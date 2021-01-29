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Хинштейн: штрафы за незаконное ношение полицейской формы могут увеличить
Хинштейн: штрафы за незаконное ношение полицейской формы могут увеличить
Инициатива по увеличению штрафов за незаконное ношение военной и иной приравненной к ней формы может быть принята до конца весенней сессии, сообщил глава... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T15:38
2021-01-29T15:38
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
александр хинштейн
общество
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Инициатива по увеличению штрафов за незаконное ношение военной и иной приравненной к ней формы может быть принята до конца весенней сессии, сообщил глава комитета по информполитике Александр Хинштейн.Ранее Хинштейн отмечал, что в ходе несогласованных акций 23 января получила распространение практика, когда люди, не имеющие отношения к правоохранительным органам, изображали из себя действующих сотрудников полиции и Росгвардии."Мы готовим инициативу, которой предложим установить повышенную ответственность за незаконное ношение военной и иной приравненной к ней формы, если это сопровождается какими-либо фейковыми действиями и заявлениями", - сказал Хинштейн журналистам.По его словам, сейчас штраф за то, если "человек купит в военторге форму сотрудника полиции и будет около метро рассказывать, что не соответствует действительности, составляет 1,5 тысячи рублей."Так быть не должно",- сказал Хинштейн. Он добавил, что штраф планируется увеличить, его размер "будет обсуждаться". "Я думаю, речь пойдёт о каких-то более осязаемых цифрах", - уточнил он."Полагаю, что мы успеем это сделать (принять закон) в весеннюю сессию, Государственной думе не так много осталось работать",- заключил он.
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), александр хинштейн, общество

Хинштейн: штрафы за незаконное ношение полицейской формы могут увеличить

15:38 29.01.2021
 
© РИА Новости / Анар МовсумовАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Анар Мовсумов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Инициатива по увеличению штрафов за незаконное ношение военной и иной приравненной к ней формы может быть принята до конца весенней сессии, сообщил глава комитета по информполитике Александр Хинштейн.
Ранее Хинштейн отмечал, что в ходе несогласованных акций 23 января получила распространение практика, когда люди, не имеющие отношения к правоохранительным органам, изображали из себя действующих сотрудников полиции и Росгвардии.
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"Мы готовим инициативу, которой предложим установить повышенную ответственность за незаконное ношение военной и иной приравненной к ней формы, если это сопровождается какими-либо фейковыми действиями и заявлениями", - сказал Хинштейн журналистам.
По его словам, сейчас штраф за то, если "человек купит в военторге форму сотрудника полиции и будет около метро рассказывать, что не соответствует действительности, составляет 1,5 тысячи рублей.
"Так быть не должно",- сказал Хинштейн. Он добавил, что штраф планируется увеличить, его размер "будет обсуждаться". "Я думаю, речь пойдёт о каких-то более осязаемых цифрах", - уточнил он.
"Полагаю, что мы успеем это сделать (принять закон) в весеннюю сессию, Государственной думе не так много осталось работать",- заключил он.
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