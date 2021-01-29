https://ria.ru/20210129/sanktsii-1595093206.html
В Совфеде прокомментировали новые санкции Украины против России
В Совфеде прокомментировали новые санкции Украины против России
Украина, введя очередные санкции против России и поспешив отчитаться об этом перед Евросоюзом и США, продемонстрировала отсутствие собственной независимости,... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T11:29
2021-01-29T11:29
2021-01-29T11:29
россия
сергей цеков
евросоюз
владимир зеленский
сша
киев
в мире
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Украина, введя очередные санкции против России и поспешив отчитаться об этом перед Евросоюзом и США, продемонстрировала отсутствие собственной независимости, заявил РИА Новости в пятницу сенатор от Крыма Сергей Цеков.Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении персональных санкций против юридических и физических лиц из России. При этом данные о том, кто мог войти в этот список, засекречены. МИД страны также поручено проинформировать компетентные органы ЕС, США и ряд других государств о введении санкций и поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер, говорится в указе президента Украины."Украина много говорит о собственной независимости, но при этом постоянно отчитывается перед Западом о своих антироссийских мерах", - сказал сенатор.Он обратил внимание на то, что данные о введенных санкциях не разглашаются.Комментируя желание Киева добиваться от западных структур введения против России аналогичных санкций, Цеков отметил, что этот пункт "удивляет, не то слово". "Я впервые слышу о такой норме", - добавил он.
https://ria.ru/20210129/sanktsii-1595080854.html
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россия, сергей цеков, евросоюз, владимир зеленский, сша, киев, в мире