https://ria.ru/20210129/sneg-1595081684.html
В Москве за два дня выпало до пяти сантиметров снега
В Москве за два дня выпало до пяти сантиметров снега
Снегопад в четверг и пятницу принес в Москву до 9 мм осадков и до 5 см свежего снега, сообщается на портале "Метеоновости". РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T10:27
2021-01-29T10:27
2021-01-29T10:27
погода
москва
общество
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Снегопад в четверг и пятницу принес в Москву до 9 мм осадков и до 5 см свежего снега, сообщается на портале "Метеоновости"."Днем 28 января и ночью 29 января столичный регион оказался в зоне активных атмосферных фронтов южного циклона. В течение этого периода на Москву выпало в среднем 7 миллиметров осадков, наибольшее количество осадков, до 9 миллиметров, в Западном округе столицы. Осадки принимались то в виде мороси, то мокрого снега. Температура воздуха колебалась около 0 градусов", - говорится в сообщении.Отмечается, что прирост свежевыпавшего снега в Москве в среднем составил 4 сантиметра, в западной половине столицы - до 5 сантиметров. В итоге прошедшего снегопада высота снежного покрова в столице вновь подросла: на ВДНХ до 26 сантиметров, на Балчуге до 25 сантиметров.
https://ria.ru/20210128/zima-1594918999.html
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В Москве сильный снегопад
В Москве сильный снегопад
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погода, москва, общество
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости.
Снегопад в четверг и пятницу принес в Москву
до 9 мм осадков и до 5 см свежего снега, сообщается на портале "Метеоновости".
"Днем 28 января и ночью 29 января столичный регион оказался в зоне активных атмосферных фронтов южного циклона. В течение этого периода на Москву выпало в среднем 7 миллиметров осадков, наибольшее количество осадков, до 9 миллиметров, в Западном округе столицы. Осадки принимались то в виде мороси, то мокрого снега. Температура воздуха колебалась около 0 градусов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прирост свежевыпавшего снега в Москве в среднем составил 4 сантиметра, в западной половине столицы - до 5 сантиметров. В итоге прошедшего снегопада высота снежного покрова в столице вновь подросла: на ВДНХ до 26 сантиметров, на Балчуге до 25 сантиметров.