать домашний арест юристу Фонда борьбы с коррупцией* Любови Соболь и брату Алексея Навального Олегу, сообщил директор ФБК Иван Жданов.
"Меру пресечения… Соболь, Олегу Навальному запросят в виде домашнего ареста", - написал он в Twitter.
Их задержали по уголовной статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Максимальное наказание по ней – два года лишения свободы. В среду Тверской суд Москвы, в ведении которого места проведения несогласованной акции 23 января, зарегистрировал 29 ходатайств о производстве обыска и/или выемки в жилище.
Комментариями следствия РИА Новости пока не располагает.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу, 23 января, в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. Возбужден ряд уголовных дел, прошли задержания.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочным утверждения, что на незаконные акции вышло много людей – "нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина … и много людей голосовали за поправки в конституцию".
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.