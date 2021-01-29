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В Саратове после незаконной акции завели дело о нарушении санитарных норм
В Саратове после незаконной акции завели дело о нарушении санитарных норм
Уголовное дело о нарушении санитарных норм в условиях угрозы распространения коронавируса возбудили в Саратове по итогам несогласованной акции 23 января,... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T15:35
2021-01-29T15:35
россия
алексей навальный
волжский район
саратов
происшествия
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САРАТОВ, 29 янв - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении санитарных норм в условиях угрозы распространения коронавируса возбудили в Саратове по итогам несогласованной акции 23 января, сообщило в пятницу городское управление МВД."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил". (В субботу) 23 января организаторы и участники несанкционированного мероприятия на Театральной площади нарушили санитарно-эпидемиологические правила и создали угрозу распространения новой коронавирусной инфекции… Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступление", - говорится в сообщении.Фигурантам дела грозит до 2 лет лишения свободы. Уточняется, что дело из отдела полиции по Волжскому району Саратова передано для дальнейшего расследования в следственное управление городского УМВД.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".Всего в Саратовской области лабораторно подтверждено 42 706 случаев заражения коронавирусом, скончались 532 пациента с COVID-19, выздоровели 37 297.
https://ria.ru/20210129/aktsii-1595142577.html
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россия, алексей навальный, волжский район, саратов, происшествия

В Саратове после незаконной акции завели дело о нарушении санитарных норм

15:35 29.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 29 янв - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении санитарных норм в условиях угрозы распространения коронавируса возбудили в Саратове по итогам несогласованной акции 23 января, сообщило в пятницу городское управление МВД.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил". (В субботу) 23 января организаторы и участники несанкционированного мероприятия на Театральной площади нарушили санитарно-эпидемиологические правила и создали угрозу распространения новой коронавирусной инфекции… Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступление", - говорится в сообщении.
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Фигурантам дела грозит до 2 лет лишения свободы. Уточняется, что дело из отдела полиции по Волжскому району Саратова передано для дальнейшего расследования в следственное управление городского УМВД.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".
Всего в Саратовской области лабораторно подтверждено 42 706 случаев заражения коронавирусом, скончались 532 пациента с COVID-19, выздоровели 37 297.
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РоссияАлексей НавальныйВолжский районСаратовПроисшествия
 
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