https://ria.ru/20210129/shalyapin-1595059714.html

Мать погибшего комика Шаляпина рассказала о последнем разговоре с сыном

Мать погибшего комика Шаляпина рассказала о последнем разговоре с сыном

Мать стендап-комика Александра Шаляпина, покончившего с собой, рассказала в беседе с "Пятым каналом" о последнем разговоре с сыном. РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T02:11

2021-01-29T02:11

2021-01-29T02:11

александр шаляпин

россия

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594421756_145:41:1080:567_1920x0_80_0_0_550800a675e7c7f8430ec14b785d6ff2.jpg

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Мать стендап-комика Александра Шаляпина, покончившего с собой, рассказала в беседе с "Пятым каналом" о последнем разговоре с сыном.О смерти Шаляпина стало известно утром 25 января. Директор Шаляпина Мария Малякина ранее заявила, что он лечился от алкогольной зависимости. Артиста похоронили в четверг."Я с ним все время разговаривала, до последнего дня. Он мне все время говорил: "Мама, я счастливый человек". Друзей своих любил. Когда у них не было концертов, говорил: "Мама, стендап всегда будет, они (коллеги. — прим. ред.) всегда будут любимыми", — рассказала мать комика.По словам женщины, ее сын прожил счастливую жизнь: он объездил практически весь мир, его часто приглашали на выступления в разные города России.Мать Шаляпина также обратилась к артистам, страдающим от пагубных привычек. "Поймите, вы народу нужны, народу не нужны дешевые выступления!" – заявила она.Шаляпин был участником Stand Up Show. Также он прославился как актер. Среди его работ "Глухарь-2", "Бумер-2", "Крапленый", "Бессонница", "Женщины против мужчин" и другие.

https://ria.ru/20210126/sosed-1594569791.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр шаляпин, россия, происшествия