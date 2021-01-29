https://ria.ru/20210129/sobol-1595135207.html

Для Соболь и Олега Навального попросят домашнего ареста, заявил адвокат

Для Соболь и Олега Навального попросят домашнего ареста, заявил адвокат

Следствие будет просить Тверской суд Москвы избрать домашний арест юристу Фонда борьбы с коррупцией* Любови Соболь и брату Алексея Навального Олегу, сообщил... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T14:21

2021-01-29T14:21

2021-01-29T14:21

россия

любовь соболь

фонд борьбы с коррупцией

олег навальный

алексей навальный

москва

происшествия

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Следствие будет просить Тверской суд Москвы избрать домашний арест юристу Фонда борьбы с коррупцией* Любови Соболь и брату Алексея Навального Олегу, сообщил директор ФБК Иван Жданов."Меру пресечения… Соболь, Олегу Навальному запросят в виде домашнего ареста", - написал он в Twitter.Их задержали по уголовной статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Максимальное наказание по ней – два года лишения свободы. В среду Тверской суд Москвы, в ведении которого места проведения несогласованной акции 23 января, зарегистрировал 29 ходатайств о производстве обыска и/или выемки в жилище.Комментариями следствия РИА Новости пока не располагает.Несогласованные протестные акции прошли в субботу, 23 января, в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. Возбужден ряд уголовных дел, прошли задержания.По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочным утверждения, что на незаконные акции вышло много людей – "нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина … и много людей голосовали за поправки в конституцию".*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

https://ria.ru/20210129/sobol-1595127921.html

https://ria.ru/20210128/obschestvo-1594935567.html

россия

москва

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россия, любовь соболь, фонд борьбы с коррупцией, олег навальный, алексей навальный, москва, происшествия