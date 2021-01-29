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Мать погибшего комика Шаляпина рассказала о последнем разговоре с сыном
Мать погибшего комика Шаляпина рассказала о последнем разговоре с сыном
Мать стендап-комика Александра Шаляпина, покончившего с собой, рассказала в беседе с "Пятым каналом" о последнем разговоре с сыном. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T02:11
2021-01-29T02:11
александр шаляпин
россия
происшествия
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Мать стендап-комика Александра Шаляпина, покончившего с собой, рассказала в беседе с "Пятым каналом" о последнем разговоре с сыном.О смерти Шаляпина стало известно утром 25 января. Директор Шаляпина Мария Малякина ранее заявила, что он лечился от алкогольной зависимости. Артиста похоронили в четверг."Я с ним все время разговаривала, до последнего дня. Он мне все время говорил: "Мама, я счастливый человек". Друзей своих любил. Когда у них не было концертов, говорил: "Мама, стендап всегда будет, они (коллеги. — прим. ред.) всегда будут любимыми", — рассказала мать комика.По словам женщины, ее сын прожил счастливую жизнь: он объездил практически весь мир, его часто приглашали на выступления в разные города России.Мать Шаляпина также обратилась к артистам, страдающим от пагубных привычек. "Поймите, вы народу нужны, народу не нужны дешевые выступления!" – заявила она.Шаляпин был участником Stand Up Show. Также он прославился как актер. Среди его работ "Глухарь-2", "Бумер-2", "Крапленый", "Бессонница", "Женщины против мужчин" и другие.
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александр шаляпин, россия, происшествия

Мать погибшего комика Шаляпина рассказала о последнем разговоре с сыном

02:11 29.01.2021
 
© Фото : @shalyap_in/InstagramКомик и актер Александр Шаляпин
Комик и актер Александр Шаляпин - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© Фото : @shalyap_in/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Мать стендап-комика Александра Шаляпина, покончившего с собой, рассказала в беседе с "Пятым каналом" о последнем разговоре с сыном.
О смерти Шаляпина стало известно утром 25 января. Директор Шаляпина Мария Малякина ранее заявила, что он лечился от алкогольной зависимости. Артиста похоронили в четверг.
"Я с ним все время разговаривала, до последнего дня. Он мне все время говорил: "Мама, я счастливый человек". Друзей своих любил. Когда у них не было концертов, говорил: "Мама, стендап всегда будет, они (коллеги. — прим. ред.) всегда будут любимыми", — рассказала мать комика.
По словам женщины, ее сын прожил счастливую жизнь: он объездил практически весь мир, его часто приглашали на выступления в разные города России.
Мать Шаляпина также обратилась к артистам, страдающим от пагубных привычек. "Поймите, вы народу нужны, народу не нужны дешевые выступления!" – заявила она.
Шаляпин был участником Stand Up Show. Также он прославился как актер. Среди его работ "Глухарь-2", "Бумер-2", "Крапленый", "Бессонница", "Женщины против мужчин" и другие.
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26 января, 05:47
Сосед погибшего комика Шаляпина рассказал о трагедии
 
Александр ШаляпинРоссияПроисшествия
 
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