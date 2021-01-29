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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210129/singapur-1595100575.html
В Сингапуре задержали юношу за подготовку терактов в мечетях
В Сингапуре задержали юношу за подготовку терактов в мечетях
Власти Сингапура задержали 16-летнего молодого человека за подготовку терактов в двух мечетях 15 марта, в годовщину нападения в новозеландском городе... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T12:01
2021-01-29T12:01
религия и мировоззрение
россия
сингапур (страна)
новая зеландия
в мире
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Власти Сингапура задержали 16-летнего молодого человека за подготовку терактов в двух мечетях 15 марта, в годовщину нападения в новозеландском городе Крайстчерч, жертвами которого стали более 50 человек, сообщает сингапурский Департамент внутренней безопасности."16-летний сингапурец был задержан в декабре 2020 года на основании Закона о внутренней безопасности (ISA). Было установлено, что на тот момент ученик средней школы готовил подробный план по проведению террористических атак с использованием мачете в отношении мусульман в двух мечетях Сингапура", - говорится в заявлении ведомства.Власти установили, что молодой человек находился под влиянием ультраправой экстремистской идеологии Как указывает ведомство, "он также самый молодой человек к настоящему моменту, в отношении которого принимаются меры в соответствии с ISA за действия, связанные с терроризмом". Департамент отмечает, что исходя из его планов и подготовки, сингапурец руководствовался действиями и "манифестом" террориста, устроившего атаки в Крайстчерче. Кроме того, как отмечает ведомство, он смотрел видеоролики, пропагандирующие террористическую организацию "Исламское государство"*.В марте 2019 года в двух мечетях Крайстчерча (Южный остров, Новая Зеландия) произошла стрельба, в результате которой погиб 51 человек и еще около 50 пострадали. Обвинения в убийстве были предъявлены австралийцу Брентону Тарранту. Мужчина был известен ультраправыми взглядами, а с 2018 года был членом стрелкового клуба. В августе 2020 года Таррант приговорен к пожизненному лишению свободы без права освобождения.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20200901/kraystcherch-1576556632.html
россия
сингапур (страна)
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россия, сингапур (страна), новая зеландия, в мире

В Сингапуре задержали юношу за подготовку терактов в мечетях

12:01 29.01.2021
 
CC BY-SA 2.0 / Eiti Kimura / The Helix BridgeМост ДНК в Сингапуре
Мост ДНК в Сингапуре - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
CC BY-SA 2.0 / Eiti Kimura / The Helix Bridge
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Власти Сингапура задержали 16-летнего молодого человека за подготовку терактов в двух мечетях 15 марта, в годовщину нападения в новозеландском городе Крайстчерч, жертвами которого стали более 50 человек, сообщает сингапурский Департамент внутренней безопасности.
"16-летний сингапурец был задержан в декабре 2020 года на основании Закона о внутренней безопасности (ISA). Было установлено, что на тот момент ученик средней школы готовил подробный план по проведению террористических атак с использованием мачете в отношении мусульман в двух мечетях Сингапура", - говорится в заявлении ведомства.
Власти установили, что молодой человек находился под влиянием ультраправой экстремистской идеологии Как указывает ведомство, "он также самый молодой человек к настоящему моменту, в отношении которого принимаются меры в соответствии с ISA за действия, связанные с терроризмом". Департамент отмечает, что исходя из его планов и подготовки, сингапурец руководствовался действиями и "манифестом" террориста, устроившего атаки в Крайстчерче. Кроме того, как отмечает ведомство, он смотрел видеоролики, пропагандирующие террористическую организацию "Исламское государство"*.
В марте 2019 года в двух мечетях Крайстчерча (Южный остров, Новая Зеландия) произошла стрельба, в результате которой погиб 51 человек и еще около 50 пострадали. Обвинения в убийстве были предъявлены австралийцу Брентону Тарранту. Мужчина был известен ультраправыми взглядами, а с 2018 года был членом стрелкового клуба. В августе 2020 года Таррант приговорен к пожизненному лишению свободы без права освобождения.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Полиция в районе мечети в Крайстчерче, где произошло нападение - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября 2020, 07:47
Стрелявшего в Крайстчерче приравняли к террористической организации
 
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