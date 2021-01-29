https://ria.ru/20210129/saratov-1595151962.html

В Саратове после незаконной акции завели дело о нарушении санитарных норм

В Саратове после незаконной акции завели дело о нарушении санитарных норм

Уголовное дело о нарушении санитарных норм в условиях угрозы распространения коронавируса возбудили в Саратове по итогам несогласованной акции 23 января,... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T15:35

2021-01-29T15:35

2021-01-29T15:35

россия

алексей навальный

волжский район

саратов

происшествия

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САРАТОВ, 29 янв - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении санитарных норм в условиях угрозы распространения коронавируса возбудили в Саратове по итогам несогласованной акции 23 января, сообщило в пятницу городское управление МВД."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил". (В субботу) 23 января организаторы и участники несанкционированного мероприятия на Театральной площади нарушили санитарно-эпидемиологические правила и создали угрозу распространения новой коронавирусной инфекции… Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступление", - говорится в сообщении.Фигурантам дела грозит до 2 лет лишения свободы. Уточняется, что дело из отдела полиции по Волжскому району Саратова передано для дальнейшего расследования в следственное управление городского УМВД.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".Всего в Саратовской области лабораторно подтверждено 42 706 случаев заражения коронавирусом, скончались 532 пациента с COVID-19, выздоровели 37 297.

https://ria.ru/20210129/aktsii-1595142577.html

https://ria.ru/20210129/arest-1595149561.html

россия

волжский район

саратов

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россия, алексей навальный, волжский район, саратов, происшествия