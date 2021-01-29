https://ria.ru/20210129/sanktsii-1595080854.html

Эксперт прокомментировал новые санкции Украины против России

Эксперт прокомментировал новые санкции Украины против России

Очередное решение о санкциях против России со стороны Украины говорит о слабой роли президента Владимира Зеленского, который является марионеткой как в руках... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T10:22

2021-01-29T10:22

2021-01-29T10:22

россия

богдан безпалько

донбасс

петр порошенко

владимир зеленский

украина

в мире

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Очередное решение о санкциях против России со стороны Украины говорит о слабой роли президента Владимира Зеленского, который является марионеткой как в руках международных сил, так и сил внутри Украины, считает член президиума совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.Ранее президент Украины ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении персональных санкций против юридических и физических лиц из России, соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства. Сам санкционный список на сайте не опубликовали. Одно из решений СНБО засекречено."Проблема в том, что, несмотря на санкции как со стороны Украины в отношении России, так и со стороны России в отношении Украины, товарооборот все равно начинает расти, и по сравнению с 2014 годом он вырос весьма значительно. Конечно, большая часть - это энергоносители, но в целом все равно экономические связи восстанавливаются, даже через ряд посреднических структур", - сказал эксперт РИА Новости.По его словам, "нет ничего удивительного" в этом решении: "все надежды, все ожидания, которые связывались с Владимиром Зеленским, оказались несостоятельными". "Президент он слабый, является марионеткой, как в руках международных сил, так и сил, которые оперируют им внутри Украины", - отметил собеседник агентства."На мой взгляд, наиболее ярким проявлением этой слабости марионетки является введение в действие закона о продаже земли, точнее внесение его в парламент. Вместо того, чтобы, пользуясь большинством голосов, провести демократические реформы, разворот в сторону России, добрососедства, в сторону диалога по вопросу Крыма, Зеленский не только продолжил, но даже усугубил линию, которую вел ранее Петр Порошенко. За год президентства Зеленского людей на Донбассе погибло больше, чем за последний год руководства Порошенко", - сказал Безпалько.При этом, по его словам, Порошенко был более самостоятельным. "Он хоть этот закон и не отвергал напрямую, но все-таки всячески старался избежать личной ответственности за то, чтобы он был введен в законодательное поле Украины. Зеленский этого не боится", - заключил эксперт.

https://ria.ru/20210125/kuleba-1594458073.html

https://ria.ru/20210121/voyna-1594048895.html

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россия, богдан безпалько, донбасс, петр порошенко, владимир зеленский, украина, в мире