https://ria.ru/20210129/shtrafy-1595152481.html

Хинштейн: штрафы за незаконное ношение полицейской формы могут увеличить

Хинштейн: штрафы за незаконное ношение полицейской формы могут увеличить

Инициатива по увеличению штрафов за незаконное ношение военной и иной приравненной к ней формы может быть принята до конца весенней сессии, сообщил глава... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T15:38

2021-01-29T15:38

2021-01-29T15:38

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

александр хинштейн

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/98955/35/989553504_0:27:2400:1377_1920x0_80_0_0_a09ae9d432b3d1bb8669c986521e04ed.jpg

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Инициатива по увеличению штрафов за незаконное ношение военной и иной приравненной к ней формы может быть принята до конца весенней сессии, сообщил глава комитета по информполитике Александр Хинштейн.Ранее Хинштейн отмечал, что в ходе несогласованных акций 23 января получила распространение практика, когда люди, не имеющие отношения к правоохранительным органам, изображали из себя действующих сотрудников полиции и Росгвардии."Мы готовим инициативу, которой предложим установить повышенную ответственность за незаконное ношение военной и иной приравненной к ней формы, если это сопровождается какими-либо фейковыми действиями и заявлениями", - сказал Хинштейн журналистам.По его словам, сейчас штраф за то, если "человек купит в военторге форму сотрудника полиции и будет около метро рассказывать, что не соответствует действительности, составляет 1,5 тысячи рублей."Так быть не должно",- сказал Хинштейн. Он добавил, что штраф планируется увеличить, его размер "будет обсуждаться". "Я думаю, речь пойдёт о каких-то более осязаемых цифрах", - уточнил он."Полагаю, что мы успеем это сделать (принять закон) в весеннюю сессию, Государственной думе не так много осталось работать",- заключил он.

https://ria.ru/20200417/1570171310.html

https://ria.ru/20191025/1560226456.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), александр хинштейн, общество