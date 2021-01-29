https://ria.ru/20210129/sneg-1595081684.html

В Москве за два дня выпало до пяти сантиметров снега

В Москве за два дня выпало до пяти сантиметров снега

Снегопад в четверг и пятницу принес в Москву до 9 мм осадков и до 5 см свежего снега, сообщается на портале "Метеоновости". РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T10:27

2021-01-29T10:27

2021-01-29T10:27

погода

москва

общество

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Снегопад в четверг и пятницу принес в Москву до 9 мм осадков и до 5 см свежего снега, сообщается на портале "Метеоновости"."Днем 28 января и ночью 29 января столичный регион оказался в зоне активных атмосферных фронтов южного циклона. В течение этого периода на Москву выпало в среднем 7 миллиметров осадков, наибольшее количество осадков, до 9 миллиметров, в Западном округе столицы. Осадки принимались то в виде мороси, то мокрого снега. Температура воздуха колебалась около 0 градусов", - говорится в сообщении.Отмечается, что прирост свежевыпавшего снега в Москве в среднем составил 4 сантиметра, в западной половине столицы - до 5 сантиметров. В итоге прошедшего снегопада высота снежного покрова в столице вновь подросла: на ВДНХ до 26 сантиметров, на Балчуге до 25 сантиметров.

https://ria.ru/20210128/zima-1594918999.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, москва, общество