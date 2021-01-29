Украина ввела санкции против четырех китайских компаний
14:46 29.01.2021 (обновлено: 15:10 29.01.2021)
КИЕВ, 29 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций на три года против четырех китайских компаний и одного гражданина КНР, документ обнародован на сайте главы украинского государства.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны", - говорится в документе.
В дополнении к документу говорится, что санкции введены против гражданина КНР Ван Цзиня и компаний Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Beijing Xinwei Technology Group Co., и Skyrizon Aircraft Holdings Limited.
Ранее украинские СМИ сообщили, что группа компаний DCH будет развивать "Мотор Сич" совместно с китайской компанией Skyrizon Aircraft Holdings. Также Beijing Xinwei Technology Group сообщила, что ее дочерняя компания Beijing Skyrizon и DCH 4 августа 2020 года совместно подали заявление в Антимонопольный комитет Украины о покупке акций "Мотор Сич". Украинский суд ранее наложил повторный арест на акции "Мотор Сич".
В августе 2020 года Антимонопольный комитет Украины отказался рассматривать заявку бизнес-группы DCH на покупку акций "Мотор Сич". Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьеру Денису Шмыгалю принять меры по защите экономических интересов страны и оценить влияние на них от продажи акций стратегических предприятий, в частности "Мотор Сич".
"Мотор Сич" - предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки. Продукция "Мотор Сич" эксплуатируется на самолетах и вертолетах в 120 странах.